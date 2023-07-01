【2023金曲獎】宇宙人奪最佳樂團獎，高呼明年成團20週年重回小巨蛋辦演唱會

近年全台掀起聽團浪潮，而今年金曲獎最佳樂團獎約有100組報名，入圍者的風格多元，包含生祥樂隊、聲子蟲、JADE、大象體操、宇宙人、同根生以及Robot Swing，評審團主席陳建騏指出，這次名單非常多元並非刻意，而是反映現在獨立樂團的生態。

而本屆此獎項的得獎者則為宇宙人。

宇宙人成立於 2004年的夏天，成員共有3人。團員為小玉（主唱）、阿奎（吉他手）、方Q（貝斯手），宇宙人入圍過第27屆金曲獎「最佳樂團獎」及第9屆金音獎「最佳現場演出獎」、「最佳樂手獎」，2022年發行第5張全新創作專輯《理想狀態》拿下2023金曲獎最佳樂團。

宇宙人發表得獎感言時笑稱，「不好意思，今天整理可能會比較厚一點，得獎感言有點長，因為這份得獎感言，距離上次認為已經躺在我的備忘錄裡面將近十年了，所以會長一點。」

宇宙人感謝金曲獎評審、一路走來的幫助過宇宙人的所有人，也很榮幸和這麼多優秀的樂團一起入圍這個獎項，也特別提及經紀人陳勇志，「你支持著我們所有的想法，並且將任何看似不切實際的空想曲線成創作與市場間完美的平衡」，笑稱他就像電影《哈利波特》霍格華茲的校長一樣，「實現我們的魔法」。

宇宙人最後表示，明年是宇宙人組團20週年，他們將要重回小巨蛋辦演唱會，也將這座獎獻給剛才所感謝的人，因為「這座獎不是我們獻給你們的，是我們一起得到的」。

宇宙人稍後於後台接受媒體聯訪，主唱小玉表示：「大家這次真的很挺我們，我們有發起歌迷的支持活動，大家無論是在社群或是在KTV，都很支持，我覺得那個集氣的能量，真的有影響到這次的拿獎吧！」

貝斯手方Q則是特別感謝家人，「因為我花太多時間跟這幾個傢伙相處了，不是在錄音室要不然就是在巡迴表演的路上，把最好的一面都給了舞台，最多的時間給了樂團，真的要謝謝我們的家人朋友的包容，想跟他們說聲辛苦了謝謝。」鼓手小胖說：「很謝謝宇宙，然後也很希望之後會有更多的宇宙朋友們來看我們的演出。」

最佳樂團獎（粗體為得獎者）

生祥樂隊（林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕）／江湖卡夫卡／山下民謠有限公司

聲子蟲（柯志明、盧律銘、邱新峯、甘偉均、聞理）／真面目／黑馬映像電影有限公司

JADE（嘟嘟、AJ、周已敦）／Snow White／愛貝克思股份有限公司

大象體操（張凱翔、張凱婷、涂嘉欽）／夢境 Dreams／合作藝文有限公司

宇宙人（林忠諭、方奎棠、陳奎言）／理想狀態／相信音樂國際股份有限公司

A_Root同根生（楊智博、游怡婷、林喬、林琬婷、鄭皓羽、陳渝平）／邊緣轉生術 Holy Gazai／創銘實業股份有限公司

Robot Swing（鄭昭元、洪惟農、簡聿民、林恩立）／SYSTEM BOOTING...／數日子音樂工作室

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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡

核稿編輯：翁世航