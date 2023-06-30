母公司迪士尼再瘦身，《國家地理》雜誌解雇最後一批專職撰稿人
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《國家地理》雜誌上月在內部公告中表示，為了進一步削減成本，從明年開始，這本以亮黃色方框為品牌標誌的雜誌將不再於美國報攤出售。離職員工28日表示，《國家地理》雜誌已縮減攝影合約，而原有合約讓攝影師得以耗費數月時間，親赴現場產出這本雜誌的代表性影像。
（中央社）《國家地理》（National Geographic）雜誌長年記錄即將滅絕的瀕危物種，如今也面臨困境，近期解雇了最後一批專職撰稿人。
《華盛頓郵報》報導，《國家地理》雜誌創刊至今已有135年，過去逾一世紀來，這家總部位於華盛頓的媒體記錄下無數科學與自然界的精彩故事。然而，這家雜誌如今迎來另一個艱難時刻，解雇了僅存的最後一批專職撰稿人。
這次裁員是母公司迪士尼（Walt Disney Co.）一連串瘦身行動的最新一波，共涉及約19名編輯人員，並砍掉小型影音部門，他們今（2023）年4月就接獲面臨解雇的通知。雜誌內容今後將外包給自由工作者或由編輯自行拼湊而成。
這是9個月來第2度裁員，也是自2015年開始一系列所有權變更以來第4次削減人力。迪士尼公司去年9月對雜誌編輯業務進行一次非同尋常的重組，解雇了6名高階編輯。
離職員工28日表示，《國家地理》雜誌已縮減攝影合約，而原有合約讓攝影師得以耗費數月時間，親赴現場產出這本雜誌的代表性影像。
《國家地理》雜誌上月在內部公告中表示，為了進一步削減成本，從明年開始，這本以亮黃色方框為品牌標誌的雜誌將不再於美國報攤出售。
《國家地理》雜誌撰稿人威爾希（Craig Welch）今天在推文中說：「我的新一期《國家地理》雜誌才剛到，其中包括我的最新專題，我的第16部作品，也是我作為資深撰稿人的最後一部…我很幸運。我與一群出色的記者共事，撰述重要的全球故事。這是我的榮幸。」
《國家地理》雜誌當前的發展軌跡已醞釀多年，主要是受印刷品的劃時代衰落和數位新聞資訊崛起所影響。在數位媒體的光速世界中，《國家地理》雜誌幾乎仍是手工製作的產品，這本月刊中的照片、圖解和文章，有時是歷經數月研究和報導的成果。
在1980年代晚期的鼎盛時期，《國家地理》雜誌在美國擁有1200萬訂戶和數以百萬計海外訂戶。許多讀者沉醉在其他世界帶來的啟發，包括太空、深海和地球上鮮為人知的地方，並將舊雜誌珍藏在閣樓和地下室。
在雜誌不再獲得廣泛青睞的時代，《國家地理》雜誌仍是美國最多人閱讀的刊物之一。根據「審計媒體聯盟」（Alliance for Audited Media, AAM）統計，截至2022年底，《國家地理》雜誌擁有近180萬訂戶。
《國家地理》雜誌由美國地理學會（National Geographic Society）創辦，這個組織由33名學者、科學家和未來的冒險家組成，其中包括人稱「電話之父」的發明家貝爾（Alexander Graham Bell）。這本雜誌最初作為入會額外福利向公眾出售，後來緩慢而穩定地成長為獨立出版物，訂閱量在1930年代突破百萬大關。
《國家地理》雜誌發言人艾柏特（Chris Albert）28日在致華郵的電子郵件中表示，人事變動不會影響公司繼續出版月刊的計畫，「而是讓我們能夠更靈活地講述不同的故事，並與不同地區的閱聽眾在眾多平台上相遇」。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。