2023/07/02,
音樂

【2023金曲獎】吳青峰奪得年度專輯獎：希望每一個傷痛的聲音，都可以好好的說出來、被聽見

【2023金曲獎】吳青峰奪得年度專輯獎：希望每一個傷痛的聲音，都可以好好的說出來、被聽見
吳青峰《馬拉美的星期二》奪年度專輯。Photo Credit: 中央社

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吳青峰也向台灣的「#MeToo」運動致敬，他說「我相信現在很多人都經歷著傷痛，希望每一個傷痛的聲音，都可以好好地說出來，好好的被聽見。」吳青峰感性的說，「謝謝你們勇敢的聲音，因為你們都是最棒的創作者，因為你們正在為我們創作著更美好的世界，我會努力再繼續創作，為你們歌頌。」

堪稱金曲獎最大獎的年度專輯獎，由最佳華語專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳客語專輯獎、最佳原住民語專輯獎的入圍者們共同角逐。換句話說，年度專輯獎是所有專輯類獎項入圍者都有機會獲得的獎項，而最終以陳建騏為首的評審團，將此獎頒給吳青峰的《馬拉美的星期二》。

吳青峰致詞時表示，「我覺得在我的生活中影響我最多的，除了這些人以外，就是音樂這件事情。不管今天有入圍或沒入圍的所有人，我都謝謝你們的音樂每天影響著我、滋養著我、充積著現在的我。我很榮幸可以跟你們在同一個時代一起做著音樂。我覺得我經歷過很多挫折，但是這些傷痛，都讓我長成一張自由又燦爛的專輯。」

吳青峰也向台灣的#MeToo運動致敬，他說「我相信現在很多人都經歷著傷痛，希望每一個傷痛的聲音，都可以好好地說出來，好好的被聽見。」

吳青峰感性的說，「謝謝你們勇敢的聲音，因為你們都是最棒的創作者，因為你們正在為我們創作著更美好的世界，我會努力再繼續創作，為你們歌頌。」

吳青峰的《馬拉美的星期二》是一張討論「創作」的創作，靈感來自19世紀法國詩人馬拉美，每個星期二在家中辦的私人藝文沙龍。專輯化為一座沙龍，邀請了影響過沙龍主人的萬千對象來到詞裡、來到音樂裡，像是一場又一場神奇的聚會與密談，每一首歌都是與創作的一種關係或角色，或降靈或巧遇。金曲獎官方手冊指出，「這是一張在夢裡產生的專輯，詞曲幾乎都於睡夢間浮現，在無數次沙龍對話之後，是因為這張專輯，作者曾撥不開的霧與凝結的心，總算又流動了起來。」

吳青峰為台灣知名樂團蘇打綠主唱，也曾多次獲得金曲獎。除了本屆年度專輯之外，也曾獲得2007年第18屆金曲獎最佳作曲人獎、2016年第27屆金曲獎最佳作詞人獎、2020年第31屆金曲獎最佳國語男歌手等獎項。

吳青峰在後台被問及頒獎前心情時表示，「真的是沒什麼心情耶，因為我覺得我這幾年漸漸就是已經走向一種出家化的心態」，但他特別提及好友安溥穿禮服，笑說「她很少願意讓自己這麼漂亮，我很感動」。

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責任編輯：王祖鵬、梁敏萱、黃筱歡
核稿編輯：翁世航


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