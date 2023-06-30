全球初創生態系統排名，新加坡跳升10位排第8，香港排「新興」類別全球第2

矽谷依然是初創企業的夢想之地，與此同時，新加坡的吸引力亦越來越大，成為亞洲地區當中僅次於北京、最適合創業的環境。美國研究機構Startup Genome發表《2023年全球初創生態系統報告》，結果顯示新加坡從去年18位躍升至第8，首次打入十大，追趕排名下跌的北京。至於香港於新興初創領域方面亦表現亮眼，排名全球第2，亞洲第一。

該報告以290多個全球初創生態系統中350萬家初創企業的數據為基礎，針對世界主要城市的創業環境、成功的初創企業數目、融資金額等6方面進行評分與排名。報告顯示，美國矽谷蟬聯冠軍，紐約、倫敦亦保持第二位。第四、第五位的洛杉磯和特拉維夫排名均上升兩位，第六名的波士頓則比去年跌兩位。

北京排第七位，成為亞洲地區當中排名最高，但比去年跌兩位。緊追其後的是第八名的新加坡，比去年大升10位。第九和第十名分別是上海與西雅圖。

新加坡表現出色。根據報告，以企業市值及估值計算，新加坡的初創生態系統價值高違1230億美元（約9600億港元），新加坡比全球平均346億美元高出2.7倍。此外，新加坡在一年間，獨角獸數量從11間增至18間，更擁有多達4000間初創公司，220多家孵化器及加速器、400多名風險投資經理以及約700間家族辦公室。

至於香港在報告中屬於「新興初創生態系統」類別，排名全球第二，僅次於丹麥哥本哈根，在亞洲當中更是排名第一。香港在資金、績效、市場接觸、貫通性、人才與經驗等多個範疇表現亮眼，惟在知識層面遜色於其他市場。

在初創生態系統價值方面，香港高達700億美元（約5500億港元），比全球平均多一倍，而獨角獸數量更從7間增至11隻。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex