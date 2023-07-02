【2023金曲獎】熊仔《PRO》奪得最佳華語專輯獎，當場Rap獻給饒舌歌手「Thanks God我們存活了」
我們想讓你知道的是
因為演講時間不多，熊仔乾脆將感言化為饒舌，「先不管是否更成熟了，重點是我們存活了，Thanks God 我們存活了」，他也用感言唱出「持續提攜後輩、持續不用提詞機也不會岌岌可危」。
饒舌歌手熊仔以專輯《PRO》擊敗前輩歌手徐佳瑩、吳青峰以及本屆金曲最佳新人洪佩瑜，獲得2023年第34屆金曲獎最佳華語專輯。
熊仔在頒獎時表示，「首先我要先把這個獎獻給2019年的熊仔，夢想成真，也獻給所有中生代的饒舌歌手」，因為演講時間不多，他乾脆將感言化為饒舌，「先不管是否更成熟了，重點是我們存活了，Thanks God 我們存活了；有的人不紅歌紅了，有的人紅了因為人走了」，「持續提攜後輩、持續不用提詞機也不會岌岌可危，持續吟詩作對」。
熊仔本名熊信寬，2022年曾獲得第33屆金曲獎最佳作詞人獎，熊仔的全新專輯，又成就了他另一個巔峰，從製作上眾星雲集，到自身音樂表現上仍展現他獨有的風采，而細至歌詞每首歌的串連與最後的收束都非常工整與對杖。
在台上使用饒舌作為感言，熊仔在後台受訪時表示這是他最近寫的東西，「不久後就會發表了，會放在新的作品裡，大家都可以聽得到」。
對於拿下最佳華語專輯，熊仔也分享心情是蠻不可思議的，沒有想過，也未來希望能挑戰華語男歌手、或是專輯包裝之類的獎項。
對於在最佳華語男歌手中，與HUSH、青峰為三選一的人選，熊仔表示沒有聽到評審主席陳建騏的回應，但自己的心態輕鬆，「沒事啦」。
最佳華語專輯獎（粗體為得獎者）
- 給／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：徐佳瑩）
- 明室／何樂音樂有限公司（演唱者：洪佩瑜）
- Snow White／愛貝克思股份有限公司（演唱者：JADE）
- PRO／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：熊仔）
- 馬拉美的星期二／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：吳青峰）
- 娛樂自己／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：HUSH）
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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。