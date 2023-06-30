瓦格納兵變：盧卡申科有可能出賣普里戈任，俄國多名將領選錯邊「人間蒸發」掀臆測

白羅斯反對派領袖：普里戈任無法信任盧卡申科

（中央社）流亡海外的白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）說，儘管白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）結束兵變後提供他庇護，盧卡申科有可能出賣普里戈任。

季哈諾夫斯卡婭28日在布魯塞爾接受《法新社》訪問時指出：「他們不是盟友。他們無法彼此信任。」

「盧卡申科隨時可能出賣普里戈任，普里戈任亦然。」

盧卡申科27日表示，在他居間斡旋下，瓦格納集團結束兵變，普里戈任已飛抵白羅斯。普里戈任兵變對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的統治構成迄今最大挑戰。

季哈諾夫斯卡婭說，盧卡申科和普里戈任達成的協議內容有許多目前仍不明朗。季哈諾夫斯卡婭在白羅斯2020年總統大選挑戰盧卡申科，聲稱勝選。

她指出，盧卡申科的動作只是一種權宜之計，用來協助他的頭號支持者普亭，目的在拯救他自己在白羅斯的政權。

「他並非只為不讓普亭顏面盡失，或是解救普里戈任，還是避免讓俄羅斯爆發內戰。他在意的只有他個人的存亡，因為盧卡申科知道一旦俄羅斯政權搖搖欲墜，盧卡申科將是下一個。」

「普里戈任本人或瓦格納集團出現在我們的領土上，首先對白羅斯人民和我們的獨立構成威脅。」

「再者，其存在也對烏克蘭和我們的西方鄰國構成威脅。」

供瓦格納使用？空拍顯示白羅斯軍事基地出現新設施

衛星畫面顯示，白羅斯首都明斯克（Minsk）東南方一座軍事基地近幾天似乎建立了新的設施，令人聯想到是在替俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」迅速打造一個基地。

根據讓瓦格納集團24日結束在俄羅斯兵變的協議，俄國盟邦白羅斯的總統盧卡申科邀請瓦格納到白羅斯展開業務。

瓦格納集團首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）已於27日抵達白羅斯。

俄羅斯媒體之前報導，瓦格納可能在白羅斯阿西波維奇鎮（Asipovichi）附近一座閒置軍事設施設立新的基地。阿西波維奇鎮距離明斯克約90公里。

歐洲太空總署（European Space Agency）哨兵2號（Sentinel-2）衛星27日捕捉到的畫面則顯示，阿西波維奇鎮附近的采爾村（Tsel）出現成排長形建物，同一塊地14日似乎還是一片空地。

《路透社》無法查證這些建物的用途，相關影像在歐洲太空總署的網站上搜尋得到。

兵變選錯邊，多名俄國將領人間蒸發掀臆測

瓦格納傭兵組織針對俄軍事領導階層發動武裝兵變失敗後，俄羅斯總統普亭正努力重振權威，俄國多名將領自此消失在各界視線中，據未經證實報導至少已有1人被捕。

《路透社》分析，傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里戈任本月24日發動政變，要求交出參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。格拉西莫夫自此未曾在公開場合或官媒露面。

自6月9日以來，俄國國防部的新聞稿也從未提及格拉西莫夫。

根據部分西方軍事分析人士指出，67歲的格拉西莫夫不但是烏克蘭戰爭的俄軍指揮官，也是俄國3個「核按鈕手提箱」持有者之一。

同樣在大眾視線消失的，還有在烏克蘭戰爭中擔任俄軍副指揮官、被媒體封為「末日決戰將軍」（General Armageddon）的蘇洛維金（Sergei Surovikin）。

《莫斯科時報》（Moscow Times）俄文版以及一名軍事部落客報導蘇洛維金已經被捕；其他在俄國擁有大批粉絲的軍事記者則說，蘇洛維金和其他高階軍官正就他們在兵變中的可能角色接受訊問。

《路透社》無法證實蘇洛維金是否已被捕。

在加密通訊軟體Telegram上訂閱數破百萬、由一位前俄國國防部官員經營的頻道Rybar指出，俄軍內部正在進行肅清。

他說，當局正試圖剔除在平定兵變上「缺乏決斷力」的軍事人員，因為部分報導指出，兵變最初階段期間，部分俄國武裝部隊似乎沒有採取任何行動來阻止瓦格納戰士。

Rybar說：「瓦格納私人軍事公司的武裝兵變，已成為大規模整肅俄國武裝部隊的藉口。」

若能證實此事，可能將一改俄軍在烏克蘭的作戰模式，並在莫斯科當局試圖阻撓烏克蘭反攻之際，掀起俄軍內部動盪。

俄國國防部並未對目前發生的事做出官方回應。

部分俄國及西方的軍事和政治分析人士認為，普里戈任雖想拉下普亭的老盟友蕭依古（Sergei Shoigu）和被控「無能」的格拉西莫夫，然而，蕭依古俄國國防部長這個位置反而坐得更牢靠。

外交政策智庫卡內基基金會（Carnegie Endowment）俄國軍事專家考夫曼（Michael Kofman）在社群媒體推特（Twitter）寫道：「我認為，他（普里戈任）其實預期普亭會做出對他有利的決定，對蕭依古和格拉西莫夫採取一些措施。」

考夫曼說：「如今他的叛變反而可能讓他們保住飯碗，儘管各界普遍認定他們無能，俄羅斯聯邦武裝部隊上下也對這兩人深惡痛絕。」

波蘭將採購美防空系統，總統杜達憂瓦格納成威脅

美國國防部28日宣布，波蘭將採購價值達150億美元的愛國者飛彈防空系統。同時，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）說，俄國傭兵「瓦格納集團」轉移至白羅斯，可能威脅到區域內的國家。