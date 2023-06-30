2023/06/30,
經濟

全球初創生態系統排名，新加坡跳升10位排第8，香港排「新興」類別全球第2

全球初創生態系統排名，新加坡跳升10位排第8，香港排「新興」類別全球第2
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

《2023年全球初創生態系統報告》結果顯示新加坡從去年18位躍升至第8，首次打入十大，追趕排名下跌的北京。至於香港於新興初創領域方面亦表現亮眼，排名全球第2，亞洲第一。

矽谷依然是初創企業的夢想之地，與此同時，新加坡的吸引力亦越來越大，成為亞洲地區當中僅次於北京、最適合創業的環境。美國研究機構Startup Genome發表《2023年全球初創生態系統報告》，結果顯示新加坡從去年18位躍升至第8，首次打入十大，追趕排名下跌的北京。至於香港於新興初創領域方面亦表現亮眼，排名全球第2，亞洲第一。

該報告以290多個全球初創生態系統中350萬家初創企業的數據為基礎，針對世界主要城市的創業環境、成功的初創企業數目、融資金額等6方面進行評分與排名。報告顯示，美國矽谷蟬聯冠軍，紐約、倫敦亦保持第二位。第四、第五位的洛杉磯和特拉維夫排名均上升兩位，第六名的波士頓則比去年跌兩位。

北京排第七位，成為亞洲地區當中排名最高，但比去年跌兩位。緊追其後的是第八名的新加坡，比去年大升10位。第九和第十名分別是上海與西雅圖。

f4f189d8-dc47-4b8c-86f9-a56a2fff247d

新加坡表現出色。根據報告，以企業市值及估值計算，新加坡的初創生態系統價值高違1230億美元（約9600億港元），新加坡比全球平均346億美元高出2.7倍。此外，新加坡在一年間，獨角獸數量從11間增至18間，更擁有多達4000間初創公司，220多家孵化器及加速器、400多名風險投資經理以及約700間家族辦公室。

至於香港在報告中屬於「新興初創生態系統」類別，排名全球第二，僅次於丹麥哥本哈根，在亞洲當中更是排名第一。香港在資金、績效、市場接觸、貫通性、人才與經驗等多個範疇表現亮眼，惟在知識層面遜色於其他市場。

在初創生態系統價值方面，香港高達700億美元（約5500億港元），比全球平均多一倍，而獨角獸數量更從7間增至11隻。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。