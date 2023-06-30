法國警察槍殺17歲非裔青少年引發全國暴動延燒，民眾憂2005年騷亂將重演
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許多媒體也分析，2005與2023年法國的社會氛圍大不相同，如今法國剛經歷黃背心運動與退休制度改革抗議等動盪，社會不穩，且警民關係脆弱，加上有如催化劑的智慧型手機和社群媒體，使集結動員更為快速有力。換言之，全國反抗傳統、歧視與濫權警察制度的匯流風險更高。
（中央社）法國17歲非裔青少年奈爾因拒絕臨檢遭員警射殺，引發連2天的全國暴動，事態延燒，許多人擔心造成動盪的2005年騷亂將再次上演。法媒分析，政府打出安撫牌，避免暴力鎮壓讓危機惡化。
法國17歲非裔青少年奈爾（Nahel）27日開車拒絕服從路邊攔檢，遭巴黎西北郊南泰爾市（Nanterre）警察近距離開槍射殺。員警疑似濫權暴力便在第一時間說謊，引發民眾怒火，巴黎郊區與法國各大城市都出現騷亂。
受害者母親呼籲起身抗議，眾怒與城市騷動在28日至29日清晨持續延燒，許多市政府與警局、車輛、路障、垃圾桶等遭放火，警民對峙與暴力衝突，參與動亂者投擲汽油彈和煙火，路邊隨處可見汽車等殘骸。
巴黎郊區等城市的公眾運輸路線已經宣布晚間暫停行駛，當局預計接下來幾晚都會有動亂情勢發生，部分城市也於今天傍晚宣布實施宵禁，全國警方高度戒備。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於29日一早召集部會首長召開危機會議，表明了情勢的嚴重性。
今天下午民眾舉行遊行悼念奈爾，呼籲司法伸張正義。遊行約6000人參加，氣氛緊張，活動中段起開始出現衝突。
事件導致的全國騷動不僅重新掀起輿論對員警執法策略的辯論，也因受害者的非裔背景，讓許多民眾擔憂「2005年全國暴動」將捲土重來，「2005年夢魘」一詞在今天躍上各大媒體。
法國郊區暴動近20年後，一名政府顧問向《20分鐘報》（20 Minutes）坦言，「2005年幽靈如影隨形」，且看到社群媒體上逐漸組織的騷動「令人憂心」，「有事件可能引爆的所有因素」。
一位因暴亂而有家歸不得的30多歲女性艾瑪（Ama）告訴《費加洛報》（Le Figaro），「這讓我想起2005年」，但她表示理解反抗起事，認為郊區的警察太有威脅性。
2005年秋天延燒全國的暴亂自巴黎北郊塞納聖丹尼省（Seine-Saint-Denis）爆發，起因是警察追逐17歲與15歲躲避盤查的「可疑」非裔青少年，導致兩人誤闖高壓電所並遭電擊致死。
不滿市民組織遊行，維安部隊強硬鎮壓，甚至向一間清真寺大門投擲催淚彈，衝突越演越烈，動亂立刻擴散。2天後，政府的強硬手段使全法陷入暴動之中，情況一發不可收拾；一週後，政府宣布全國進入緊急狀態，近一個月後暴動才平息。
政府當時的反應可謂火上澆油，時任內政部長的前法國總統薩科吉（Nicolas Sarkozy）不僅懷疑2名死者的逃跑動機、否認警方執法過當，還拒絕為朝清真寺投擲催淚彈一事認錯道歉，更公開稱暴動分子「敗類」（racaille），國內外輿論譁然，至今仍飽受批評。
2005年騷亂後，法國才開始正視郊區發展困境、警察暴力執法，乃至移民媒體再現等更深層的社會議題。
《重點週刊》（Le Point）、《哈芬登郵報》（HuffPost）、《解放報》（La Libération）等媒體都不約而同分析這次暴動與2005暴動夢魘的異同，以及政府應從2005暴動中學到的教訓。
從對危機的應對可看出，政府顯然意識到，要確保不會犯下2005年騷亂時的各種錯誤，因此採取安撫懷柔政策，並訴諸司法還原真相，38歲的開槍員警也已經因蓄意殺人罪接受偵辦。
目前為止，與薩科吉親近的現任內政部長達馬南（Gerald Darmanin）非常謹慎，不斷呼籲冷靜，避免讓自己顯得態度高傲，甚至打出親情牌，說「我自己也是父親，當一位年輕人在這樣情況下逝去，激動情緒是正常」。他表示若拍到警察執勤的影片屬實，則無法合理化員警的舉動。
馬克宏也避免重蹈時任總統席哈克（Jacques Chirac）的覆轍。正訪問馬賽的馬克宏呼籲各方冷靜，第一時間譴責悲劇「無法原諒且沒有理由」，並於今早成立跨部會危機小組。2005年席哈克則等了10天才出面發言，對事件完全失去掌控。
許多媒體也分析，2005與2023年法國的社會氛圍大不相同，如今法國剛經歷黃背心運動與退休制度改革抗議等動盪，社會不穩，且警民關係脆弱，加上有如催化劑的智慧型手機和社群媒體，使集結動員更為快速有力。換言之，全國反抗傳統、歧視與濫權警察制度的匯流風險更高。
近20年來，法國族群衝突與警察暴力問題仍然無解，每當有案件發生，總能輕易挑撥敏感神經，成為法國社會令人憂心的未爆彈。接下來幾天，政治人物的處理態度將左右事態走向，安撫政策是否奏效有待觀察。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
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※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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