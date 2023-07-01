【2023金曲獎】特別貢獻獎歐陽菲菲高唱〈感恩的心〉：我會繼續的唱下去，永不放棄
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1970年代，歐陽菲菲一個人遠征日本，即便唱的不是母語，但是她以非常生動的演唱風格，自然且無所拘束的舞台表演，風靡了整個日本。獻獎人陳復明進一步指出，她成功了，但她從來沒有忘記她是從什麼地方來的。
2023年第34屆金曲獎特別貢獻獎得主為林秋離以及歐陽菲菲，其中歐陽菲菲在陳復明的引言致詞，並且獲頒本屆金曲獎獎座。
主持人韋禮安表示，歐陽菲菲在1966年出道，1971年更像颱風席捲日本，屢屢創下日本藝人都稱羨的成績，如果只能用兩個字形容歐陽菲菲，那肯定是「傳奇」，典禮也由歌手A-Lin獻唱多首歐陽菲菲的成名歌曲。
特別貢獻獎由資深音樂人陳復明擔任獻獎人，陳復明致詞時表示，1995年，歐陽菲菲是豐華唱片第一位歌手，也是我們的開業製作。在最近這段時間，因為她得獎，我常常想起當年已經過世的好朋友，黃國華、陳致遠，還有很多跟菲菲一起工作的夥伴，非常非常愉快的一段日子。
陳復明說，就像所有的好朋友一樣，在相處當中，感受到歐陽菲菲為人的寬厚、豪爽，他並說，「在我心裡的歐陽菲菲，是勇敢的先行者」，1970年代，她一個人遠征日本，即便唱的不是母語，但是她以非常生動的演唱風格，自然且無所拘束的舞台表演，風靡了整個日本。
陳復明進一步指出，她成功了，但她從來沒有忘記她是從什麼地方來的。許多年陳復明在台灣跟日本不斷地奔波，一張一張的專輯，一次一次的表演，為我們帶來了歡樂，也為許許多多喜愛她的歌迷帶來慰藉，相信在當時的台灣歌壇、或者是日本歌壇，歐陽菲菲都絕對是一位風格獨特且非常具有啟發性的歌手，且影響深遠。
歐陽菲菲致詞時表示，在這個生長的土地上領這個獎，她感到非常榮幸，「唱歌和表演一直是我人生的夢想，如果可以，我會繼續的唱下去，永不放棄。」
歐陽菲菲隨後長長一鞠躬，並清唱1994年為日劇〈阿信〉打造而爆紅的歌曲〈感恩的心〉：「感恩的心，感謝有你，伴我一生，讓我有勇氣做我自己；感恩的心，感謝命運，花開花落，我一樣會珍惜。」歌畢全場轟聲雷動。
歐陽菲菲不僅是華語歌壇偶像巨星，更是第一位赴日本發展大獲成功的流行歌手，半世紀前便成為首位登上NHK「紅白歌合戰」的外籍歌者。
早年，歐陽菲菲讓台灣聽眾見識了日本唱片工業的先進製作水準。出道多年，她始終走在潮流尖端，作品時時呼應社會情感脈動，包含〈雨中徘徊〉、〈愛的路上我和你〉、〈熱情的沙漠〉、〈嚮往〉、〈嘿嘿！TAXI〉、〈擁抱〉、〈感恩的心〉等作，透過歌曲陪伴好幾代台灣人。
在相對保守的年代，歐陽菲菲前衛、奔放的表演風格為華語歌壇打開全新可能，展現了超越時代的跨界影響力，同時也是當代音樂人希冀成為國際化音樂表演者的最佳典範。
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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航
pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
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慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
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此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
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