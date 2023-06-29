岑子杰爭取承認海外同性婚姻，香港終院開庭審理

前民陣召集人岑子杰於2018年提出司法覆核，要求法庭聲明本港法例不承認海外同性婚姻的做法違憲，岑子杰在高院敗訴後獲批准上訴至終審法院，終院昨日（28日）開庭審理。

岑子杰2013年在美國與丈夫註冊結婚，惟不獲港府承認。他5年前提出司法覆核挑戰政府違憲，最終敗訴，再上訴亦遭高院駁回。岑向終審法院申請終極上訴。

《明報》報導，上訴方從三個方面爭議是否違反《基本法》第25條及《香港例權法案》第22條下的平等權，包括將同性伴侶排除在婚姻制度之外是否違憲；未能為同性伴侶提供任何替代途徑以獲得法律上承認關係是否違憲；及不承認外地同性婚姻是否違憲。

《獨媒》報導，代表岑的御用大律師指，《婚姻條例》不允許同性伴侶結婚，但無提供替代途徑在法律上承認其關係，有違《人權法案》及《基本法》下的「平等權利」。而實際上同性婚姻與異性婚姻相等、並無差異，均有其親密性及長久性，現時法例或令社會誤會同性婚姻較次等。

《獨媒》報導提到，首席法官張舉能庭上指出，《人權法案》第14條的制定，是根據《公民和政治權利國際公約》第17條，故條文詮釋不由香港決定。不過，上訴方認為，這不代表香港不可以有其看法。張舉能也質疑法庭是否有角色要求立法機關制定符合婚姻義務的法例。

《獨媒》報導，律政司一方指出，《基本法》第37條只保障異性婚姻，而《人權法案》第19（2）條亦列明婚姻是「男女已達結婚年齡者，其結婚及成立家庭之權利應予確認」，故同性婚姻權利一向不受保障。律政司亦指，同性伴侶的私生活沒有被干擾，因此政府無義務介入保護其權利。而有關同性伴侶希望享有核心權利（core rights），律政司指上訴方所提及的概念過於空泛（vague）、主觀及難以界定。

案件今日續審。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex