《紐約時報》：中國掀起35歲失業沒結婚沒孩子魔咒；年薪345萬老總45歲失業求職處處碰壁
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這篇文章發表後，不但引起許多中年男女的共鳴，不少網路評論者紛紛以「45歲能做什麼」為開頭，直陳中國中年失業群體的數量日趨龐大，問題不但不下於相對被熱炒的青年人失業，且中年失業對社會、國家的衝擊，將明顯大於青年人失業。
紐時：中國掀起35歲失業沒結婚沒孩子魔咒
（中央社）中國在疫情後經濟復甦停滯不前，《紐約時報》報導，中國網路近期流行「35歲魔咒」的說法，代表不少30多歲的人正面對失業、沒有結婚和沒有孩子等多重打擊。
《紐約時報》29日報導，中國就業市場疲軟，職場上年齡歧視普遍存在，有受訪者指就連中國政府都將大多數公務員職位的招聘年齡，限制在35歲以下。
就業競爭壓力是中國年輕人推遲婚姻的原因之一，2022年結婚登記人數較2021年下降10.5%，是中國自1986年起公布這項數據以來最低。2022年中國出生率也降到新低，自1961年大饑荒結束以來首次出現人口負增長。
報導訪問了38歲的梁先生，他在疫情期間大部份時間是失業，還沒有結婚的他因付不起每月人民幣600元的房租，從廣州搬回老家。
他說，只有有穩定工作的人，如在政府上班和當老師的人，才有能力組建家庭。
35歲的樊先生說原本於上海一間人工智慧公司工作，很多同事跟他一樣是單身，就算已經結婚也沒有孩子。在加班處於失控狀態下，他在2021年的3個月裡沒有試過在晚上11點前下班，令他需要服用抗焦慮藥物。
可惜去年年底他和很多同事一起被公司解僱，之後他在半年內向300多家公司投寄簡歷，只有10次面試機會，全部不成功。現在他正在尋找工資比以前低20%至30%的工作，並開始在上海附近的城市找工作。
他說，「對社會來說，35歲像『瘟疫』」。
32歲的張小姐說，中國公司喜歡跟風，員工的經驗和專業知識並不是他們最看重的。
本來從事營銷行業的她，去年9月被解僱後，向3000多家公司投寄了簡歷，但只得到了不到10次面試機會。上個月終於獲得一家小公司聘請。
不過，她並沒有因而感到興奮。她說，「以前我是會有預期的，就是我覺得我需要升職，需要加薪，需要更好的生活。我現在已經沒有了，只要能生存能生活」。
她和丈夫都覺得無力養育孩子，還有房貸要還，「如果孩子的出生，是為了繼承自己勞碌恐慌貧困，那麼，不生也是一種善良」。
報導引述清華大學經濟學家王明遠在一篇文章中表示，未來幾年將是中國改革開放以來就業形勢最嚴峻的時候，如果不解決就業問題，到2028年社會可能積壓5000萬左右18歲到40歲的失業大軍，將引發一系列深層危機。
中國年薪345萬老總45歲失業，求職處處碰壁引共鳴
（中央社）中國網路近日出現一篇描寫年薪人民幣80萬元（新台幣345萬元）的民企總經理，在45歲失業後求職處處碰壁，只好擔任時薪僅18元的一對一快遞員，引起強烈共鳴並成為話題。
中國除了年輕人失業率飆高，中壯年失業問題也浮上檯面。
搜狐公眾號「極晝工作室」日前發表題爲「當一個45歲的中年男人重新找工作」的文章指出，現年45歲的魏鵬（化名），10年前擔任中國南方一家家居用品企業的區域總經理。當時，魏鵬的年薪高達80萬元，有房有車，旗下有100多名部屬。
文章指出，魏鵬在10年後的今年失業，45歲的他卻一直找不到正職工作，應徵肯德基、必勝客、宜家、星巴克等連鎖店的兼職工作，全數失敗。其中，面見他的肯德基店長直言，他們徵的時薪16.5元前台飲料員職缺，「小伙子小姑娘學生最好」。
擁有19年居家用品銷售經歷的魏鵬，雖然並不氣餒，持續應徵多個基層工作，甚至不排斥擔任清洗空調及油煙機的工作，但不是石沉大海就是被拒絕。他才逐漸明白，自己因為步入45歲這個被中國企業普遍內化的「就業紅線」，才遭到年齡歧視。
根據敘述，魏鵬倒數第2份工作，是在自家附近的花店兼職工作，時薪只有12.5元，卻有不少婆婆媽媽們搶著應徵，且人數越來越多，但他也只做到5月19日花店「五二0」業績高潮前夕。隔天，魏鵬轉而擔任「一對一專送」的「閃送」快遞員，時薪18元，一整天賺了145元，一直做到現在。
這篇文章發表後，不但引起許多中年男女的共鳴，不少網路評論者紛紛以「45歲能做什麼」為開頭，直陳中國中年失業群體的數量日趨龐大，問題不但不下於相對被熱炒的青年人失業，且中年失業對社會、國家的衝擊，將明顯大於青年人失業。
《自由亞洲電台》報導，杭州民眾魏楨凌表示，中國經濟衰退，民營企業首當其衝加上被打壓，身邊好幾個老闆的公司倒閉了，他們的年齡甚至比魏鵬更大，出去找工作根本不現實，「沒有人會要他們」。
魏楨凌說，即使手中有房產，但在降價3、4成也賣不掉變不了現的情況下，現金一用完，生計就會陷入困境。自己的朋友有人失業後開網約車，日夜都開每月最多也就賺8000、9000元，若生病或休假只剩4000、5000，在杭州很難生活。
中國博主「深度知局」對失業率高漲、連鎖咖啡廳座位甚至坐滿失業者的現象發文感嘆，大家都聽說「百年未有之變局」，卻不知道代表了什麼意義。現在，看看自己和身邊人的遭遇，切身感受到無盡的寒意。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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