2023/06/30,
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柬埔寨大選選什麼？選前一個月內修改《選舉法》，洪森強勢對付政敵更佈局兒子接班

柬埔寨大選選什麼？選前一個月內修改《選舉法》，洪森強勢對付政敵更佈局兒子接班
柬埔寨首相洪森。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

柬埔寨將在今年7月23日舉行國會大選，然而近年來卻有不少選舉相關爭議，從2017年反對黨柬埔寨救國黨主席以「叛國罪」名義遭逮捕，到今年5月選委會宣布取消反對黨「燭光黨」的選舉資格，而本月23日，洪森又下令議會修改《選舉法》，警告任何不在大選中投票的民眾將被禁止參加未來的任何選舉。

東南亞在今年有多國舉辦選舉，包括已在5月14日舉辦的泰國國會選舉，以及將在7月23日舉辦的柬埔寨國會選舉和9月13日的新加坡總統選舉，而隨著柬埔寨大選之日將臨，也爆發在野黨無法參選與《選舉法》遭修改的爭議。

柬埔寨選舉選什麼？

柬埔寨屬君主立憲制，目前國王是諾羅敦·西哈莫尼，政治實權是掌握在代表柬埔寨人民黨（CPP）的首相洪森手中，柬埔寨人民黨目前更是佔了議會的全數席位。

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Photo Credit：Prime Minister of Japan CC BY SA 4.0
柬埔寨國王是諾羅敦·西哈莫尼

7月23日舉行的柬埔寨大選，是該國自1993年恢復選舉後的第七次選舉，將會由全國約970萬選民投票選出125個國民議會（National Assembly）席位，共18個政黨登記參選，最後會由多數黨黨魁擔任首相，任期是五年。根據柬埔寨選制，18歲的國民便具備投票資格，今年正式競選期為7月1日到21日，議會則將會在8月28日宣誓就職。

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Photo Credit：SovanDara18 CC BY SA 3.0
柬埔寨國民議會

選前爭議：抵制選舉民眾未來不得參與選舉

6月23日，首相洪森下令議會在定於7月23日舉行的全國投票前修改《選舉法》，警告任何不在大選中投票的民眾，將會被禁止參加未來的任何選舉。副首相兼內政部長Nhek Bun Chhay也發表聲明，表示任何「無正當理由」不投票的人，將失去在選舉中競選公職的權利，也強調：「修正案對擾亂和阻礙選民登記程序……（和）選舉的個人處以罰款和懲罰。」

對於《選舉法》的修改，洪森辯稱它將適用於所有政黨，而不僅針對是反對派，強調「他們（選舉法）不僅針對你們，而是針對所有政黨，因為他們（選舉法）必須負責任地行事。鼓勵人們不投票會適得其反。如果你不去投票，你就放棄參加未來任何選舉的權利。」

除此之外，選委員對任何鼓勵民眾不登記或投票者，處以500萬至2000萬瑞爾（約新台幣36694元至1萬46776美元）的罰款，任何煽動民眾對候選人或政黨官員使用威脅或暴力者，也將被處以罰款並被取消候選人資格五年，而未能罷免不合格候選人的政黨，則可被處以1000萬至3000萬瑞爾（約新台幣7萬3999至22萬2305元）罰款。

新的《選舉法》也將影響流亡在外的柬埔寨反對派人士，因若無法在本次選舉中投票，未來將會被自動取消選舉資格。《外交家雜誌》就對此評論：

從表面上看，鑑於洪森的大多數反對者現在已被邊緣化，這項法律修正案似乎完全沒有必要。但當人們考慮到下個月的選舉將發揮的真正作用時，至少在某種程度上是有意義的：作為計劃將權力移交給他的兒子洪馬奈的全民公投，預計將在下一任期內的某個時候進行。洪森竭盡全力確保自己的政黨幾乎毫無挑戰地取得勝利，但他還必須保護自己和遺產，以免意外丟了面子。

從2018年救國黨事件到今年燭光黨未能登記參選

修改《選舉法》並非是唯一的爭議，2017年9月，反對黨柬埔寨救國黨（CNRP）黨主席根索卡（Kem Sokha），在距大選前10個月以「叛國罪」名義遭突襲逮捕。柬埔寨救國黨於2013年國會選舉中贏得55席，是當時的最大在野黨，對洪森政權構成嚴重的威脅，因此根索卡被逮補的時間點選在民意調查展開之前，而柬埔寨救國黨更在主席被捕後遭解散。在隔年舉行的國會大選中，由洪森領導的柬埔寨人民黨（CPP）在690萬張選票中獲得480萬張選票，獲得全數議會席位，雖然當時已有呼籲抵制選舉的聲音，但選民投票率仍超過百分之八十。

無獨有偶，今年5月16日，柬埔寨選委會宣布取消反對黨「燭光黨」參加7月選舉的資格，理由是未提交登記所需的所有文件燭光黨對此表示，無法向全國選委會提供一份文件，是因該文件已在幾年前的一次警方突襲中被沒收，不過柬埔寨憲法委員會依舊拒絕推翻所做裁決。而選委會的立場也讓洪森批評者稱，這一行動是他邊緣化對手的最新策略。

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Photo Credit: GettyImages
2022年6月3日，燭光黨的支持者在柬埔寨地方選舉期間拉票的畫面。

全世界任職首相紀錄保持人，洪森將佈兒子接班的局

現年70歲的洪森於1985年首次擔任首相目前是柬埔寨歷史上任職最長的首相，也是全世界任職首相的紀錄保持人。

洪森和其所屬政黨在柬埔寨的政治、財政和媒體影響力等方面都擁有在選舉中的所有優勢，而目前目標便是延長其首相任期，最終將權力移交給他的兒子洪馬內（Hun Manet）。今年3月中洪森在一場演說中就表示，他計畫在7月大選後辭去首相職務，因「新一代接管的時候到了。」

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Photo Credit: GettyImages
柬埔寨首相洪森及兒子洪馬內。

不過假如真的是由洪馬內接班，究竟是會用什麼方式？畢竟洪森曾在2021年表示兒子須以選舉管道獲得首相職位，而如今看來洪森仍是代表執政黨的首相人選。不過就如人權組織「人權觀察」的羅伯遜（Phil Robertson）談及洪森時表示：「這是一個正在玩民主遊戲的獨裁政權」，因此無論這場「民主遊戲」將如何進行，都將隨洪森的領導馬首是瞻。

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新聞來源

核稿編輯：杜晉軒


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