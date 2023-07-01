2023/07/01,
音樂

【2023金曲獎】Hush奪得最佳華語男歌手獎自稱「紅毯第一辣」，且三度確診是「三陽開泰」

【2023金曲獎】Hush奪得最佳華語男歌手獎自稱「紅毯第一辣」，且三度確診是「三陽開泰」
Photo Credit: LINE TV

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Hush笑稱，兩個月前自己三度確診，這就是所謂的「三陽開泰吧」，他表示不覺得自己是最會唱歌的人，事實上我覺得可能也沒有什麼最會唱歌的人，常覺得做音樂的人很像廚師，一樣的喜怒哀樂卻有不同的酸甜苦辣，並開玩笑的說，「就像我今天可能是紅毯第一辣」。

2023年第34屆金曲獎最佳華語男歌手，得獎者為HUSH，從戴佩妮手中接過獎盃，得獎原因是音樂中無瑕疵的轉音，演唱技巧出色，達到人歌合一的境界。

HUSH是台灣男歌手與詞曲作家，曾是Hush!樂團的主唱，2021年，以〈安和〉獲得第32屆金曲獎最佳作曲人獎；2022年，以〈衣櫃歌手〉再度拿下最佳作曲人獎，成為該獎繼陳曉娟後第二位蟬聯兩屆的得獎者。

睽違4年發行第3張個人專輯《娛樂自己》，HUSH一出手就入圍第34屆金曲獎「年度專輯」、「最佳華語專輯」、「最佳華語男歌手」三大獎項，最終抱回本屆華語男歌手獎項。

Hush笑稱，兩個月前自己三度確診，這就是所謂的「三陽開泰」吧，他表示不覺得自己是最會唱歌的人，事實上我覺得可能也沒有什麼最會唱歌的人，常覺得做音樂的人很像廚師，一樣的喜怒哀樂卻有不同的酸甜苦辣，並開玩笑的說，「就像我今天可能是紅毯第一辣」。

Hush最後謝謝評審「在這個在色香味俱全的晚上，把我這盤菜端到金曲獎」。

最佳華語男歌手獎（粗體為得獎者）

  • MC HotDog熱狗／姚中二／滾石國際音樂股份有限公司
  • 熊仔／PRO／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
  • 吳青峰／馬拉美的星期二／環球國際唱片股份有限公司
  • HUSH／娛樂自己／相信音樂國際股份有限公司
  • 鶴 The Crane／TALENT／新樂園音樂有限公司
  • 趙雷／署前街少年／街聲股份有限公司

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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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