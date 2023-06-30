2023/06/30,
生活

港人在台灣走走看：台灣也有「中人壽」，但可能快被遺忘了

港人在台灣走走看：台灣也有「中人壽」，但可能快被遺忘了
台北的「中國人壽大樓」｜Photo Credit: Google map截圖

我們想讓你知道的是

香港人熟悉「中國人壽」，可能是關注「中國人壽」2628的港股表現。而台灣「中國人壽」今年剛好創立60年，簡稱為「中壽」，不過，這名字也可能將漸漸被遺忘了，

香港人熟悉「中國人壽」，不一定與買保險有關，更可能是關注「中國人壽」2628的港股表現。

中國國企「中國人壽」是中國規模最大的保險公司，在香港一般稱其為「中人壽」、「國壽」。在港股市場上，是香港中資金融股的「八行五保」之一，有炒股習慣的人，也會稱其為「壽仔」。

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Photo Credit: GettyImages
香港的中國人壽大廈

走在台北街頭，也意外發現「中國人壽」，在小巨蛋附近、敦化北路長春路交界，有一「中國人壽大樓」，相比起國企「中國人壽」深綠色為主色的Logo，台灣「中國人壽」的Logo倒是用上「根正苗紅」的紅色為主色。

翻查資料，台灣「中國人壽」今年剛好創立60年，1963年由菲律賓華僑成立「華僑人壽保險股份有限公司」，1981年改名「中國人壽保險」。

台灣「中國人壽」是台灣老字號壽險公司，屬「老八家」之一。以2022年新簽保費計算，在21家壽險公司中市佔9%，第4大。

與中國的「中人壽」簡稱有別，台灣「中國人壽」簡稱為「中壽」。不過，這名字也可能將漸漸被遺忘了，因為台灣「中壽」所屬的「中華開發金融」為提高識別度，打算將「中壽」改名為「凱基人壽」，與同金控的凱基證券、凱基銀行同名。

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核稿編輯：Alex


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