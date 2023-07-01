金小刀除了要「把小三變成老二」，還得避免柯P藉「藍白合」吃掉國民黨

文：李允中（大學教授）

6月28日，侯友宜宣布金溥聰將擔任競選辦公室執行長。

眾所皆知，在馬英九任內擔任過台北市副市長、國民黨秘書長、國安會秘書長等要職的金溥聰，可以說是馬英九的分身及代理人。眼下國民黨的的狀況，與其說是馬英九「老驥伏櫪」狂救國民黨，不如說是老馬不願意看到百年老店被侯老三的新北分店和低民調玩完。革命尚未成功，同志仍須努力。

深藍系要角全面出擊協助侯友宜，從國民黨立委陳以信台大演講護航，江啟臣陪同侯友宜會見美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格，都已可見端倪，加上曾受馬政府諮詢要求擔任法務部長的不分區立委李貴敏，也被媒體點名可能是侯友宜的副手人選，目標就是增添深藍與知識藍的支持動力。

沒想到，為「整頓黨風、貫徹黨紀」，金小刀竟親自出馬。

金小刀，是否還能像過去一樣鋒利？

確實，目前侯友宜在各家民調，藍陣營「自己人」的支持度，始終不超過七成，對於坐擁三分之二縣市長，年初仍頗有自信，今年大選訴諸政黨輪替，下架民進黨的國民黨陣營，真是始料未及。

昨日侯友宜競選辦公室辦還傳出，金溥聰擔任執行長的唯一要是擁有「開除人的權利」；事實上，金溥聰在擔任國民黨秘書長期間，就曾開除過國民黨黨籍台南市議會議長吳健保、基隆市市議會副議長黃景泰、新竹縣縣議會副議長林為洲，以及台南市10位市議員等「牛鬼蛇神」。

連朱立倫的小舅子高思博都曾挨過金小刀。 2010年1月，台南縣立委補選，金溥聰公開批評當時的行政院蒙藏委員會委員長高思博「畏戰」， 高思博因此請辭。

然而金小刀是否還能像過去一樣鋒利，擁有尚方寶劍的威力，仍值得觀察；此外，侯與馬畢竟本質上存在巨大差異：侯友宜除了缺少馬英九的外在光環，原先期待頗接地氣，侯侯做代誌的本土特質，似乎也沒有幫侯友宜占到多少便宜。

要「把小三變成老二」，相信也是金小刀從未執行過的任務。

避免柯文哲「藍白合」時吃掉國民黨，也是金溥聰的重要目標

金小刀重出江湖的另一個重要邊際效應，或許是與柯文哲分庭抗禮。

雖然目前民調顯示，年輕選票在民調上一面倒支持柯文哲，但柯一方面嚷嚷要反攻大陸，一方面又贊成蓋金廈大橋與重啟服貿談判，而在出現這些精神分裂發言的同時，赫然發現民眾黨面臨了連73席區域立委人選都找不齊和提不滿的尷尬局面。

近來，柯文哲左點黃國昌為法務部長，右點黃暐瀚為「新聞局長」，甚至指名朱立倫為行政院長，「非綠大聯盟」可以組合的如此投緣，見面就是朋友，有專長就可以入閣，張口就來的風格，背後其實正凸顯民眾黨執政人才不足的問題。

此外，與中國重啟對話談判，絕對是將來新政府必須處理的重大課題。然而，「兩岸一家親」與「九二共識」是兩碼子事，當柯氏風格在兩岸談判時進入非技術性的深水區時，對岸會不會像對國民黨一樣，把柯P當成「自己人」？

畢竟柯文哲從政以來一路的立場變化，必定會讓對岸增添戒心，拼裝車般的執政團隊面對高層級的談判時，也極可能顯得捉襟見肘。因此除了補強侯友宜在空戰上文宣論述的不足，防止柯文哲挖牆腳、借「藍白合」下架民進黨時順便吃掉國民黨，同時葬送兩岸和平的機會，明顯也是金溥聰的重要任務。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航