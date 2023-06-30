「世界新聞媒體年會」記者學者齊聚台北：財務影響報導獨立性，太快用AI寫新聞不見得是好事

（中央社）國際媒體人昨（29）日在世界新聞媒體年會探討新聞業的挑戰與發展，聚焦疫情等重大危機事件、迅速發展的AI人工智慧對媒體的影響、媒體如何獲得民眾信任，以及實現永續經營等議題。

近千名來自全球57國、500多家新聞機構的媒體人與學者前天起齊聚台北，參與2023世界新聞媒體年會（World News Media Congress），從AI科技創新等角度，探討新聞未來，是台灣歷來規模最大的國際媒體盛會。

在昨天的編輯高峰會上，美國記者、學者與倡議家雷德齊（Courtney Radsch）指出，建立健康的資訊生態系統很重要，尤其全球爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，新聞媒體不得不嚴正看待各式危機下的資訊傳播，以建立民眾及民間組織對媒體的信任。

紐約市立大學新聞研究所新聞保護計畫創始主任賽門（Joel Simon）表示，疫情爆發後，各國都經歷了前所未見的系統性資訊崩潰。

他舉例指出，中國的武漢傳出確診案例後，中國政府、政治領導者開始阻擋資訊傳播。部分民主國家也出現干擾資訊的現象，有政府官員攻擊、貶低專家、學者，試圖影響專業人士的判斷。

南非健康新聞中心（Bhekisisa）總編輯馬蘭（Mia Malan）回應，在疫情期間，媒體和民間、官方組織的合作很重要，因為這樣才能傳遞準確的資訊給民眾。

她表示，疫情爆發後，南非民眾十分關切疫苗的資訊，所以媒體必須盡可能和當地官方的衛生機構合作，以掌握最準確的資訊。

不過，馬蘭也說，媒體要盡量拆解科學資訊，讓內容簡單易懂，如果只是呈現數字，有時候對不具專業背景的民眾而言，並沒有意義。

針對AI如何影響資訊傳播，加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）總編輯華姆斯利（David Walmsley）説，AI、聊天機器人ChatGPT等科技發展能協助產製新聞內容，未來的發展也很值得關注。

但華姆斯利認為，新聞業不用急著運用AI，可以「放慢腳步」（do it slower）。他說表示，ChatGPT目前的語料庫大量參考上百家媒體的報導，有些內容比較極端，ChatGPT的語彙也可能偏差，太快使用AI寫報導不見得是好事。

馬蘭則指出，即使AI能協助報導產製，媒體如果沒有讓閱聽人獲得報導資訊的平台，報導也將沒有意義，因此，傳播平台也是一大重點，未來AI也可能運用到這些傳播管道。

昨天的論壇上，國際媒體人也分析新聞業如何實現永續發展。

Google亞太新聞生態系關係與發展主管霍普金斯（Nic Hopkins）指出，新聞媒體要永續發展，必須創造市場差異、建立與閱聽人的連結，並鼓勵媒體運用直接蒐集閱聽人意見的第一方數據，更進一步了解閱聽人的喜好。

他也說，媒體應創造多元化的收入，不仰賴單一收入來源，可透過辦活動、多角化行銷的方式拓展經營。

對此，馬來西亞媒體《當今大馬》（Malaysiakini）數位編輯覃心皓 （Tham Seen Hau）表示，收入多元化非常重要，因為新聞媒體的財務能力牽涉到新聞報導的獨立性。早在多年前，《當今大馬》就開始在YouTube上傳影片，也藉由舉辦活動，在新聞網站設置付費牆，以穩固金流。

南非《特立日報》（Daily Maverick）共同創辦人與執行長卡拉蘭博斯（Styli Charalambous）則説，新聞媒體的領導角色很重要，他們必須具體定義成功，例如訂閱目標、財務預算等，設定每天的目標、掌握讀者喜好，才能永續經營。

世界新聞媒體年會自前天起舉行3天，原訂2021年在台北舉辦，受疫情影響而延至今年，也是繼2013年的泰國曼谷年會後，首度重返亞洲。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀