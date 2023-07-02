【2023金曲獎】評審團主席陳建騏揭曉評選內幕，澄清「分豬肉」嫌疑以及「頒錯獎」烏龍事件

第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日在台北小巨蛋圓滿落幕，評審團主席陳建騏在後台受訪時表示，對於這份得獎名單「問心無愧」，而此次評審團在複審階段時，耗時十幾個小時，今天早上到下午4點才結束，「大家都充分發表了對每張專輯、 每個歌手、每一個專業項目的專業，而且感性跟理性都有的分享」，陳建騏如是說。

華語男歌手，票選最多輪、廝殺最激烈的獎項

當被問及最難評選、投票最多輪的得獎項目，陳建騏直言是「華語男歌手獎」。

此獎項得主為HUSH，原因為音樂中無瑕疵的轉音，演唱技巧出色，達到人歌合一的境界。而這也是睽違4年發行第3張個人專輯《娛樂自己》，至於HUSH曾以〈安和〉、〈衣櫃歌手〉連續獲得第32屆、第33屆金曲獎最佳作曲人獎，此次以歌手身份拿下最佳華語男歌手，也讓HUSH表示「終於讓大家以其他身份認識我了。」

對於HUSH的勝出，其投票結果經過三輪，一開始的票選結果，剩下吳青峰、熊仔、HUSH，第二輪就剩下吳青峰跟HUSH，第三輪也就以HUSH確認拿獎。

陳建騏說：「有些評審會覺得，HUSH使用自己的聲音方式恰到其分，因為《娛樂自己》這張專輯，不管在製作或者是詞曲，都是真的把HUSH內心的部分掏出來給大家看。評審團覺得音樂是這樣子的，在聲音上也可以充分表達音樂。」

而陳建騏也補充對於吳青峰此次演唱的看法，「對於青峰的演唱技巧，評審們都覺得非常好，而他的《馬拉美的星期二》專輯也是一個藝術作品，但是可能，評審團在感受的時候，相對來說覺得HUSH是直接一些的。」

華語女歌手A-Lin第一輪直接勝出，年度歌曲反映時代精神

相較華語男歌手三輪的票選，華語女歌手的獎項則是第一輪就達成極高共識，由「天生歌姬」A-Lin拿下此獎。

陳建騏說：「評審們覺得A-Lin就是一個天生唱歌的人，整張專輯，就是以『歌手獎項』來說，聲音跟表達是最重要的，所以A-Lin用自己的聲音，等於是領導了整個專輯。而且A-Lin這次也參與了專輯的製作想法，也比較多元。」

本屆金曲獎的年度歌曲獎，共有4451首角逐，而後從70首刷至50首，最終再選出入圍的6首歌曲。評審團主席陳建騏在入圍階段時表示，「評選的方向滿清楚，首先是傳唱度高，當然也要有相對應的品質需求」。

至於最終得主為安溥〈最好的時光〉，陳建騏也解釋了評選過程以及思考此獎項的脈絡，「年度歌曲在金曲獎的選擇標準中，有一個是高傳唱度，入圍作品中，周杰倫的〈最偉大的作品〉是傳唱度最高的，但大家也可能忽略了，年度歌曲的另外一個條件，要有一個時代意義，或者是對於現在的處境，有一些觀察或描寫。」

陳建騏進一步解釋：「我們評審團，都覺得現在這個狀態，尤其是疫情過後，其實有很多的時候，我們希望可以透過音樂得到一些溫暖，或是問一些自己的問題——我們該如何自處在現在這個環境，現在也有好多的不確定，或是近期台灣社會的風風雨雨，那安溥的〈最好的時光〉都在問每一個人，自己的問題，或許大家聽了這首歌之後，可以自己給自己一些答案，然後可以讓我們，好好的過日子。

陳建騏提及的反映時代，以及近期台灣社會的風風雨雨，指出了大疫過後以及近期的社會運動。而《關鍵評論網》在後台訪問安溥，表示在金曲獎的官方手冊上，指出〈最好的時光〉是一首紀錄女孩至女人的歲月心得，對於這首歌拿下了「年度歌曲」，在獎項的加持下，實則能夠代表這一兩年的歌曲，也詢問了安溥拿下「年度歌曲」，對最近台灣的社會運動有什麼看法？

安溥則回應：「眼前我倒是滿想讓所有的男生出來說說話，因為我覺得這個，我們現在所看到的一切，就只差各式各樣好男生、壞男生的一些說法吧，我想要陪著大家先看一看，但是我期待更多真心話，更多真實的討論，然後更多我們其實可以一起思考女人的處境，此刻跟未來還可以是什麼，不只是挖掘傷痛而已，所以我想要請大家陪著我們，一起繼續看下去，再一會兒。」

安溥〈最好的時光〉獲得金曲獎年度歌曲。Photo Credit:關鍵評論網 王祖鵬 攝

評審團獎以及作曲人獎

本屆評審團獎，由原住民歌手葛西瓦Kasiwa《我這裡有一批很純的你要不要 lta》拿下，評審團主席陳建騏就表示，「認真生活、用心做音樂，不論處境困頓，永不放棄，做讓自己驕傲的音樂人，這樣的聲音一定會被聽見。今年的評審團聽見了某個聲音，第34屆金曲獎評審團獎，我們聽見了葛西瓦」。

陳建騏也在後台解釋了此獎項的評選過程，「評審團獎是一個很有趣的獎，因為它並不是一定要鼓勵某一張唱片，它也可以鼓勵某一個編曲、某一個從業人員，只要是評審團的角度大家都同意即可。」

陳建騏進一步解釋：「葛西瓦從團體到自己做專輯，其實是很斜槓的身份，而不管自身環境處境多麼艱苦，他都努力的做音樂，他就是要把音樂做出來，我覺得這是我們對於這一次評審團獎的想法，希望可以鼓勵這樣子的音樂人，在資源或是生活上，可以很清楚用音樂的方式表達自己，我覺得這個是一個很重要的精神，其實每一屆的評審團獎，要表揚的精神並不一樣，但這一屆的評審團，普遍認定就是這個價值。」

再來是作詞人獎項的部分，本屆獲獎者為粵語作詞人周耀輝以〈人啊人〉獲得。周耀輝來自香港人，此曲由陳奕迅演唱，而今晚的獲獎，除了是周耀輝的首座金曲獎，也是首個奪得此獎的廣東歌。