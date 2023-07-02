【2023金曲獎】熊仔《PRO》奪得最佳華語專輯獎，當場Rap獻給饒舌歌手「Thanks God我們存活了」

饒舌歌手熊仔以專輯《PRO》擊敗前輩歌手徐佳瑩、吳青峰以及本屆金曲最佳新人洪佩瑜，獲得2023年第34屆金曲獎最佳華語專輯。

熊仔在頒獎時表示，「首先我要先把這個獎獻給2019年的熊仔，夢想成真，也獻給所有中生代的饒舌歌手」，因為演講時間不多，他乾脆將感言化為饒舌，「先不管是否更成熟了，重點是我們存活了，Thanks God 我們存活了；有的人不紅歌紅了，有的人紅了因為人走了」，「持續提攜後輩、持續不用提詞機也不會岌岌可危，持續吟詩作對」。

熊仔本名熊信寬，2022年曾獲得第33屆金曲獎最佳作詞人獎，熊仔的全新專輯，又成就了他另一個巔峰，從製作上眾星雲集，到自身音樂表現上仍展現他獨有的風采，而細至歌詞每首歌的串連與最後的收束都非常工整與對杖。

在台上使用饒舌作為感言，熊仔在後台受訪時表示這是他最近寫的東西，「不久後就會發表了，會放在新的作品裡，大家都可以聽得到」。

對於拿下最佳華語專輯，熊仔也分享心情是蠻不可思議的，沒有想過，也未來希望能挑戰華語男歌手、或是專輯包裝之類的獎項。

對於在最佳華語男歌手中，與HUSH、青峰為三選一的人選，熊仔表示沒有聽到評審主席陳建騏的回應，但自己的心態輕鬆，「沒事啦」。

Photo Credit: 王祖鵬｜關鍵評論網

最佳華語專輯獎（粗體為得獎者）

給／亞神音樂娛樂股份有限公司（演唱者：徐佳瑩）

明室／何樂音樂有限公司（演唱者：洪佩瑜）

Snow White／愛貝克思股份有限公司（演唱者：JADE）

PRO／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司（演唱者：熊仔）

馬拉美的星期二／環球國際唱片股份有限公司（演唱者：吳青峰）

娛樂自己／相信音樂國際股份有限公司（演唱者：HUSH）

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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡

核稿編輯：翁世航