2023/07/02,
政治

金溥聰出手幫忙戰朱立倫、郭台銘、傅崐萁，但侯友宜的存在感是什麼？

金溥聰出手幫忙戰朱立倫、郭台銘、傅崐萁，但侯友宜的存在感是什麼？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

十幾年過去，金溥聰雖然老了，但是在侯友宜面前，小刀未老，而且老金的氣場太強了，侯友宜完全被他吸了過去，沒有自我，只能盡力跟上老金的腳步，金溥聰就是那道射穿侯友宜的光芒，使他暫時發光。

侯友宜宣布金溥聰接任競辦執行長第二天，我很仔細地觀察侯友宜的表情、言談、氣場。實在看不出來有太多本質上的改變。腦海裡泛起的是前一天他端坐在金溥聰旁邊的樣子，以及政論節目討論，滿滿的金小刀。

令我錯亂跟模糊的是：到底金溥聰要選總統，還是侯友宜？侯友宜是金溥聰的小弟，還是老大？金溥聰是主帥，還是幕僚？

侯友宜的存在感是什麼？

我知道侯友宜需要「明媒正娶」金溥聰。幫他開一場記者會賦予生殺大權。

但是記者會上，金溥聰幫侯友宜戰朱立倫：你就是球隊老闆，你要去找資源，其他的不要管；金溥聰幫侯友宜戰郭台銘：球隊老闆只有一個、你要看人家要不要投資；金溥聰幫侯友宜戰傅崐萁：和我有問題的派系只有一個；金溥聰幫侯友宜戰民進黨：打過幾場仗，對方「邱姓操盤手」都說讚。

金溥聰像一道光入陣，侯友宜的存在感是什麼？

有人倒車回去，回顧侯友宜三天之前做了什麼決定，跟進柯文哲挺服貿、平反餵藥案告賴清德，似乎都是金溥聰的決定，英明神武，刀起刀落。因為認識與不認識金溥聰的過去，讓侯金結盟蒙上了一層神秘且神力的色彩。

難怪有人說，這是一場文藝復興風格的選戰。文藝復興看似簡單地恢復了古典文化，但所謂文藝復興並不是真正要「恢復」古典文化，而是當時歐洲新興階級借古諷今。

而金溥聰入陣侯友宜，就是一種選戰文藝復興，令我這種從扁朝、馬朝，走向英朝末年的人，有種時空錯置的感覺。

金溥聰的變與不變

時空錯置的還有，金溥聰的變與不變。

我想起一段維基解密的電文，時任AlT台北處長的司徒文對金溥聰有一番獨特的觀察，他在電文中指出，金的綽號是「小刀」（pocket knife），之所以有這個綽號，是因為金不管前方有多少人，都會行動快速地達成目標，並形容金溥聰的鬍子與經常覆蓋住前額的頭髮，讓他看起來與經常在香港電影出現、外表短小精幹的混混並無二致。

金聞之，則形容對司徒文的第一眼印象，像電影教父中的老大。

十幾年過去，金溥聰雖然老了，但是在侯友宜面前，小刀未老，而且老金的氣場太強了，侯友宜完全被他吸了過去，沒有自我。

金溥聰投入選戰 出任侯友宜競選辦公室執行長
Photo Credit: 中央社

這不是侯友宜能不能活下來，短期內拚民調老三超車柯、賴，能否贏得選戰的問題。而是侯友宜的主體性，參選總統的靈魂何在？

在金溥聰面前，侯友宜就像一個有魂無體的稻草人，甚至賦予了老金大於朱立倫、侯友宜跟他未來的副手的想像，操盤手如此浮上台面，侯友宜日後做了什麼好事、壞事，外界都會把帳算在金溥聰頭上，這種錯亂跟時空錯置，又豈是正確的政治味道？

我倒不是說沒有深交的侯、金兩人不能情投意合，意外在政治上結合，他們自有追求拙劣、卓越的權利，但這實在是一種很奇特的結合方式。金溥聰或許是侯友宜的找尋之作。

我很難說，金溥聰之於侯友宜是如魚得水，比如魚得水更精準的說法，侯友宜的靈魂找到暫時的載體，得以在上頭棲息、戰鬥，繼續走一段路。金給了侯適當的彈藥，得以接下來的選舉旅行。

畢竟金溥聰的外表、血統、政治能力、論述能力遠在侯友宜之上。侯友宜只能盡力跟上老金的腳步，金溥聰就是那道射穿侯友宜的光芒，使他暫時發光。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


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