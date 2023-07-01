【2023金曲獎】〈最好的時光〉奪年度歌曲獎，安溥談#MeToo：期待更多男性說法，更多真實的討論
我們想讓你知道的是
對台灣近期發生的「MeToo」運動，安溥表示：「眼前我倒是滿想讓所有的男生出來說說話，因為我覺得這個，我們現在所看到的一切，就只差各式各樣好男生、壞男生的一些說法吧，我想要陪著大家先看一看，但是我期待更多真心話，更多真實的討論，
2023第34屆金曲獎的年度歌曲獎，共有4451首角逐，而後從70首刷至50首，最終再選出入圍的6首歌曲。評審團主席陳建騏在入圍階段時表示，「評選的方向滿清楚，首先是傳唱度高，當然也要有相對應的品質需求。」
入圍的6首歌曲，包含徐佳瑩〈準明星〉、洪佩瑜〈明室〉、周杰倫〈最偉大的作品〉、鄭宜農〈新世紀的女兒〉、安溥〈最好的時光〉及葛西瓦〈Semane sepi 夢〉，涵蓋了華語、台語及原住民語，最終此獎由安溥拿下。
陳綺貞在頒獎時笑說，這首歌我也很喜歡，並哼唱安溥〈最好的時光〉。安溥說，「我擁抱這首歌最重要的幾個原因，一個是我的經紀人，能夠跟你一起工作、一起獲獎是我畢生的榮幸，另外能跟我最好的朋友在現場一起分享，可以抱抱你，在台上我就非常圓滿了。」鏡頭帶向安溥在音樂圈的朋友吳青峰。
安溥說，年度歌曲這個獎項「可遇不可求」，她說「我有多麼訝異，就有多麼的感激」，謝謝陪伴這張專輯、這首歌一路宣傳，陪她默默努力，相信簡單但深刻的情感可以流傳的工作人員們。
根據金曲獎官方手冊指出，〈最好的時光〉橫跨歌者創作歷程，記錄了自女孩至女人的歲月心得，言簡意賅而意義深刻。作品在曾經疫情的家居日子中熟成，並唱出人們對過往歷練和此刻生活的感悟，靜水流深地安慰著有故事的每個人。
《關鍵評論網》在後台訪問安溥，表示在金曲獎的官方手冊上，指出〈最好的時光〉是一首紀錄女孩至女人的歲月心得，並唱出人們對過往歷練和此刻生活的感悟，安慰著有故事的每個人。對於這首歌拿下了「年度歌曲」，在獎項的加持下，實則能夠代表這一兩年的歌曲，而甫拿下台語專輯、歌后的鄭宜農，對台灣近期發生的「MeToo」運動表達了看法，想問問看安溥，用一首「女性歌曲」拿下「年度歌曲」，對最近台灣的社會運動有什麼看法？
安溥回應：「眼前我倒是滿想讓所有的男生出來說說話，因為我覺得這個，我們現在所看到的一切，就只差各式各樣好男生、壞男生的一些說法吧，我想要陪著大家先看一看，但是我期待更多真心話，更多真實的討論，然後更多我們其實可以一起思考女人的處境，此刻跟未來還可以是什麼，不只是挖掘傷痛而已，所以我想要請大家陪著我們，一起繼續看下去，再一會兒。」
年度歌曲獎（粗體為得獎者）
- 準明星／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱：徐佳瑩）
- 明室／何樂音樂有限公司（演唱：洪佩瑜）
- 最偉大的作品／杰威爾音樂有限公司（演唱：周杰倫）
- 新世紀的女兒 feat. Chunho／火氣音樂股份有限公司（演唱：鄭宜農）
- 最好的時光／聯成娛樂事業有限公司（演唱：安溥）
- Semane sepi夢／野聲音娛樂有限公司（演唱：葛西瓦）
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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
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