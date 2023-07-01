【2023金曲獎】〈最好的時光〉奪年度歌曲獎，安溥談#MeToo：期待更多男性說法，更多真實的討論

2023第34屆金曲獎的年度歌曲獎，共有4451首角逐，而後從70首刷至50首，最終再選出入圍的6首歌曲。評審團主席陳建騏在入圍階段時表示，「評選的方向滿清楚，首先是傳唱度高，當然也要有相對應的品質需求。」

入圍的6首歌曲，包含徐佳瑩〈準明星〉、洪佩瑜〈明室〉、周杰倫〈最偉大的作品〉、鄭宜農〈新世紀的女兒〉、安溥〈最好的時光〉及葛西瓦〈Semane sepi 夢〉，涵蓋了華語、台語及原住民語，最終此獎由安溥拿下。

陳綺貞在頒獎時笑說，這首歌我也很喜歡，並哼唱安溥〈最好的時光〉。安溥說，「我擁抱這首歌最重要的幾個原因，一個是我的經紀人，能夠跟你一起工作、一起獲獎是我畢生的榮幸，另外能跟我最好的朋友在現場一起分享，可以抱抱你，在台上我就非常圓滿了。」鏡頭帶向安溥在音樂圈的朋友吳青峰。

安溥說，年度歌曲這個獎項「可遇不可求」，她說「我有多麼訝異，就有多麼的感激」，謝謝陪伴這張專輯、這首歌一路宣傳，陪她默默努力，相信簡單但深刻的情感可以流傳的工作人員們。

根據金曲獎官方手冊指出，〈最好的時光〉橫跨歌者創作歷程，記錄了自女孩至女人的歲月心得，言簡意賅而意義深刻。作品在曾經疫情的家居日子中熟成，並唱出人們對過往歷練和此刻生活的感悟，靜水流深地安慰著有故事的每個人。

《關鍵評論網》在後台訪問安溥，表示在金曲獎的官方手冊上，指出〈最好的時光〉是一首紀錄女孩至女人的歲月心得，並唱出人們對過往歷練和此刻生活的感悟，安慰著有故事的每個人。對於這首歌拿下了「年度歌曲」，在獎項的加持下，實則能夠代表這一兩年的歌曲，而甫拿下台語專輯、歌后的鄭宜農，對台灣近期發生的「MeToo」運動表達了看法，想問問看安溥，用一首「女性歌曲」拿下「年度歌曲」，對最近台灣的社會運動有什麼看法？

安溥回應：「眼前我倒是滿想讓所有的男生出來說說話，因為我覺得這個，我們現在所看到的一切，就只差各式各樣好男生、壞男生的一些說法吧，我想要陪著大家先看一看，但是我期待更多真心話，更多真實的討論，然後更多我們其實可以一起思考女人的處境，此刻跟未來還可以是什麼，不只是挖掘傷痛而已，所以我想要請大家陪著我們，一起繼續看下去，再一會兒。」

年度歌曲獎（粗體為得獎者）

準明星／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱：徐佳瑩）

明室／何樂音樂有限公司（演唱：洪佩瑜）

最偉大的作品／杰威爾音樂有限公司（演唱：周杰倫）

新世紀的女兒 feat. Chunho／火氣音樂股份有限公司（演唱：鄭宜農）

最好的時光／聯成娛樂事業有限公司（演唱：安溥）

Semane sepi夢／野聲音娛樂有限公司（演唱：葛西瓦）

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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡

核稿編輯：翁世航