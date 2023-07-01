【2023金曲獎】Hush奪得最佳華語男歌手獎自稱「紅毯第一辣」，且三度確診是「三陽開泰」
我們想讓你知道的是
Hush笑稱，兩個月前自己三度確診，這就是所謂的「三陽開泰吧」，他表示不覺得自己是最會唱歌的人，事實上我覺得可能也沒有什麼最會唱歌的人，常覺得做音樂的人很像廚師，一樣的喜怒哀樂卻有不同的酸甜苦辣，並開玩笑的說，「就像我今天可能是紅毯第一辣」。
2023年第34屆金曲獎最佳華語男歌手，得獎者為HUSH，從戴佩妮手中接過獎盃，得獎原因是音樂中無瑕疵的轉音，演唱技巧出色，達到人歌合一的境界。
HUSH是台灣男歌手與詞曲作家，曾是Hush!樂團的主唱，2021年，以〈安和〉獲得第32屆金曲獎最佳作曲人獎；2022年，以〈衣櫃歌手〉再度拿下最佳作曲人獎，成為該獎繼陳曉娟後第二位蟬聯兩屆的得獎者。
睽違4年發行第3張個人專輯《娛樂自己》，HUSH一出手就入圍第34屆金曲獎「年度專輯」、「最佳華語專輯」、「最佳華語男歌手」三大獎項，最終抱回本屆華語男歌手獎項。
Hush笑稱，兩個月前自己三度確診，這就是所謂的「三陽開泰」吧，他表示不覺得自己是最會唱歌的人，事實上我覺得可能也沒有什麼最會唱歌的人，常覺得做音樂的人很像廚師，一樣的喜怒哀樂卻有不同的酸甜苦辣，並開玩笑的說，「就像我今天可能是紅毯第一辣」。
Hush最後謝謝評審「在這個在色香味俱全的晚上，把我這盤菜端到金曲獎」。
最佳華語男歌手獎（粗體為得獎者）
- MC HotDog熱狗／姚中二／滾石國際音樂股份有限公司
- 熊仔／PRO／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
- 吳青峰／馬拉美的星期二／環球國際唱片股份有限公司
- HUSH／娛樂自己／相信音樂國際股份有限公司
- 鶴 The Crane／TALENT／新樂園音樂有限公司
- 趙雷／署前街少年／街聲股份有限公司
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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航
pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。