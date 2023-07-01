2023/07/01,
音樂

【2023金曲獎】A-Lin奪得最佳華語女歌手獎：不管高矮胖瘦，我就是我，感謝愛唱歌的自己

【2023金曲獎】A-Lin奪得最佳華語女歌手獎：不管高矮胖瘦，我就是我，感謝愛唱歌的自己
Photo Credit: LINE TV

我們想讓你知道的是

A-Lin致詞時表示，因為走上頒獎台的路，「我已經彩排了16年的時間」，她等了16年，準備了6次，終於走到了。A-Lin最後說「我也要謝謝我自己，謝謝我愛唱歌，如果我沒有感動自己，我不會唱出好聽的歌。不管怎麼樣、高矮胖瘦，我就是我」。

2023年第34屆金曲獎最佳華語女歌手，得獎者為歌手A-Lin。A-Lin致詞時表示，很抱歉要佔用大家一些時間，因為走上頒獎台的路，「我已經彩排了16年的時間」，她說這是過去寫下的幾次的得獎感言，「我等了16年，準備了6次，終於走到了，謝謝金曲獎評審們的肯定，謝謝。」

A-Lin感謝父母，今天見證到她的上台，「我們今年豐年祭多了一個金曲獎，我們豐收了」，也感謝她的女兒，給了她很創作靈感。

A-Lin最後說「我也要謝謝我自己，謝謝我愛唱歌，如果我沒有感動自己，我不會唱出好聽的歌。不管怎麼樣、高矮胖瘦，我就是我，謝謝」。

被譽為「天生歌姬」的A-Lin為台東阿美族，為在2007年以《失戀無罪》入圍金曲獎最佳新人，2008年則以專輯《天生歌姬》首次入圍金曲獎最佳國語女歌手獎。A-Lin傳唱的金曲無數，包含〈寂寞不痛〉等歌曲，2019年，則以〈有一種悲傷〉入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」。

A-Lin曾數次入圍臺灣金曲獎，並多次受邀在重要頒獎典禮上獻唱。《LINK》是A-Lin第9張專輯。

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Photo Credit: 中央社
第34屆金曲獎頒獎典禮睽違3年重回台北小巨蛋，1日晚間圓滿落幕，華語新科歌王、歌后分別由歌手HUSH（右）、A-Lin（左）奪得，兩人頒獎後開心合影。

最佳華語女歌手獎（粗體為得獎者）

  • 徐佳瑩／給／亞神音樂娛樂股份有限公司
  • 洪佩瑜／明室／何樂音樂有限公司
  • 郁可唯／Dear Life／華研國際音樂股份有限公司
  • A-Lin／LINK／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司
  • 戴佩妮／被動的觀眾／薩摩亞商妮樂佛創意有限公司台灣分公司
  • 劉柏辛Lexie／幸福星／街聲股份有限公司

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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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