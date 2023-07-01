2023/07/01,
音樂

【2023金曲獎】葛西瓦Kasiwa獲頒評審團獎，陳建騏：做讓自己驕傲的音樂人，這樣的聲音一定會被聽見

【2023金曲獎】葛西瓦Kasiwa獲頒評審團獎，陳建騏：做讓自己驕傲的音樂人，這樣的聲音一定會被聽見
評審團獎得主葛西瓦kasiwa。Photo Credit: 金曲GMA臉書

我們想讓你知道的是

評審團主席陳建騏表示，認真生活、用心做音樂，不論處境困頓，永不放棄，做讓自己驕傲的音樂人，這樣的聲音一定會被聽見。今年的評審團聽見了某個聲音，第34屆金曲獎評審團獎，我們聽見了葛西瓦。

原住民歌手葛西 Kasiwa《我這裡有一批很純的你要不要 lta》獲頒今年金曲獎評審團獎，稍早他也獲得最佳原住民語歌手獎。

評審團主席陳建騏表示，認真生活、用心做音樂，不論處境困頓，永不放棄，做讓自己驕傲的音樂人，這樣的聲音一定會被聽見。今年的評審團聽見了某個聲音，第34屆金曲獎評審團獎，我們聽見了葛西瓦。

2021年，在漫長艱困的疫情中葛西瓦Kasiwa沈澱創作，於2022年底推出首張個人專輯《我這裡有一批很純的你要不要 lta》。

lta是原民語的1，葛西瓦Kasiwa希望這第1張個人專輯是「最純」、最真實生活樣貌的呈現。專輯收錄12首創作歌曲，包含6首純母語創作，分別可以化做每個人身邊都有的那個具象人物與情境，代表著不同的「純」，離鄉打拼努力工作，單純只為喜歡音樂的初心；與兄弟朋友創作，不同文化基底碰撞出的純粹喜悅；初為人父面對新生生命的純真；積極向上奮鬥，持續打磨的純熟；面對社會中的不滿與憤怒，用純然幽默來共處；還有對摯愛妻子那份甜蜜又可愛的「純純的愛」。

葛西瓦表示，想要謝謝我自己的兒子，因為他的出生「改變了我很多壞習慣」，也謝謝妻子，謝謝評審團給他這麼大的信心，他說自己馬上要繼續做音樂，今晚很多很厲害的音樂人都在這裡，也看到了他的偶像MC HotDog，他非常滿足。

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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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