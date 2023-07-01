【2023金曲獎】特別貢獻獎林秋離：〈哭砂〉〈聽海〉等經典傳唱不輟，接住過幾代人的心情

2023年第34屆金曲獎特別貢獻獎得主為林秋離以及歐陽菲菲，其中林秋離在王介安的引言致詞，並將此獎座頒給遺孀熊美玲和林秋離兩人的兒子帶領。

林秋離為台灣知名作詞家暨唱片製作人，畢生創作不輟，譜寫無數膾炙人口、傳唱不輟的歌曲，代表作有〈我還年輕〉、〈動不動就說愛我〉、〈哭砂〉、〈聽海〉、〈天黑〉、〈江南〉、〈不為誰而作的歌〉等作品。

林秋離不只在創作領域卓然自成一家，更投身廠牌經營，致力發掘新人，提攜後輩不遺餘力，影響遍及全球華語流行音樂市場。林秋離是巨星的推手，也是跨時代、跨世代的全方位音樂人。

林秋離在2022年末病逝，生前飽受肝硬化及肝癌之苦，今日金曲獎頒獎典禮也由歌手林俊傑特別演唱林秋離為張惠妹所寫的〈聽海〉、黃鶯鶯〈哭砂〉、陳潔儀〈心痛〉、林俊傑〈不為誰而作的歌〉等膾炙人口的歌曲，林俊傑也曾公開說林秋離是他「音樂世界的英雄」。

作為引言人的媒體人王介安表示，1989年他開始在中廣做節目，當時節目《星河夜裡》在深夜兩點鐘播出，那一年黃鶯鶯推出了〈黑夜白天〉這首歌，歌詞扣人心弦，很適合深夜播出，這首歌是由林秋離作詞、妻子熊美玲作曲。

王介安說，「相信你一定曾經被林秋離老師某一首歌的歌詞擊中過，他的作品影響了聽眾，也影響了許多巨星的音樂生涯，秋離老師個性海派，五湖四海、交遊廣闊，加上他喜歡閱讀各種千奇百怪的書籍，他的作詞和作品有時候古典、有時候現代、有時候細緻、有時候狂野、有時候穿越時空、有時候又死心塌地」。

王介安進一步表示，林秋離的個性沒有設限，總有無限的可能，譬如他的歌詞作品。相信在座的許多朋友都感受過秋離老師的海派，相信在座的許多朋友，也都曾經被他的歌詞接住過。「現在，他在另一個時空，和他最愛的音樂工作在一起」，王介安感謝林秋離帶給他一切的美好，並獻上特別貢獻獎，笑稱，「套句秋離老師可能會說的話：『靠腰啊，我在天上的時候才給我這個獎啊！』」

林秋離的遺孀熊美玲，兩個兒子林雨果、林雨塘上台領獎。

熊美玲表示，這麼重要的獎項，還是你自己來領吧，現場也拿出一幅林秋離的畫像。熊美玲說，她是林秋離一生當中創作時間最長的合作夥伴，也是他的老婆，兩人無所不談，很久前兩人也曾偷偷想過金曲特別貢獻獎，到底要什麼樣的條件才能有資格？作品要夠多、水準要夠高、在業界要有多元角色、可能要人掛了才有可能拿到這個獎？當時覺得一定是很久很久以後才會發生的事，「直到秋離老師過世我才恍然大悟，他的貢獻遠超過當時想的範圍」，熊美玲說。

熊美玲表示，林秋離寫過很多很好的作品，銷量也備受市場肯定，也帶領團隊經營公司（海蝶音樂股份有限公司），用他優異的企劃能力打造藝人，之後又走進高等學府（高師大），教授歌詞創作，音樂產業的運作邏輯和版權的重要概念，許多年輕人受惠。

熊美玲指出，林秋離的作品跨越很多世代，和朋友聊天，在女兒、媽媽和阿嬤的口中都能同時說出她們心目中的秋離，熊美玲印象中，林秋離很少去講自己作品的成形，但「我知道他對自己的作品有相當的得意，他也很有信心」，熊美玲說，今天這個獎是眾望所歸，她感謝第34屆的評審老師，也謝謝每一位愛護秋離老師的朋友。

林秋離在流行樂壇近40年的創作歷程，譜寫700多首的作品，創造出多首膾炙人口的歌曲。而熊美玲是華語流行音樂產業在1980年代末、90年代初蓬勃發展時期罕見的女作曲人及女製作人。兩人搭檔合作30多年，素有華語流行樂壇神鵰俠侶之美譽。

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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡

核稿編輯：翁世航