2023/06/30,
生活

港人在台灣走走看：台北街頭有旺角feel「中旅社」？

港人在台灣走走看：台北街頭有旺角feel「中旅社」？
台北林森北路「中國旅行社」｜Photo Credit: Google map截圖

我們想讓你知道的是

香港旺角地標「中國旅行社」2021年關閉，竟然在台北林森北路重現？

香港人說到「中國旅行社」，必定先想到申請「回鄉證」有關。港人簡稱為「中旅社」的「中國旅行社」，因為其國企背景，長期以來都負責辦理港人可用於出入境中國內地的「回鄉證」的申請，時至今日。

而在旺角的「中國旅行社」分社，紅紅的「香港中國旅行社有限公司」大招牌，更是旺角的著名地標，坐小巴到站要下車說聲「中旅社有落」，司機必定清楚知道。只可惜旺角的分社已於2021年關閉，近日臨時重開也只是應付辦證人潮，日後未必會繼續營運，標誌性紅招牌也不復見。

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Photo Credit: GettyImages
旺角中旅社分社2021年已關閉，圖片攝於2020年。

香港「中旅社」，事實上，常出入中國大陸的台灣人也會熟悉，原因是目前台灣人如欲辦理「台胞證」，也須透過香港或澳門的「中旅社」。

那台灣又有沒有「中國旅行社」呢？

走在台北林森北路上，意外發現了一個令港人可能很有親切感的「中國旅行社」招牌，位置也是在轉角街口地面商店的對上。

不過，除了寫名是「臺灣」的「中國旅行社」，台灣版的，還加上「上海商業儲蓄銀行全資機構」及「Since 1927」字句。

探古尋源，兩地的「中國旅行社」源自1920年代「上海商業儲蓄銀行旅行部」的同一個起點，但因為兩岸分治等歷史發展，現時兩者也有著很不一樣的功能。

目前在台的「中國旅行社」是以台灣本地及海外旅遊業務為主，服務台灣本地客以及外地旅客。而台灣「中旅社」網站也有顯示申辦「台胞證」的資料，但最終也是指明要向香港「中旅社」申辦。

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核稿編輯：Alex


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