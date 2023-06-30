哈佛大學平權招生保障非裔等少數族群，美最高法院裁決違憲，拜登失望稱歧視仍存在

哈佛大學平權招生保障非裔等少數族群，美最高法院裁決違憲

（中央社）美國聯邦最高法院昨（29）日裁決推翻哈佛大學（Harvard University）和北卡羅來納大學（University of North Carolina）在一定程度考量種族因素的招生政策，並稱此舉違反了憲法，嚴重打擊這項持續了數十年，並強化非裔美國人和其他少數族群就學機會的作法。

《法新社》和《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，美國聯邦最高法院以6比3做出這項裁決，剛好是保守派與自由派大法官的人數比例。

占多數的保守派大法官一年前推翻對於女性墮胎權的保障，如今他們再次展現準備好廢除1960年代以後寫入法律的自由派政策。

美國「積極平權措施」（affirmative action）政策源於1960年代晚期的民權運動，旨在協助解決美國高等教育長期以來的歧視問題。

如今由首席大法官羅伯茲（John Roberts）主筆的多數意見寫道，雖然積極平權措施「立意良善」，但不能永遠持續下去，「對待學生的基準必須是他／她的個人經歷，而非種族」。

這項裁決嚴重打擊擴大招生和雇傭多元性的努力。保守派樂見這項裁決，但進步派猛烈抨擊。

美最高院禁大學招生考量種族平權，拜登失望稱歧視仍存在

（中央社）美國聯邦最高法院昨天禁止大學在招生時使用種族和族裔為基準，嚴重打擊這項持續了數十年，並強化非裔美國人和其他少數族群就學機會的作法。

《法新社》報導，聯邦最高法院以6比3作出上述裁決，6名保守派大法官都加入多數意見行列。

占多數的保守派大法官一年前推翻對於女性墮胎權的保障，如今他們再次展現準備好廢除1960年代以後寫入法律的自由派政策。

美國「積極平權措施」政策源於1960年代晚期的民權運動，旨在協助解決美國高等教育長期以來的歧視問題。

如今由首席大法官羅伯茲主筆的多數意見寫道，雖然積極平權措施「立意良善」，但不能永遠持續下去，「對待學生的基準必須是他／她的個人經歷，而非種族」。

但羅伯茲也寫道，這份意見不應被理解成禁止大學考量某申請人對於種族如何影響自己人生的討論。

這項裁決嚴重打擊擴大招生和雇傭多元性的努力。保守派樂見這項裁決，但進步派猛烈抨擊。

拜登（Joe Biden）表示自己「極度失望」，他說，「美國仍舊存在歧視……我認為，種族多元的大學更強大」。

前總統川普（Donald Trump）則在他自創的社群媒體應用程式（App）Truth Social寫道，這對美國來說是「美好的一天」，有利美國與全球其他國家競爭，「這是大家都在等候與期盼的裁決，結果非常好」。

川普任內一共任命3位大法官，目前最高法院受到他們的影響極大。

Diversity is our strength, and we will find a way forward. pic.twitter.com/gjuKQq9Fv6 — Joe Biden (@JoeBiden) June 29, 2023

美最高法院判平權招生違憲，種族加分失效掀爭論

（中央社）美國最高法院昨天判決哈佛大學採「平權措施」招生違憲，不少亞裔族群視此判決為一大勝利，但加州史丹佛大學等私立學府深表失望，台裔舊金山市府律師邱信福也說「平權倒退」。

美國最高法院審理哈佛大學和北卡羅來納大學招生爭議併案，昨天裁定這兩所學校採取「平權措施」違憲，認定學校不該將「種族」作為招生考量因素。

保守派占多數的最高法院否定這兩所學校的招生措施，影響將擴及全美。

「平權措施」原本用意在改善美國歷史上的種族歧視，但首席大法官羅伯茲於判決書中提到，許多學校往反方向走得過遠，錯誤地將膚色當作檢驗標準、而非個人克服挑戰和技術培養能力。

他並寫道，「美國憲法歷史不容許這種選擇」。

此案起於非營利組織「學生公平入學」（Students for Fair Admissions）控告兩所學校，在招生過程中將「族裔占比」列入考量，保障非裔和拉丁裔，抨擊此作法忽視申請人的「學術表現」，等同對亞裔學生的「反向歧視」。

判決結果昨天出爐後，掀起兩極化反應。以亞裔成員為主的加州平等權益聯盟（Californians for Equal Rights Foundation）於官網上寫道，「法律平等保護原則在最高法院取得重大勝利」；但提倡教育領域種族平等的組織The Education Trust-West說，此判決「推翻平權史上的重大勝利」。

舊金山市政府首位台裔律師、哈佛大學法學院畢業的邱信福（David Chu）對此項判決發表看法。他以自身經驗為例，表示若沒有「平權措施」，他不會有機會從事公共政策領域相關工作。他認為此判決會帶來負面影響。

邱信福從歷史角度分析，表示每當種族正義取得進展便會立即遭遇反彈，這次的裁決也不例外，「最高法院推翻了50年的先例，使近年平權運動取得的進步出現倒退」。邱信福說，日後將會繼續致力確保所有學生接受高等教育的機會。

儘管加州早在1996年就通過「209法案」，成為全美第一個禁止公立大學以種族作為招生考量因素的州，但高等私立學校普遍認可「平權措施」。

在最高法院作出判決之前，史丹佛大學、加州理工學院、加州大學等學校都曾簽署意見陳述，對「平權措施」表達支持。

史丹佛大學校長泰西耶拉文尼（Marc Tessier-Lavigne）昨天表示，對最高法院裁決深感失望，認為裁決「推翻學校長期以來錄取學生時注重種族、實現多元族裔的措施」。