法國警察槍殺17歲非裔青少年引發全國暴動延燒，民眾憂2005年騷亂將重演

（中央社）法國17歲非裔青少年奈爾因拒絕臨檢遭員警射殺，引發連2天的全國暴動，事態延燒，許多人擔心造成動盪的2005年騷亂將再次上演。法媒分析，政府打出安撫牌，避免暴力鎮壓讓危機惡化。

法國17歲非裔青少年奈爾（Nahel）27日開車拒絕服從路邊攔檢，遭巴黎西北郊南泰爾市（Nanterre）警察近距離開槍射殺。員警疑似濫權暴力便在第一時間說謊，引發民眾怒火，巴黎郊區與法國各大城市都出現騷亂。

受害者母親呼籲起身抗議，眾怒與城市騷動在28日至29日清晨持續延燒，許多市政府與警局、車輛、路障、垃圾桶等遭放火，警民對峙與暴力衝突，參與動亂者投擲汽油彈和煙火，路邊隨處可見汽車等殘骸。

巴黎郊區等城市的公眾運輸路線已經宣布晚間暫停行駛，當局預計接下來幾晚都會有動亂情勢發生，部分城市也於今天傍晚宣布實施宵禁，全國警方高度戒備。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於29日一早召集部會首長召開危機會議，表明了情勢的嚴重性。

今天下午民眾舉行遊行悼念奈爾，呼籲司法伸張正義。遊行約6000人參加，氣氛緊張，活動中段起開始出現衝突。

事件導致的全國騷動不僅重新掀起輿論對員警執法策略的辯論，也因受害者的非裔背景，讓許多民眾擔憂「2005年全國暴動」將捲土重來，「2005年夢魘」一詞在今天躍上各大媒體。

法國郊區暴動近20年後，一名政府顧問向《20分鐘報》（20 Minutes）坦言，「2005年幽靈如影隨形」，且看到社群媒體上逐漸組織的騷動「令人憂心」，「有事件可能引爆的所有因素」。

一位因暴亂而有家歸不得的30多歲女性艾瑪（Ama）告訴《費加洛報》（Le Figaro），「這讓我想起2005年」，但她表示理解反抗起事，認為郊區的警察太有威脅性。

2005年秋天延燒全國的暴亂自巴黎北郊塞納聖丹尼省（Seine-Saint-Denis）爆發，起因是警察追逐17歲與15歲躲避盤查的「可疑」非裔青少年，導致兩人誤闖高壓電所並遭電擊致死。

不滿市民組織遊行，維安部隊強硬鎮壓，甚至向一間清真寺大門投擲催淚彈，衝突越演越烈，動亂立刻擴散。2天後，政府的強硬手段使全法陷入暴動之中，情況一發不可收拾；一週後，政府宣布全國進入緊急狀態，近一個月後暴動才平息。

政府當時的反應可謂火上澆油，時任內政部長的前法國總統薩科吉（Nicolas Sarkozy）不僅懷疑2名死者的逃跑動機、否認警方執法過當，還拒絕為朝清真寺投擲催淚彈一事認錯道歉，更公開稱暴動分子「敗類」（racaille），國內外輿論譁然，至今仍飽受批評。

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2005年騷亂後，法國才開始正視郊區發展困境、警察暴力執法，乃至移民媒體再現等更深層的社會議題。

《重點週刊》（Le Point）、《哈芬登郵報》（HuffPost）、《解放報》（La Libération）等媒體都不約而同分析這次暴動與2005暴動夢魘的異同，以及政府應從2005暴動中學到的教訓。

從對危機的應對可看出，政府顯然意識到，要確保不會犯下2005年騷亂時的各種錯誤，因此採取安撫懷柔政策，並訴諸司法還原真相，38歲的開槍員警也已經因蓄意殺人罪接受偵辦。

目前為止，與薩科吉親近的現任內政部長達馬南（Gerald Darmanin）非常謹慎，不斷呼籲冷靜，避免讓自己顯得態度高傲，甚至打出親情牌，說「我自己也是父親，當一位年輕人在這樣情況下逝去，激動情緒是正常」。他表示若拍到警察執勤的影片屬實，則無法合理化員警的舉動。

馬克宏也避免重蹈時任總統席哈克（Jacques Chirac）的覆轍。正訪問馬賽的馬克宏呼籲各方冷靜，第一時間譴責悲劇「無法原諒且沒有理由」，並於今早成立跨部會危機小組。2005年席哈克則等了10天才出面發言，對事件完全失去掌控。

許多媒體也分析，2005與2023年法國的社會氛圍大不相同，如今法國剛經歷黃背心運動與退休制度改革抗議等動盪，社會不穩，且警民關係脆弱，加上有如催化劑的智慧型手機和社群媒體，使集結動員更為快速有力。換言之，全國反抗傳統、歧視與濫權警察制度的匯流風險更高。

近20年來，法國族群衝突與警察暴力問題仍然無解，每當有案件發生，總能輕易挑撥敏感神經，成為法國社會令人憂心的未爆彈。接下來幾天，政治人物的處理態度將左右事態走向，安撫政策是否奏效有待觀察。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺