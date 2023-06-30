埃及肉價翻倍，窮苦穆斯林買不起牲品過宰牲節，無法履行宗教義務深感挫折
我們想讓你知道的是
民眾在肉類上的採買，比往年少了約20％至30％，肉品在宰牲節是不可或缺的節慶象徵，「但今年許多家庭根本都吃不起了」。開羅超市肉品區的牛肉塊，去年底的賣價還是一公斤200埃及鎊，而此刻卻已經暴漲到400埃及鎊了。
（中央社）6月28日起是埃及的宰牲節，也是重要慶典。往年都可見在大街空地圈綁牛羊，準備在宰牲節當天宰殺獻祭，但近年肉量不足、價格高漲，導致許多穆斯林買不起牲品，無法履行宗教義務的挫折感，讓窮苦家庭帶著沉重心情過節。
宰牲節在伊斯蘭教中，和齋戒月一結束後的「開齋節」以及「聖紀節」（先知穆罕默德的誕辰暨逝世紀念日），並稱為伊斯蘭3大慶典。慶頌概念等同於台灣的舊曆年過年，但歡慶方式少了些喧鬧，多了些敬畏。
宰牲節在阿拉伯語稱為Eid al-Adha，意思是「犧牲的慶典」。獻牲的意義則在於虔誠拜主，對真主阿拉表示敬畏。傳統習俗是在戶外空地圈綁牛隻，好在宰牲節當天宰殺獻牲。
宰牲節定在伊斯蘭曆的12月10日（西曆與伊斯蘭教曆每年有11天的日差，故每年宰牲節的西曆日期不固定），今年落在西曆的6月28日。埃及的宰牲節假期，一般持續4天，算是伊斯蘭國定假日中最長的假期，比開齋節多1天。
平常車水馬龍的開羅街道，猶如唱空城計，因為多數的市區居民都會趁長假，前往北海岸（North Coast）、蘇赫納（Sokhana）海灘，或南部海濱度假勝地赫加達 （Hurghada）度假。
在埃及，一向有在自家門前宰殺牛羊的習俗。每年從節慶前2週起，牛羊市場和屠宰商的交易活動開始熱絡。宰殺從假期第一天晨禮禱告後開始，並在屠宰者誦唸《古蘭經》經文後宰殺。
然而這項在大街上宰牲的傳統習俗，現在也受到現代文明的挑戰。街道屠宰使空氣瀰漫血腥味，有違市容觀瞻。現行埃及法律規定，動物宰殺只能在領有合格營業執照的屠宰商店進行；另一方面也是基於人道考量，和現代人的自我省思，因越來越多人無法接受在公開場合目睹屠殺生命的景象。
一名年輕女孩說，每年宰牲節來臨前，她就會開始緊張，因為祖母會在宰殺當天要她幫忙拿羊內臟，這讓她感到非常不舒服。
宰殺後的肉會分成3份，包括留給自家人、分送親友，還有施捨給窮人，發揚布施善心。沒有宰殺牲畜的教徒，則是以捐獻金錢給窮人的方式來代替獻牲儀式。
傳統的宰牲節，在早餐桌上就會看到肉塊、炒牛肝，和「法塔」（Fatta）：一種以番茄醬調味，攪拌炸麵包片的米飯。埃及人說，「沒吃法塔，就不像在過節。」
根據埃及供應部（Supply Ministry）統計，去年埃及民眾為宰牲節宰殺了1萬1000隻牛羊，肉品消費金額估有2億1000萬埃及鎊（約新台幣2億元），整體的節慶飲食消費金額則高達4億埃及鎊。
一名販售羊肉的攤商接受《中央社》記者採訪時說，民眾在肉類上的採買，比往年少了約20％至30％，肉品在宰牲節是不可或缺的節慶象徵，「但今年許多家庭根本都吃不起了」。開羅超市肉品區的牛肉塊，去年底的賣價還是一公斤200埃及鎊，而此刻卻已經暴漲到400埃及鎊了。
關於買不起肉品的問題，對廣大的窮苦家庭來說，除了是拿不出錢外，更深層的意義是因為無法透過宰牲獻牲來完成其對真主的宗教義務，讓他們承受更大挫折感。
肉類價格上漲除了是產量不足外，也由於埃及鎊兌美元在短時間內嚴重貶值，使依賴進口的動物飼料價格飆升，且受到俄烏戰爭導致糧食價格上漲影響，俄羅斯和烏克蘭都是小麥和黃玉米的主要生產國，小麥和黃玉米是牲畜飼料的重要成分，因此農民飼養牲畜的成本大大增加。
根據埃及媒體《金字塔報》（Al-Ahram）報導，7年前以一公噸1000埃及鎊出售的小麥，現在售價是9000到1萬埃及鎊。市場供應不出足夠的飼料，迫使農場主必須減少飼養的牲畜。現在的牲畜數量也比去年減少了30％。
為滿足消費者需求，埃及現在提高從蘇丹和巴西進口牲畜和牛肉數量，以填補生產和消費間的缺口。埃及農業部也持續宣導，要防止屠宰體重低於100公斤的動物，至少要養到400公斤重才可屠殺，以發展牲畜的存量。
現在，只要埃及鎊對美元的匯率無法穩定，肉量不足、肉價過高的問題就會持續存在，甚至更糟。才剛度過今年宰牲節的埃及人，不知明年的宰牲節會不會仍需要用沉重的心情來迎接。
新聞來源
延伸閱讀
- 埃及3月通膨率飆破30％，政府建議「吃雞爪補充蛋白質」掀怒火
- 俄烏戰爭與通膨導致萬物齊漲，穆斯林歡慶宰牲節卻無力負擔牲畜費用
- 埃及發動「對植物的戰爭」：開羅人滿為患大興土木，綠地古蹟面臨浩劫
- 調停以巴衝突有功，埃及是否能順利接下華府在中東的代理人？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。