馬來西亞6州將改選，學者：安華需領導希盟政府擺脫伊斯蘭保守勢力崛起困境
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繼去年11月馬來西亞舉行全國大選後，接下來即將進入6個州的選舉。政治學胡逸山分析，代表伊斯蘭保守勢力的國盟來勢洶洶，歸因於馬來社群對首相安華執政不滿，認為希盟政府執政未照顧馬來社群，反而比較關注非馬來人權益，去年大選由國盟掀起的「綠潮」將延續到這州選。
（中央社）大馬6州議會將改選，學者分析，這次選舉被視為安華領軍執政聯盟信任度考驗，結果難料，但綠潮伊斯蘭黨保守勢力持續增強，國盟陣營努力爭取支持，希盟政府需要突圍、擺脫四面楚歌困境。
吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪等5州陸續解散州議會，森美蘭州預計7月1日解散議會。6州選舉日期尚未敲定，但大馬媒體不乏以「起風了」或「戰鼓響起」等字眼強調這次選舉的重要性。
馬來西亞智庫「太平洋研究中心」（Pacific Research Center）首席顧問胡逸山（Oh Ei Sun）向中央社記者表示，大馬6州選舉中的吉打、吉蘭丹、登嘉樓這3州幾乎肯定落入保守勢力「國民聯盟」（國盟），剩下西海岸的雪蘭莪、森美蘭與檳城3州，雖由「希望聯盟」（希盟）掌權，但從目前選前情勢觀察，森美蘭落入國盟可能性不小。
他說，外界對即將舉行的6州選舉各有看法，由國盟對戰共同合作的希盟與「國民陣線」（國陣）執政聯盟，鹿死誰手仍待觀察。
胡逸山以由希盟執政的雪蘭莪為例，表面上是希盟占上風，雪蘭莪州的確有很多區域城市化程度很高，但也包括多數由馬來人聚集的鄉村地區，希盟贏面或許只有50%，這導致國盟磨刀霍霍，全面搶攻。
另外，在華人為主的檳城，有可能繼續由希盟執政，但華人社群若未踴躍投票，也有可能落入國盟手中。
根據胡逸山分析，國盟在6州選舉中來勢洶洶，歸因於馬來社群對安華執政不滿，這也是馬來勢力一種反彈，愈來愈多馬來人希望讓整個社會宗教化，認為希盟執政未照顧馬來社群，反而比較關注非馬來人權益。這其中也涉及國族認同和國族主義。
他說：「不滿安華執政成果的馬來社群會支持國盟，藉以制衡希盟；這並不是綠潮伊斯蘭黨的勢力反撲，而是保守力量越戰越勇。」
2022年11月馬來西亞國會大選結果，象徵保守勢力的伊斯蘭黨成為國會裡擁有最多議席的單一政黨，超過40席，約占總席次222席的20%。
胡逸山認為，所謂的保守勢力綠潮反撲已在2022年大選充分反映，這股保守力量持續增強，在這種情況之下綠潮並不會減退，馬來人的種族主義、單一族群至上的心理也不會改變。
他說，大馬首相安華（Anwar Ibrahim）面臨四面楚歌困境，遭逢兩面夾攻，一方面是希盟支持者期盼安華上台後能立即取消諸多歧視非馬來人的法令措施；馬來社群則認為安華沒有維護馬來人權益，包括華人與馬來社群甚至出現拒絕投票或支持國盟以教訓執政聯盟希盟政府的聲音。
另外，大馬時事評論員李政豪認為，安華去年組閣後沒有乘勢推動多項政治改革，反而隨著蜜月期效益衰退，希盟從攻勢方改為守勢方。原本吉打州是希盟最有可能拿下的州，但「現在看來已經沒有攻下的可能性」。
他分析，關鍵原因是現任吉打州州務大臣沙努西（Muhammad Sanusi Md Nor）強勢和咄咄逼人的形象，贏得許多馬來穆斯林男性的信任，而希盟也提不出強有力的州務大臣人選，吉打幾乎篤定由國盟繼續執政。
馬來西亞有13州和3個聯邦直轄區。去年11月19日舉行全國大選，以及霹靂、玻璃市、彭亨3個州議會和沙巴州議會布加雅補選。沙巴、馬六甲和柔佛州提前於去年全國大選前即完成州議會選舉，砂拉越於2021年12月完成州議會選舉，迄今僅剩吉打、吉蘭丹、登嘉樓、檳城、雪蘭莪及森美蘭等6個州議會未與去年全國大選同步舉行。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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