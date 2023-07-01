【2023金曲獎】特別貢獻獎歐陽菲菲高唱〈感恩的心〉：我會繼續的唱下去，永不放棄

2023年第34屆金曲獎特別貢獻獎得主為林秋離以及歐陽菲菲，其中歐陽菲菲在陳復明的引言致詞，並且獲頒本屆金曲獎獎座。

主持人韋禮安表示，歐陽菲菲在1966年出道，1971年更像颱風席捲日本，屢屢創下日本藝人都稱羨的成績，如果只能用兩個字形容歐陽菲菲，那肯定是「傳奇」，典禮也由歌手A-Lin獻唱多首歐陽菲菲的成名歌曲。

特別貢獻獎由資深音樂人陳復明擔任獻獎人，陳復明致詞時表示，1995年，歐陽菲菲是豐華唱片第一位歌手，也是我們的開業製作。在最近這段時間，因為她得獎，我常常想起當年已經過世的好朋友，黃國華、陳致遠，還有很多跟菲菲一起工作的夥伴，非常非常愉快的一段日子。

陳復明說，就像所有的好朋友一樣，在相處當中，感受到歐陽菲菲為人的寬厚、豪爽，他並說，「在我心裡的歐陽菲菲，是勇敢的先行者」，1970年代，她一個人遠征日本，即便唱的不是母語，但是她以非常生動的演唱風格，自然且無所拘束的舞台表演，風靡了整個日本。

陳復明進一步指出，她成功了，但她從來沒有忘記她是從什麼地方來的。許多年陳復明在台灣跟日本不斷地奔波，一張一張的專輯，一次一次的表演，為我們帶來了歡樂，也為許許多多喜愛她的歌迷帶來慰藉，相信在當時的台灣歌壇、或者是日本歌壇，歐陽菲菲都絕對是一位風格獨特且非常具有啟發性的歌手，且影響深遠。

歐陽菲菲致詞時表示，在這個生長的土地上領這個獎，她感到非常榮幸，「唱歌和表演一直是我人生的夢想，如果可以，我會繼續的唱下去，永不放棄。」

歐陽菲菲隨後長長一鞠躬，並清唱1994年為日劇〈阿信〉打造而爆紅的歌曲〈感恩的心〉：「感恩的心，感謝有你，伴我一生，讓我有勇氣做我自己；感恩的心，感謝命運，花開花落，我一樣會珍惜。」歌畢全場轟聲雷動。

歐陽菲菲不僅是華語歌壇偶像巨星，更是第一位赴日本發展大獲成功的流行歌手，半世紀前便成為首位登上NHK「紅白歌合戰」的外籍歌者。

早年，歐陽菲菲讓台灣聽眾見識了日本唱片工業的先進製作水準。出道多年，她始終走在潮流尖端，作品時時呼應社會情感脈動，包含〈雨中徘徊〉、〈愛的路上我和你〉、〈熱情的沙漠〉、〈嚮往〉、〈嘿嘿！TAXI〉、〈擁抱〉、〈感恩的心〉等作，透過歌曲陪伴好幾代台灣人。

在相對保守的年代，歐陽菲菲前衛、奔放的表演風格為華語歌壇打開全新可能，展現了超越時代的跨界影響力，同時也是當代音樂人希冀成為國際化音樂表演者的最佳典範。

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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡

核稿編輯：翁世航