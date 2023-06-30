建材超新星：歐美建築師採用「大麻混凝土」，冬暖夏涼又有助淨零碳排
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大麻混凝土與一般水泥並不相同，前者會需要與木材、石頭等材料一同使用，才能夠穩固建築物。不過，大麻混凝土確實提供了建築領域一個新選項，因纖維玻璃及泡棉等材料，都可能在製造的過程中，排放出較多的二氧化碳。
文：Taylor Mei
一棟坐落於英國劍橋郡（Cambridgeshire）蓊鬱綠地上的建築，外觀看起來像是改建過的穀倉，但直到走進裡面一看，才發現這棟建築物的建材不是一般常見的水泥、木頭或磚頭，而是由大麻所製成的。
「這個牆壁讓我想到小時候常做的稻草捲（hay bales），」房屋主人巴倫（Gemma Barron）這樣說，並表示去（2022）年冬天，他們完全沒有開任何暖氣，但房子內的溫度卻依然讓人感到舒適。
另外像是一棟位於法國的克魯瓦西－博堡（Croissy-Beaubourg）的運動中心「皮耶舍維體育館」（Pierre Chevet Sports Hall），也同樣採用了這種創新的建造方法。現在這棟由大麻作為建築材料的運動中心內，已經開放讓各式體育活動進行，舉凡是跳舞、桌球、空手道等課程都有開設。據《紐約時報》（NYT）報導，建築景觀公司lemoal lemoal首席建築師席福列特（Sonia Sifflet）表示：「在五年之內，蓋房子使用大麻製成的建材及磚頭，將會成為一件稀鬆平常的事。」
當大麻成為建材新選擇
雖提到大麻，一般人直覺會想到的是讓人吸食後，因四氫大麻酚（THC）而感到飄飄然的「中樞神經迷幻劑」，又或是透過大麻二酚（CBD）所製成的醫療酊劑或軟糖等。
不過，大麻因其種類有所不同，亦可大略分為含較高四氫大麻酚的大麻（Marijuana）及幾乎沒有四氫大麻酚的火麻、漢麻等「麻」（Hemp）。麻的相關製品如麻繩、麻布袋等，也已經在早期社會中被廣泛使用，除在織品使用上可以看見它們的影子外，在部分動物的飼料中也可以看到大麻的應用。
而大麻因其身為植物纖維的特性，也屬於一種新興的可再生資源，且被視為可捕捉二氧化碳的建材。在用於打造建築物，大麻則往往會採混合的方式，以「大麻混凝土」（Hempcrete）的形式呈現。根據《BBC》指出，大麻混凝土為大麻草與石灰、沙子或火山灰的混合物，可作為建材或隔熱材料。這類型的材料比熱較大，使其具備良好的絕緣特質，可增進建築的能源使用效率，以及減少溫室氣體排放量。
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
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pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
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慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
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此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
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