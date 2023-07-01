2024台灣總統大選：柯文哲民調支持度意外領先，年輕族群為何較支持他？
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台灣東海大學政治系教授張峻豪則分析，現階段各個參選人的支持度都是以「負面投票」為主，所以在藍綠「被討厭值」高的情況下，柯文哲以批判藍綠得到不少支持，因此人氣攀升。但他向《BBC中文》強調，柯文哲語出驚人的政治風格，可能導致選舉期間被自己的發言反噬，即台灣俗稱的「回力鏢」。
距離台灣2024總統大選還有半年多的時間，台灣電視台《TVBS》上周公布的一份民調顯示，曾代表台灣第三大黨民眾黨的總統參選人、前台北市長柯文哲支持度意外領跑，而代表國民黨披掛上陣的新北市長侯友宜竟然落到第三，引發台灣政壇熱議。
雖然隨後其他機構的民調稱代表民進黨的賴清德重回第一，但柯文哲的上升勢頭已引發國民黨支持者焦慮及民進黨人緊張。
此外，柯文哲近日拋出在九年前引發台灣「太陽花運動」的服貿協議議題，也再度引起一場激辯。柯文哲當年在該運動時以政治圈外人崛起政壇，受到太陽花世代簇擁，奪下台北市長而一舉成名。如今他稱若當選總統將與北京談判服貿協議。
台灣政治大學亞太研究助理教授南樂（Lev Nachman）向《BBC中文》分析，雖然外界認為柯文哲的支持者多半為年輕族群，但柯文哲也在蠶食國民黨的票，而後者支持者年齡以中老年為主，柯文哲能拿走多少國民黨選票是現在可以觀察的重點。
台灣東海大學政治系教授張峻豪則分析，現階段各個參選人的支持度都是以「負面投票」為主，所以在藍綠「被討厭值」高的情況下，柯文哲以批判藍綠得到不少支持，因此人氣攀升。但他向《BBC中文》強調，柯文哲語出驚人的政治風格，可能導致選舉期間被自己的發言反噬，即台灣俗稱的「回力鏢」。他說，譬如柯文哲關於服貿協議的立場轉變，還有先前發言批評「有些（學校）科系人太多，有些系教出來的學生沒那個價值」等，都可能為自己製造政治危機。
年輕族群和「逆反票」
根據《TVBS》民調中心6月16日出爐的民調，柯文哲支持度為33%，由原本的第三名遽升到龍頭。賴清德以30%支持度居後，侯友宜支持度僅為23%。6月20日，台灣民意基金會公布6月份民調，賴清德支持度36.5%，其次是柯文哲29.1%，侯友宜20.4%排第3，相較於5月發表的民調，柯文哲攀升4%超車侯友宜，後者則下滑7.2%。
值得關注的是，目前看來柯文哲在年輕族群的支持度大勝賴清德和侯友宜。《TVBS》上述民調顯示，柯文哲在20-29、30-39兩年齡層的支持度，分別達58%與55%，而賴清德則為17%與18%，侯友宜則均為12%。六月底，台灣民意基金會民調顯示，柯文哲在20-24歲的支持度高達67%，25-34歲有四成支持度。
另一個民意機關《美麗島電子報》的最新民調，柯文哲在20-29、30-39歲的支持度也有四成。這顯示出柯文哲在年輕人選票上的絕對優勢。
柯文哲9年前借著台灣年輕人主導的太陽花運動一戰成名。九年後，他似乎再次深受下一個世代台灣年輕選民支持。
譬如，台灣電競知名玩家「亞洲統神」表態要支持柯文哲後，當地知名遊戲實況主「丁特」前幾天也直播公開表態力挺柯文哲。他抨擊說，「藍綠換幾次了，哪次不是政黨綁財團？」又說需要「讓真正有抱負理想的人，不用被財團、髒東西限制」。
台灣資深政治評論員單厚之發表認為，在訊息碎片化的社群媒體時代，柯文哲風格尤其容易討好中間選民和年輕族群。他說，柯文哲早就明白年輕選民是他的主要支持群體。在從政短短八年裏，柯文哲不僅積極參與大專院校演講活動，還常和高中生進行對話。這段時間他培養了與年輕人對話的良好技巧。
單厚之舉例，柯文哲擔任台北市長任內，為了實施防疫推出一種測體溫的新機器，花費超過千萬元新台幣，然而卻拒絕支付僅1500元的重陽「敬老金」。單厚之說，「他不僅不願承認施政有缺失，還試圖挑起世代對立，凸顯自己不惜得罪老人，以維護公平。」
美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元則分析，年輕世代對政治的理解或興趣基本上較為薄弱。但他說，這不僅在台灣，也是世界各地普遍現象，因此對政治人物的評價方式往往基於「感覺」，這便是柯文哲吸引台灣年輕人和科技人才支持的原因。
葉教授強調，台灣這一代的年輕人（30歲以下）把民主當作是他們生命中的日常，畢竟他們出生之後就跟民主一起成長，但也正因他們把民主當作一個應然之存在，往往不知道民主的脆弱性。所以，這些人就很容易回歸到年輕人的本質：支持反抗體制的人。
葉耀元表示，年輕人認為柯文哲打破傳統政治框架，但卻不理解政治的本質就是「妥協與分配」。
除此之外，英國諾丁漢大學台灣研究課程客座研究員丘琦欣（Brian Hiou）向《BBC》解釋，民粹主義是柯文哲的政治風格，他說柯文哲煽動民心而非解釋政策導向，因此他在台北市長任內，媒體民調施政滿意度幾乎年年墊底，但仍享有高人氣。
譬如，柯文哲這幾天，以「放狗咬人」批評民進黨人物，他也用「狗」責備過同黨黨工。今年五月訪問日本時，他隔海回應美國兩岸重點智庫學者葛來儀（Bonnie Glasser）對其「不誠實」的批評說：「不要扯我的名字，誰理你啊，你覺得你有多重要？」
他從東京返回台北後，又對美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）喊話說：「她要見我的話，請她移樽就教到高雄。」他還在自傳《白色的力量》中稱，「重男輕女是生物的本能。當一個職業裏，女生的數量在上升，那就代表這個行業在沒落了。」
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