建材超新星：歐美建築師採用「大麻混凝土」，冬暖夏涼又有助淨零碳排

文：Taylor Mei

一棟坐落於英國劍橋郡（Cambridgeshire）蓊鬱綠地上的建築，外觀看起來像是改建過的穀倉，但直到走進裡面一看，才發現這棟建築物的建材不是一般常見的水泥、木頭或磚頭，而是由大麻所製成的。

「這個牆壁讓我想到小時候常做的稻草捲（hay bales），」房屋主人巴倫（Gemma Barron）這樣說，並表示去（2022）年冬天，他們完全沒有開任何暖氣，但房子內的溫度卻依然讓人感到舒適。

另外像是一棟位於法國的克魯瓦西－博堡（Croissy-Beaubourg）的運動中心「皮耶舍維體育館」（Pierre Chevet Sports Hall），也同樣採用了這種創新的建造方法。現在這棟由大麻作為建築材料的運動中心內，已經開放讓各式體育活動進行，舉凡是跳舞、桌球、空手道等課程都有開設。據《紐約時報》（NYT）報導，建築景觀公司lemoal lemoal首席建築師席福列特（Sonia Sifflet）表示：「在五年之內，蓋房子使用大麻製成的建材及磚頭，將會成為一件稀鬆平常的事。」

當大麻成為建材新選擇

雖提到大麻，一般人直覺會想到的是讓人吸食後，因四氫大麻酚（THC）而感到飄飄然的「中樞神經迷幻劑」，又或是透過大麻二酚（CBD）所製成的醫療酊劑或軟糖等。

不過，大麻因其種類有所不同，亦可大略分為含較高四氫大麻酚的大麻（Marijuana）及幾乎沒有四氫大麻酚的火麻、漢麻等「麻」（Hemp）。麻的相關製品如麻繩、麻布袋等，也已經在早期社會中被廣泛使用，除在織品使用上可以看見它們的影子外，在部分動物的飼料中也可以看到大麻的應用。

而大麻因其身為植物纖維的特性，也屬於一種新興的可再生資源，且被視為可捕捉二氧化碳的建材。在用於打造建築物，大麻則往往會採混合的方式，以「大麻混凝土」（​​Hempcrete）的形式呈現。根據《BBC》指出，大麻混凝土為大麻草與石灰、沙子或火山灰的混合物，可作為建材或隔熱材料。這類型的材料比熱較大，使其具備良好的絕緣特質，可增進建築的能源使用效率，以及減少溫室氣體排放量。