【2023金曲獎】宇宙人奪最佳樂團獎，高呼明年成團20週年重回小巨蛋辦演唱會
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宇宙人感謝一路走來的幫助過宇宙人的所有人，也特別提及經紀人陳勇志，「你支持著我們所有的想法，並且將任何看似不切實際的空想曲線成創作與市場間完美的平衡」，笑稱他就像電影《哈利波特》霍格華茲的校長一樣，「實現我們的魔法」。
近年全台掀起聽團浪潮，而今年金曲獎最佳樂團獎約有100組報名，入圍者的風格多元，包含生祥樂隊、聲子蟲、JADE、大象體操、宇宙人、同根生以及Robot Swing，評審團主席陳建騏指出，這次名單非常多元並非刻意，而是反映現在獨立樂團的生態。
而本屆此獎項的得獎者則為宇宙人。
宇宙人成立於 2004年的夏天，成員共有3人。團員為小玉（主唱）、阿奎（吉他手）、方Q（貝斯手），宇宙人入圍過第27屆金曲獎「最佳樂團獎」及第9屆金音獎「最佳現場演出獎」、「最佳樂手獎」，2022年發行第5張全新創作專輯《理想狀態》拿下2023金曲獎最佳樂團。
宇宙人發表得獎感言時笑稱，「不好意思，今天整理可能會比較厚一點，得獎感言有點長，因為這份得獎感言，距離上次認為已經躺在我的備忘錄裡面將近十年了，所以會長一點。」
宇宙人感謝金曲獎評審、一路走來的幫助過宇宙人的所有人，也很榮幸和這麼多優秀的樂團一起入圍這個獎項，也特別提及經紀人陳勇志，「你支持著我們所有的想法，並且將任何看似不切實際的空想曲線成創作與市場間完美的平衡」，笑稱他就像電影《哈利波特》霍格華茲的校長一樣，「實現我們的魔法」。
宇宙人最後表示，明年是宇宙人組團20週年，他們將要重回小巨蛋辦演唱會，也將這座獎獻給剛才所感謝的人，因為「這座獎不是我們獻給你們的，是我們一起得到的」。
宇宙人稍後於後台接受媒體聯訪，主唱小玉表示：「大家這次真的很挺我們，我們有發起歌迷的支持活動，大家無論是在社群或是在KTV，都很支持，我覺得那個集氣的能量，真的有影響到這次的拿獎吧！」
貝斯手方Q則是特別感謝家人，「因為我花太多時間跟這幾個傢伙相處了，不是在錄音室要不然就是在巡迴表演的路上，把最好的一面都給了舞台，最多的時間給了樂團，真的要謝謝我們的家人朋友的包容，想跟他們說聲辛苦了謝謝。」鼓手小胖說：「很謝謝宇宙，然後也很希望之後會有更多的宇宙朋友們來看我們的演出。」
最佳樂團獎（粗體為得獎者）
- 生祥樂隊（林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕）／江湖卡夫卡／山下民謠有限公司
- 聲子蟲（柯志明、盧律銘、邱新峯、甘偉均、聞理）／真面目／黑馬映像電影有限公司
- JADE（嘟嘟、AJ、周已敦）／Snow White／愛貝克思股份有限公司
- 大象體操（張凱翔、張凱婷、涂嘉欽）／夢境 Dreams／合作藝文有限公司
- 宇宙人（林忠諭、方奎棠、陳奎言）／理想狀態／相信音樂國際股份有限公司
- A_Root同根生（楊智博、游怡婷、林喬、林琬婷、鄭皓羽、陳渝平）／邊緣轉生術 Holy Gazai／創銘實業股份有限公司
- Robot Swing（鄭昭元、洪惟農、簡聿民、林恩立）／SYSTEM BOOTING...／數日子音樂工作室
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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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