【2023金曲獎】吳青峰奪得年度專輯獎：希望每一個傷痛的聲音，都可以好好的說出來、被聽見
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吳青峰也向台灣的「#MeToo」運動致敬，他說「我相信現在很多人都經歷著傷痛，希望每一個傷痛的聲音，都可以好好地說出來，好好的被聽見。」吳青峰感性的說，「謝謝你們勇敢的聲音，因為你們都是最棒的創作者，因為你們正在為我們創作著更美好的世界，我會努力再繼續創作，為你們歌頌。」
堪稱金曲獎最大獎的年度專輯獎，由最佳華語專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳客語專輯獎、最佳原住民語專輯獎的入圍者們共同角逐。換句話說，年度專輯獎是所有專輯類獎項入圍者都有機會獲得的獎項，而最終以陳建騏為首的評審團，將此獎頒給吳青峰的《馬拉美的星期二》。
吳青峰致詞時表示，「我覺得在我的生活中影響我最多的，除了這些人以外，就是音樂這件事情。不管今天有入圍或沒入圍的所有人，我都謝謝你們的音樂每天影響著我、滋養著我、充積著現在的我。我很榮幸可以跟你們在同一個時代一起做著音樂。我覺得我經歷過很多挫折，但是這些傷痛，都讓我長成一張自由又燦爛的專輯。」
吳青峰也向台灣的#MeToo運動致敬，他說「我相信現在很多人都經歷著傷痛，希望每一個傷痛的聲音，都可以好好地說出來，好好的被聽見。」
吳青峰感性的說，「謝謝你們勇敢的聲音，因為你們都是最棒的創作者，因為你們正在為我們創作著更美好的世界，我會努力再繼續創作，為你們歌頌。」
吳青峰的《馬拉美的星期二》是一張討論「創作」的創作，靈感來自19世紀法國詩人馬拉美，每個星期二在家中辦的私人藝文沙龍。專輯化為一座沙龍，邀請了影響過沙龍主人的萬千對象來到詞裡、來到音樂裡，像是一場又一場神奇的聚會與密談，每一首歌都是與創作的一種關係或角色，或降靈或巧遇。金曲獎官方手冊指出，「這是一張在夢裡產生的專輯，詞曲幾乎都於睡夢間浮現，在無數次沙龍對話之後，是因為這張專輯，作者曾撥不開的霧與凝結的心，總算又流動了起來。」
吳青峰為台灣知名樂團蘇打綠主唱，也曾多次獲得金曲獎。除了本屆年度專輯之外，也曾獲得2007年第18屆金曲獎最佳作曲人獎、2016年第27屆金曲獎最佳作詞人獎、2020年第31屆金曲獎最佳國語男歌手等獎項。
吳青峰在後台被問及頒獎前心情時表示，「真的是沒什麼心情耶，因為我覺得我這幾年漸漸就是已經走向一種出家化的心態」，但他特別提及好友安溥穿禮服，笑說「她很少願意讓自己這麼漂亮，我很感動」。
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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。