岑子杰爭取承認海外同性婚姻，香港終院開庭審理
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代表岑子杰的御用大律師指，《婚姻條例》不允許同性伴侶結婚，但無提供替代途徑在法律上承認其關係，有違《人權法案》及《基本法》下的「平等權利」。而實際上同性婚姻與異性婚姻相等、並無差異，均有其親密性及長久性，現時法例或令社會誤會同性婚姻較次等。
前民陣召集人岑子杰於2018年提出司法覆核，要求法庭聲明本港法例不承認海外同性婚姻的做法違憲，岑子杰在高院敗訴後獲批准上訴至終審法院，終院昨日（28日）開庭審理。
岑子杰2013年在美國與丈夫註冊結婚，惟不獲港府承認。他5年前提出司法覆核挑戰政府違憲，最終敗訴，再上訴亦遭高院駁回。岑向終審法院申請終極上訴。
《明報》報導，上訴方從三個方面爭議是否違反《基本法》第25條及《香港例權法案》第22條下的平等權，包括將同性伴侶排除在婚姻制度之外是否違憲；未能為同性伴侶提供任何替代途徑以獲得法律上承認關係是否違憲；及不承認外地同性婚姻是否違憲。
《獨媒》報導，代表岑的御用大律師指，《婚姻條例》不允許同性伴侶結婚，但無提供替代途徑在法律上承認其關係，有違《人權法案》及《基本法》下的「平等權利」。而實際上同性婚姻與異性婚姻相等、並無差異，均有其親密性及長久性，現時法例或令社會誤會同性婚姻較次等。
《獨媒》報導提到，首席法官張舉能庭上指出，《人權法案》第14條的制定，是根據《公民和政治權利國際公約》第17條，故條文詮釋不由香港決定。不過，上訴方認為，這不代表香港不可以有其看法。張舉能也質疑法庭是否有角色要求立法機關制定符合婚姻義務的法例。
《獨媒》報導，律政司一方指出，《基本法》第37條只保障異性婚姻，而《人權法案》第19（2）條亦列明婚姻是「男女已達結婚年齡者，其結婚及成立家庭之權利應予確認」，故同性婚姻權利一向不受保障。律政司亦指，同性伴侶的私生活沒有被干擾，因此政府無義務介入保護其權利。而有關同性伴侶希望享有核心權利（core rights），律政司指上訴方所提及的概念過於空泛（vague）、主觀及難以界定。
案件今日續審。
新聞來源：
- 岑子杰上訴終院爭取承認海外同性婚姻 強調與異性婚姻相等 法例違平等權利（獨立媒體）
- 岑子杰終極上訴爭承認海外同性婚姻 稱法律應保障同性伴侶核心權利 （明報）
- 政府拒承認同性海外婚姻 岑子杰提終極上訴 擇日頒判詞（法庭線）
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
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全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
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本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。