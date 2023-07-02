【2023金曲獎】評審團主席陳建騏揭曉評選內幕，澄清「分豬肉」嫌疑以及「頒錯獎」烏龍事件
我們想讓你知道的是
2023年第34屆金曲獎頒獎典禮於今（1）日晚間在台北小巨蛋舉行，獎項也全數順利頒完，面對本屆得獎名單，評審是怎麼看待的？主席陳建騏在後台受訪時做出了說明。
第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日在台北小巨蛋圓滿落幕，評審團主席陳建騏在後台受訪時表示，對於這份得獎名單「問心無愧」，而此次評審團在複審階段時，耗時十幾個小時，今天早上到下午4點才結束，「大家都充分發表了對每張專輯、 每個歌手、每一個專業項目的專業，而且感性跟理性都有的分享」，陳建騏如是說。
華語男歌手，票選最多輪、廝殺最激烈的獎項
當被問及最難評選、投票最多輪的得獎項目，陳建騏直言是「華語男歌手獎」。
此獎項得主為HUSH，原因為音樂中無瑕疵的轉音，演唱技巧出色，達到人歌合一的境界。而這也是睽違4年發行第3張個人專輯《娛樂自己》，至於HUSH曾以〈安和〉、〈衣櫃歌手〉連續獲得第32屆、第33屆金曲獎最佳作曲人獎，此次以歌手身份拿下最佳華語男歌手，也讓HUSH表示「終於讓大家以其他身份認識我了。」
對於HUSH的勝出，其投票結果經過三輪，一開始的票選結果，剩下吳青峰、熊仔、HUSH，第二輪就剩下吳青峰跟HUSH，第三輪也就以HUSH確認拿獎。
陳建騏說：「有些評審會覺得，HUSH使用自己的聲音方式恰到其分，因為《娛樂自己》這張專輯，不管在製作或者是詞曲，都是真的把HUSH內心的部分掏出來給大家看。評審團覺得音樂是這樣子的，在聲音上也可以充分表達音樂。」
而陳建騏也補充對於吳青峰此次演唱的看法，「對於青峰的演唱技巧，評審們都覺得非常好，而他的《馬拉美的星期二》專輯也是一個藝術作品，但是可能，評審團在感受的時候，相對來說覺得HUSH是直接一些的。」
華語女歌手A-Lin第一輪直接勝出，年度歌曲反映時代精神
相較華語男歌手三輪的票選，華語女歌手的獎項則是第一輪就達成極高共識，由「天生歌姬」A-Lin拿下此獎。
陳建騏說：「評審們覺得A-Lin就是一個天生唱歌的人，整張專輯，就是以『歌手獎項』來說，聲音跟表達是最重要的，所以A-Lin用自己的聲音，等於是領導了整個專輯。而且A-Lin這次也參與了專輯的製作想法，也比較多元。」
本屆金曲獎的年度歌曲獎，共有4451首角逐，而後從70首刷至50首，最終再選出入圍的6首歌曲。評審團主席陳建騏在入圍階段時表示，「評選的方向滿清楚，首先是傳唱度高，當然也要有相對應的品質需求」。
至於最終得主為安溥〈最好的時光〉，陳建騏也解釋了評選過程以及思考此獎項的脈絡，「年度歌曲在金曲獎的選擇標準中，有一個是高傳唱度，入圍作品中，周杰倫的〈最偉大的作品〉是傳唱度最高的，但大家也可能忽略了，年度歌曲的另外一個條件，要有一個時代意義，或者是對於現在的處境，有一些觀察或描寫。」
陳建騏進一步解釋：「我們評審團，都覺得現在這個狀態，尤其是疫情過後，其實有很多的時候，我們希望可以透過音樂得到一些溫暖，或是問一些自己的問題——我們該如何自處在現在這個環境，現在也有好多的不確定，或是近期台灣社會的風風雨雨，那安溥的〈最好的時光〉都在問每一個人，自己的問題，或許大家聽了這首歌之後，可以自己給自己一些答案，然後可以讓我們，好好的過日子。
陳建騏提及的反映時代，以及近期台灣社會的風風雨雨，指出了大疫過後以及近期的社會運動。而《關鍵評論網》在後台訪問安溥，表示在金曲獎的官方手冊上，指出〈最好的時光〉是一首紀錄女孩至女人的歲月心得，對於這首歌拿下了「年度歌曲」，在獎項的加持下，實則能夠代表這一兩年的歌曲，也詢問了安溥拿下「年度歌曲」，對最近台灣的社會運動有什麼看法？
安溥則回應：「眼前我倒是滿想讓所有的男生出來說說話，因為我覺得這個，我們現在所看到的一切，就只差各式各樣好男生、壞男生的一些說法吧，我想要陪著大家先看一看，但是我期待更多真心話，更多真實的討論，然後更多我們其實可以一起思考女人的處境，此刻跟未來還可以是什麼，不只是挖掘傷痛而已，所以我想要請大家陪著我們，一起繼續看下去，再一會兒。」
評審團獎以及作曲人獎
本屆評審團獎，由原住民歌手葛西瓦Kasiwa《我這裡有一批很純的你要不要 lta》拿下，評審團主席陳建騏就表示，「認真生活、用心做音樂，不論處境困頓，永不放棄，做讓自己驕傲的音樂人，這樣的聲音一定會被聽見。今年的評審團聽見了某個聲音，第34屆金曲獎評審團獎，我們聽見了葛西瓦」。
陳建騏也在後台解釋了此獎項的評選過程，「評審團獎是一個很有趣的獎，因為它並不是一定要鼓勵某一張唱片，它也可以鼓勵某一個編曲、某一個從業人員，只要是評審團的角度大家都同意即可。」
陳建騏進一步解釋：「葛西瓦從團體到自己做專輯，其實是很斜槓的身份，而不管自身環境處境多麼艱苦，他都努力的做音樂，他就是要把音樂做出來，我覺得這是我們對於這一次評審團獎的想法，希望可以鼓勵這樣子的音樂人，在資源或是生活上，可以很清楚用音樂的方式表達自己，我覺得這個是一個很重要的精神，其實每一屆的評審團獎，要表揚的精神並不一樣，但這一屆的評審團，普遍認定就是這個價值。」
再來是作詞人獎項的部分，本屆獲獎者為粵語作詞人周耀輝以〈人啊人〉獲得。周耀輝來自香港人，此曲由陳奕迅演唱，而今晚的獲獎，除了是周耀輝的首座金曲獎，也是首個奪得此獎的廣東歌。
Tags：
沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
沒有子女後事怎麼辦？人生設計所保單健檢服務，協助你規劃未來每一步
擔心另一半年老時沒有子女後事怎麼辦？或是沒有生育計畫，想透過提前保險和財富規劃，與另一半安心度過兩人退休生活嗎？LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，將有專人根據您提供的資料，提供客觀、專業的分析建議，協助您規劃未來的每一步，包含：夫妻財產保障與資產分配規劃、保單內容健診／需求釐清及商品諮詢等一系列貼心服務。
歡迎預約諮詢，我們提供實體門店及線上諮詢服務，親手掌握自己及另一半的幸福生活。
延伸閱讀：
本文章內容由「新光人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。