TNL+ 2023/06/30,
環境

建材超新星：歐美建築師採用「大麻混凝土」，冬暖夏涼又有助淨零碳排

建材超新星：歐美建築師採用「大麻混凝土」，冬暖夏涼又有助淨零碳排
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

大麻混凝土與一般水泥並不相同，前者會需要與木材、石頭等材料一同使用，才能夠穩固建築物。不過，大麻混凝土確實提供了建築領域一個新選項，因纖維玻璃及泡棉等材料，都可能在製造的過程中，排放出較多的二氧化碳。

文：Taylor Mei

一棟坐落於英國劍橋郡（Cambridgeshire）蓊鬱綠地上的建築，外觀看起來像是改建過的穀倉，但直到走進裡面一看，才發現這棟建築物的建材不是一般常見的水泥、木頭或磚頭，而是由大麻所製成的。

「這個牆壁讓我想到小時候常做的稻草捲（hay bales），」房屋主人巴倫（Gemma Barron）這樣說，並表示去（2022）年冬天，他們完全沒有開任何暖氣，但房子內的溫度卻依然讓人感到舒適。

另外像是一棟位於法國的克魯瓦西－博堡（Croissy-Beaubourg）的運動中心「皮耶舍維體育館」（Pierre Chevet Sports Hall），也同樣採用了這種創新的建造方法。現在這棟由大麻作為建築材料的運動中心內，已經開放讓各式體育活動進行，舉凡是跳舞、桌球、空手道等課程都有開設。據《紐約時報》（NYT）報導，建築景觀公司lemoal lemoal首席建築師席福列特（Sonia Sifflet）表示：「在五年之內，蓋房子使用大麻製成的建材及磚頭，將會成為一件稀鬆平常的事。」

當大麻成為建材新選擇

雖提到大麻，一般人直覺會想到的是讓人吸食後，因四氫大麻酚（THC）而感到飄飄然的「中樞神經迷幻劑」，又或是透過大麻二酚（CBD）所製成的醫療酊劑或軟糖等。

不過，大麻因其種類有所不同，亦可大略分為含較高四氫大麻酚的大麻（Marijuana）及幾乎沒有四氫大麻酚的火麻、漢麻等「麻」（Hemp）。麻的相關製品如麻繩、麻布袋等，也已經在早期社會中被廣泛使用，除在織品使用上可以看見它們的影子外，在部分動物的飼料中也可以看到大麻的應用。

而大麻因其身為植物纖維的特性，也屬於一種新興的可再生資源，且被視為可捕捉二氧化碳的建材。在用於打造建築物，大麻則往往會採混合的方式，以「大麻混凝土」（​​Hempcrete）的形式呈現。根據《BBC》指出，大麻混凝土為大麻草與石灰、沙子或火山灰的混合物，可作為建材或隔熱材料。這類型的材料比熱較大，使其具備良好的絕緣特質，可增進建築的能源使用效率，以及減少溫室氣體排放量。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。