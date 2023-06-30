2023/06/30,
商業

母公司迪士尼再瘦身，《國家地理》雜誌解雇最後一批專職撰稿人

母公司迪士尼再瘦身，《國家地理》雜誌解雇最後一批專職撰稿人
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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《國家地理》雜誌上月在內部公告中表示，為了進一步削減成本，從明年開始，這本以亮黃色方框為品牌標誌的雜誌將不再於美國報攤出售。離職員工28日表示，《國家地理》雜誌已縮減攝影合約，而原有合約讓攝影師得以耗費數月時間，親赴現場產出這本雜誌的代表性影像。

（中央社）《國家地理》（National Geographic）雜誌長年記錄即將滅絕的瀕危物種，如今也面臨困境，近期解雇了最後一批專職撰稿人。

《華盛頓郵報》報導，《國家地理》雜誌創刊至今已有135年，過去逾一世紀來，這家總部位於華盛頓的媒體記錄下無數科學與自然界的精彩故事。然而，這家雜誌如今迎來另一個艱難時刻，解雇了僅存的最後一批專職撰稿人。

這次裁員是母公司迪士尼（Walt Disney Co.）一連串瘦身行動的最新一波，共涉及約19名編輯人員，並砍掉小型影音部門，他們今（2023）年4月就接獲面臨解雇的通知。雜誌內容今後將外包給自由工作者或由編輯自行拼湊而成。

這是9個月來第2度裁員，也是自2015年開始一系列所有權變更以來第4次削減人力。迪士尼公司去年9月對雜誌編輯業務進行一次非同尋常的重組，解雇了6名高階編輯。

離職員工28日表示，《國家地理》雜誌已縮減攝影合約，而原有合約讓攝影師得以耗費數月時間，親赴現場產出這本雜誌的代表性影像。

《國家地理》雜誌上月在內部公告中表示，為了進一步削減成本，從明年開始，這本以亮黃色方框為品牌標誌的雜誌將不再於美國報攤出售。

《國家地理》雜誌撰稿人威爾希（Craig Welch）今天在推文中說：「我的新一期《國家地理》雜誌才剛到，其中包括我的最新專題，我的第16部作品，也是我作為資深撰稿人的最後一部…我很幸運。我與一群出色的記者共事，撰述重要的全球故事。這是我的榮幸。」

《國家地理》雜誌當前的發展軌跡已醞釀多年，主要是受印刷品的劃時代衰落和數位新聞資訊崛起所影響。在數位媒體的光速世界中，《國家地理》雜誌幾乎仍是手工製作的產品，這本月刊中的照片、圖解和文章，有時是歷經數月研究和報導的成果。

在1980年代晚期的鼎盛時期，《國家地理》雜誌在美國擁有1200萬訂戶和數以百萬計海外訂戶。許多讀者沉醉在其他世界帶來的啟發，包括太空、深海和地球上鮮為人知的地方，並將舊雜誌珍藏在閣樓和地下室。

在雜誌不再獲得廣泛青睞的時代，《國家地理》雜誌仍是美國最多人閱讀的刊物之一。根據「審計媒體聯盟」（Alliance for Audited Media, AAM）統計，截至2022年底，《國家地理》雜誌擁有近180萬訂戶。

《國家地理》雜誌由美國地理學會（National Geographic Society）創辦，這個組織由33名學者、科學家和未來的冒險家組成，其中包括人稱「電話之父」的發明家貝爾（Alexander Graham Bell）。這本雜誌最初作為入會額外福利向公眾出售，後來緩慢而穩定地成長為獨立出版物，訂閱量在1930年代突破百萬大關。

《國家地理》雜誌發言人艾柏特（Chris Albert）28日在致華郵的電子郵件中表示，人事變動不會影響公司繼續出版月刊的計畫，「而是讓我們能夠更靈活地講述不同的故事，並與不同地區的閱聽眾在眾多平台上相遇」。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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