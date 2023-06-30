馬來西亞6州將改選，學者：安華需領導希盟政府擺脫伊斯蘭保守勢力崛起困境

（中央社）大馬6州議會將改選，學者分析，這次選舉被視為安華領軍執政聯盟信任度考驗，結果難料，但綠潮伊斯蘭黨保守勢力持續增強，國盟陣營努力爭取支持，希盟政府需要突圍、擺脫四面楚歌困境。

吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪等5州陸續解散州議會，森美蘭州預計7月1日解散議會。6州選舉日期尚未敲定，但大馬媒體不乏以「起風了」或「戰鼓響起」等字眼強調這次選舉的重要性。

馬來西亞智庫「太平洋研究中心」（Pacific Research Center）首席顧問胡逸山（Oh Ei Sun）向中央社記者表示，大馬6州選舉中的吉打、吉蘭丹、登嘉樓這3州幾乎肯定落入保守勢力「國民聯盟」（國盟），剩下西海岸的雪蘭莪、森美蘭與檳城3州，雖由「希望聯盟」（希盟）掌權，但從目前選前情勢觀察，森美蘭落入國盟可能性不小。

他說，外界對即將舉行的6州選舉各有看法，由國盟對戰共同合作的希盟與「國民陣線」（國陣）執政聯盟，鹿死誰手仍待觀察。

胡逸山以由希盟執政的雪蘭莪為例，表面上是希盟占上風，雪蘭莪州的確有很多區域城市化程度很高，但也包括多數由馬來人聚集的鄉村地區，希盟贏面或許只有50%，這導致國盟磨刀霍霍，全面搶攻。

另外，在華人為主的檳城，有可能繼續由希盟執政，但華人社群若未踴躍投票，也有可能落入國盟手中。

根據胡逸山分析，國盟在6州選舉中來勢洶洶，歸因於馬來社群對安華執政不滿，這也是馬來勢力一種反彈，愈來愈多馬來人希望讓整個社會宗教化，認為希盟執政未照顧馬來社群，反而比較關注非馬來人權益。這其中也涉及國族認同和國族主義。

他說：「不滿安華執政成果的馬來社群會支持國盟，藉以制衡希盟；這並不是綠潮伊斯蘭黨的勢力反撲，而是保守力量越戰越勇。」

Photo Credit：GettyImages 馬來西亞2022大選期間，國盟支持者高舉旗幟。

2022年11月馬來西亞國會大選結果，象徵保守勢力的伊斯蘭黨成為國會裡擁有最多議席的單一政黨，超過40席，約占總席次222席的20%。

胡逸山認為，所謂的保守勢力綠潮反撲已在2022年大選充分反映，這股保守力量持續增強，在這種情況之下綠潮並不會減退，馬來人的種族主義、單一族群至上的心理也不會改變。

他說，大馬首相安華（Anwar Ibrahim）面臨四面楚歌困境，遭逢兩面夾攻，一方面是希盟支持者期盼安華上台後能立即取消諸多歧視非馬來人的法令措施；馬來社群則認為安華沒有維護馬來人權益，包括華人與馬來社群甚至出現拒絕投票或支持國盟以教訓執政聯盟希盟政府的聲音。

另外，大馬時事評論員李政豪認為，安華去年組閣後沒有乘勢推動多項政治改革，反而隨著蜜月期效益衰退，希盟從攻勢方改為守勢方。原本吉打州是希盟最有可能拿下的州，但「現在看來已經沒有攻下的可能性」。

他分析，關鍵原因是現任吉打州州務大臣沙努西（Muhammad Sanusi Md Nor）強勢和咄咄逼人的形象，贏得許多馬來穆斯林男性的信任，而希盟也提不出強有力的州務大臣人選，吉打幾乎篤定由國盟繼續執政。

馬來西亞有13州和3個聯邦直轄區。去年11月19日舉行全國大選，以及霹靂、玻璃市、彭亨3個州議會和沙巴州議會布加雅補選。沙巴、馬六甲和柔佛州提前於去年全國大選前即完成州議會選舉，砂拉越於2021年12月完成州議會選舉，迄今僅剩吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪及森美蘭等6個州議會未與去年全國大選同步舉行。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：翁世航