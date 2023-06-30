港人在台灣走走看：台灣也有「中人壽」，但可能快被遺忘了
我們想讓你知道的是
香港人熟悉「中國人壽」，可能是關注「中國人壽」2628的港股表現。而台灣「中國人壽」今年剛好創立60年，簡稱為「中壽」，不過，這名字也可能將漸漸被遺忘了，
香港人熟悉「中國人壽」，不一定與買保險有關，更可能是關注「中國人壽」2628的港股表現。
中國國企「中國人壽」是中國規模最大的保險公司，在香港一般稱其為「中人壽」、「國壽」。在港股市場上，是香港中資金融股的「八行五保」之一，有炒股習慣的人，也會稱其為「壽仔」。
走在台北街頭，也意外發現「中國人壽」，在小巨蛋附近、敦化北路長春路交界，有一「中國人壽大樓」，相比起國企「中國人壽」深綠色為主色的Logo，台灣「中國人壽」的Logo倒是用上「根正苗紅」的紅色為主色。
翻查資料，台灣「中國人壽」今年剛好創立60年，1963年由菲律賓華僑成立「華僑人壽保險股份有限公司」，1981年改名「中國人壽保險」。
台灣「中國人壽」是台灣老字號壽險公司，屬「老八家」之一。以2022年新簽保費計算，在21家壽險公司中市佔9%，第4大。
與中國的「中人壽」簡稱有別，台灣「中國人壽」簡稱為「中壽」。不過，這名字也可能將漸漸被遺忘了，因為台灣「中壽」所屬的「中華開發金融」為提高識別度，打算將「中壽」改名為「凱基人壽」，與同金控的凱基證券、凱基銀行同名。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：Alex
Tags：
pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。