「世界新聞媒體年會」記者學者齊聚台北：財務影響報導獨立性，太快用AI寫新聞不見得是好事
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華姆斯利認為，新聞業不用急著運用AI，可以「放慢腳步」。他說表示，ChatGPT目前的語料庫大量參考上百家媒體的報導，有些內容比較極端，ChatGPT的語彙也可能偏差，太快使用AI寫報導不見得是好事。馬來西亞媒體《當今大馬》數位編輯覃心皓則表示，收入多元化非常重要，因為新聞媒體的財務能力牽涉到新聞報導的獨立性。
（中央社）國際媒體人昨（29）日在世界新聞媒體年會探討新聞業的挑戰與發展，聚焦疫情等重大危機事件、迅速發展的AI人工智慧對媒體的影響、媒體如何獲得民眾信任，以及實現永續經營等議題。
近千名來自全球57國、500多家新聞機構的媒體人與學者前天起齊聚台北，參與2023世界新聞媒體年會（World News Media Congress），從AI科技創新等角度，探討新聞未來，是台灣歷來規模最大的國際媒體盛會。
在昨天的編輯高峰會上，美國記者、學者與倡議家雷德齊（Courtney Radsch）指出，建立健康的資訊生態系統很重要，尤其全球爆發COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情後，新聞媒體不得不嚴正看待各式危機下的資訊傳播，以建立民眾及民間組織對媒體的信任。
紐約市立大學新聞研究所新聞保護計畫創始主任賽門（Joel Simon）表示，疫情爆發後，各國都經歷了前所未見的系統性資訊崩潰。
他舉例指出，中國的武漢傳出確診案例後，中國政府、政治領導者開始阻擋資訊傳播。部分民主國家也出現干擾資訊的現象，有政府官員攻擊、貶低專家、學者，試圖影響專業人士的判斷。
南非健康新聞中心（Bhekisisa）總編輯馬蘭（Mia Malan）回應，在疫情期間，媒體和民間、官方組織的合作很重要，因為這樣才能傳遞準確的資訊給民眾。
她表示，疫情爆發後，南非民眾十分關切疫苗的資訊，所以媒體必須盡可能和當地官方的衛生機構合作，以掌握最準確的資訊。
不過，馬蘭也說，媒體要盡量拆解科學資訊，讓內容簡單易懂，如果只是呈現數字，有時候對不具專業背景的民眾而言，並沒有意義。
針對AI如何影響資訊傳播，加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）總編輯華姆斯利（David Walmsley）説，AI、聊天機器人ChatGPT等科技發展能協助產製新聞內容，未來的發展也很值得關注。
但華姆斯利認為，新聞業不用急著運用AI，可以「放慢腳步」（do it slower）。他說表示，ChatGPT目前的語料庫大量參考上百家媒體的報導，有些內容比較極端，ChatGPT的語彙也可能偏差，太快使用AI寫報導不見得是好事。
馬蘭則指出，即使AI能協助報導產製，媒體如果沒有讓閱聽人獲得報導資訊的平台，報導也將沒有意義，因此，傳播平台也是一大重點，未來AI也可能運用到這些傳播管道。
昨天的論壇上，國際媒體人也分析新聞業如何實現永續發展。
Google亞太新聞生態系關係與發展主管霍普金斯（Nic Hopkins）指出，新聞媒體要永續發展，必須創造市場差異、建立與閱聽人的連結，並鼓勵媒體運用直接蒐集閱聽人意見的第一方數據，更進一步了解閱聽人的喜好。
他也說，媒體應創造多元化的收入，不仰賴單一收入來源，可透過辦活動、多角化行銷的方式拓展經營。
對此，馬來西亞媒體《當今大馬》（Malaysiakini）數位編輯覃心皓 （Tham Seen Hau）表示，收入多元化非常重要，因為新聞媒體的財務能力牽涉到新聞報導的獨立性。早在多年前，《當今大馬》就開始在YouTube上傳影片，也藉由舉辦活動，在新聞網站設置付費牆，以穩固金流。
南非《特立日報》（Daily Maverick）共同創辦人與執行長卡拉蘭博斯（Styli Charalambous）則説，新聞媒體的領導角色很重要，他們必須具體定義成功，例如訂閱目標、財務預算等，設定每天的目標、掌握讀者喜好，才能永續經營。
世界新聞媒體年會自前天起舉行3天，原訂2021年在台北舉辦，受疫情影響而延至今年，也是繼2013年的泰國曼谷年會後，首度重返亞洲。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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