2023/06/30,
中國

中國5.16%女性終身不生，大專以上不育率7.98%，分析：占比持續擴大

中國5.16%女性終身不生，大專以上不育率7.98%，分析：占比持續擴大
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與2010年相比，城市女性的終身不生孩子的比率提升了4.68個百分點，鄉村女性則提升了3.43個百分點。北京和上海45到49歲女性的不生孩子比率為11.92%和8.18%；東北三省45到49歲女性的不生孩子比率分別為8.59%、7.90%和7.11%。

（中央社）中國國家衛健委下屬的中國人口與發展研究中心的研究顯示，2020年中國49歲女性的終身不育的比率為5.16%。分析指，終身不育的女性人口規模將繼續擴大，占比也會繼續升高。

據《中國青年報》報導，這一項研究是基於對中國全國人口普查數據的分析，對中國女性終身不生孩子的水平進行評估。

研究主要依據2010年和2020年兩次全國人口普查的微觀抽樣數據，通過計算無活產子女比例來估算中國女性不同時期的終身不育水平。

研究發現，中國受教育程度越高的女性，終身不育率越高。2020年，受教育程度為小學和初中的49歲女性終身不育率均已接近5%，受教育程度為高中和大專及以上的49歲女性終身不育率分別為6.46%和7.98%。

不同受教育程度女性終身不育率的差距在進一步加大。2010年，大專及以上受教育程度女性無活產子女比例平均比小學和初中受教育程度女性高3.6個百分點，2020年，差距已經擴大到近5個百分點。

此外，城鄉也有所差距。2020年，城市、鎮和鄉村49歲女性的終身不生孩子的比率分別為6.29%、5.50%和3.72%。

與2010年相比，城市女性的終身不生孩子的比率提升了4.68個百分點，鄉村女性則提升了3.43個百分點。

北京和上海45到49歲女性的不生孩子比率為11.92%和8.18%；東北三省45到49歲女性的不生孩子比率分別為8.59%、7.90%和7.11%。

報導引述分析指出，中國女性的終身不育水平雖低於日本、韓國、新加坡等東亞國家，但終身不育水平上升的變動軌跡與這些國家比較相似。

隨著城鎮化加速推進、婚育推遲程度持續深化以及受教育程度不斷提升，未來，中國終身不育女性的人口規模還將繼續擴大，占比也會繼續升高。

研究並建議，完善相關家庭政策和社會政策，給年輕人創造更全面的生育友好環境，實現更大程度的兩性平等。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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