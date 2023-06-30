外媒分析瓦格納兵變揭露中俄關係風險，拜登：「賤民」普亭正在輸掉烏克蘭戰爭
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報導指出，當瓦格納集團於上週六逐步逼近莫斯科時，中國南方的商人們開始瘋狂地聯繫自家的工廠，暫停裝載送往俄國的貨物。一名在福建省經營貿易企業的商人表示，雖然目前危機已經解除，然而一些人仍抱持著觀望的態度，因為不確定之後會發生什麼事。
歐盟最高外交官：普亭勢力若變弱，構成更大危險
（中央社）歐洲聯盟（EU）外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）29日示警，俄羅斯發生瓦格納傭兵集團流產兵變後，陷入數十年來最大政治危機，俄國總統普亭（Vladimir Putin）若因此勢力變弱，會構成更大的安全威脅。
《法新社》報導，在歐盟領袖準備在布魯塞爾召開會議之前，波瑞爾對媒體記者表示：「更弱的普亭構成更大的危險，因此我們必須非常注意（兵變事件的）後果。」
他還說：「在此之前，我們將俄羅斯視為威脅，因為它有很多武力，而且把武力用在烏克蘭。但現在我們必須把俄羅斯看作是一項危險因素，因為其內部不穩定。」
瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）24日發動短命兵變後，普亭面臨1999年起掌握俄羅斯大權以來最大挑戰。
歐盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，這起反叛事件將掀起「餘震」，因此她強調「我們務必要加強對烏克蘭的支援，無論在軍事能力方面或財務上。」
29日與歐盟領袖進行工作午餐的北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）則指出，瓦格納兵變暴露出俄羅斯內部的「裂縫與分裂」。但他也提醒說：「現在下任何最後結論還太早。」
7月將主辦北約峰會的成員國立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）呼應稍早波瑞爾的發言，呼籲採取「決定性行動」來應對俄羅斯構成的威脅。
他表示：「我們必須知道，俄羅斯政治系統內的一舉一動，都將對我們的安全有影響。」
拜登：「賤民」普亭，顯然正輸掉烏克蘭戰爭
美國總統拜登（Joe Biden）28日表示，「賤民」普亭正「輸掉」烏克蘭戰爭，但普亭的實力是否因瓦格納傭兵集團失敗的兵變行動而有所減弱，現在評斷還為時過早。
《法新社》報導，拜登在白宮被記者問及普亭現在實力是否變弱時表示，「很難說，但他顯然正在輸掉」烏克蘭戰爭，「他正輸掉國內的戰爭」。
拜登同時補充說，普亭現在是「世界賤民」。
拜登28日在簡短談話中出現口誤，說俄羅斯正「輸掉伊拉克戰爭」；27日晚上他也犯了同樣錯誤，對一群支持他連任的捐助者表示，他將團結西方國家，反抗莫斯科「對伊拉克的攻擊」。
針對俄羅斯上週非比尋常的瓦格納集團兵變事件，白宮目前在解讀上持審慎態度。瓦格納集團是俄羅斯在烏克蘭戰爭中最有戰力的部隊之一，卻於上週發動兵變、威脅襲擊莫斯科，但不久後更弦易轍。
今（2023）年80歲的拜登，目前正領導西方國家支持烏克蘭抵抗俄羅斯去年2月發起的入侵行動。
瓦格納兵變落幕餘波仍在，分析：揭露中俄關係風險
瓦格納傭兵集團兵變雖然以戲劇般的方式落幕，然而事件造成餘波仍在。外媒分析指出，其中之一是揭露中國與俄羅斯緊密關係之間存在的風險。
《路透社》報導，這場兵變雖然很快就被平息，仍是自俄烏戰爭爆發以來，對於俄羅斯總統普亭的領導地位最大的一次考驗。
報導提到，這起事件對於投資前景造成不小的動盪，因為中國是俄羅斯最大的貿易夥伴，中國出口汽車、智慧手機等產品，並從俄羅斯購得便宜的原油。今年前5個月，俄羅斯與中國的貿易中，能源領域的貿易額成長了40％，「如果俄羅斯戰敗或領導人發生變化，將對中國投資者帶來巨大的不確定性。」
澳洲國立大學學者宋文笛形容，北京現在有更多理由以更加保留的態度和普亭打交道。
報導指出，當瓦格納集團於上週六逐步逼近莫斯科時，中國南方的商人們開始瘋狂地聯繫自家的工廠，暫停裝載送往俄國的貨物。
一名在福建省經營貿易企業的商人表示，雖然目前危機已經解除，然而一些人仍抱持著觀望的態度，因為不確定之後會發生什麼事。
雖然中國力求淡化這起發生在週末的事件，並且支持莫斯科，然而美方高階官員在週一表示，這起事件已經令原本採取「置身事外」態度的中國領導階層動搖，有些分析人士認為中國現在應該思考是否減弱與莫斯科的政治、經濟聯繫。
報導引述常駐新加坡的戰略顧問尼爾（Alexander Neill）形容，這起事件成中俄之間「無限制的夥伴關係」的美中不足。
中國一些具有強烈民族主義的評論者對於普亭快速消弭這場行動表示讚賞，然而也有批評者在嚴格的言論管控下發聲，質疑中國對俄羅斯押注的行為。
上海復旦大學教授沈丁立（Shen Dingli）受訪時提到，事件之後中國將對俄羅斯的言行更加謹慎。
有些學者的主張則更為強烈，北京中國政法大學教授楊軍於6月24日於外媒發表評論呼籲中國應該支持烏克蘭，避免被俄羅斯拖入戰爭的泥淖之中，「隨著目前形勢的發展和戰爭的走向，（中國）應該進一步調整對俄羅斯和烏克蘭的立場，態度更加明確並果斷地站在歷史勝利者的一邊。」
然而報導也提到，這篇評論的成文時間尚不確定是在瓦格納兵變之前或之後，楊軍也未對此再做回應。
此外也有一些中國學者認為，單一事件並不會影響北京對俄羅斯的態度。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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