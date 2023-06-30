港人在台灣走走看：台北街頭有旺角feel「中旅社」？
我們想讓你知道的是
香港旺角地標「中國旅行社」2021年關閉，竟然在台北林森北路重現？
香港人說到「中國旅行社」，必定先想到申請「回鄉證」有關。港人簡稱為「中旅社」的「中國旅行社」，因為其國企背景，長期以來都負責辦理港人可用於出入境中國內地的「回鄉證」的申請，時至今日。
而在旺角的「中國旅行社」分社，紅紅的「香港中國旅行社有限公司」大招牌，更是旺角的著名地標，坐小巴到站要下車說聲「中旅社有落」，司機必定清楚知道。只可惜旺角的分社已於2021年關閉，近日臨時重開也只是應付辦證人潮，日後未必會繼續營運，標誌性紅招牌也不復見。
香港「中旅社」，事實上，常出入中國大陸的台灣人也會熟悉，原因是目前台灣人如欲辦理「台胞證」，也須透過香港或澳門的「中旅社」。
那台灣又有沒有「中國旅行社」呢？
走在台北林森北路上，意外發現了一個令港人可能很有親切感的「中國旅行社」招牌，位置也是在轉角街口地面商店的對上。
不過，除了寫名是「臺灣」的「中國旅行社」，台灣版的，還加上「上海商業儲蓄銀行全資機構」及「Since 1927」字句。
探古尋源，兩地的「中國旅行社」源自1920年代「上海商業儲蓄銀行旅行部」的同一個起點，但因為兩岸分治等歷史發展，現時兩者也有著很不一樣的功能。
目前在台的「中國旅行社」是以台灣本地及海外旅遊業務為主，服務台灣本地客以及外地旅客。而台灣「中旅社」網站也有顯示申辦「台胞證」的資料，但最終也是指明要向香港「中旅社」申辦。
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核稿編輯：Alex
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我們想讓你知道的是
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線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
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