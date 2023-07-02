端午節後柯文哲聲量衝第一，數據顯示綠營已從「打侯」轉為「打柯」
我們想讓你知道的是
在端午節連假後「打柯」力道明顯加重，在6月21日至6月27日就發出484則「打柯」貼文，回文數近萬則，同期「打侯」貼文只有85篇，回文數1434則，從數據分析可以看出，侯友宜幾乎已經不是綠營在網路輿論戰上的目標。
2024總統選戰開打！近期多家媒體民調顯示，民眾黨總統參選人柯文哲異軍突起，支持度穩坐第二，甚至在部分民調中領先了民進黨總統參選人賴清德的支持度，高居榜首之位，對比落入「老三」窘境的國民黨總統參選人侯友宜，表現相當亮眼，一舉一動均引發政壇高度關注。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年6月1日至6月27日的網路輿情數據資料，數據分析結果顯示，相較柯文哲與侯友宜本月的總聲量均超過50萬，賴清德的總聲量只有35.6萬左右，聲量表現長期不見起色；侯友宜則是因爆發新北市幼兒園疑似餵藥（餵毒）案頻遭質疑，而後前往台大與青年學生座談引發關注，讓他的網路聲量增高，然而在事件過後聲量消沈快速。
至於柯文哲，成長趨勢相當明顯，例如他在端午節連假前後，拋出尚未公布的國政白皮書中重啟服貿主張試水溫，引發輿論高度熱議，正反論戰不斷，聲量在端午節後飆高。值得注意的是，分析6月21日至6月27日之間三人的網路聲量比例，賴清德同期聲量12.1萬（29％）、侯友宜10.3萬（25％）、柯文哲19.6萬（47％），可以看見，柯文哲的聲量在競爭對手中已經佔了近半。
此外，分析比較賴清德、柯文哲、侯友宜三人在臉書社群、PTT與Dcard等論壇、YouTube平台等不同網路平台間的關注度，柯文哲在三大面向中全勝，尤其在PTT與Dcard等論壇上關注度突破52％，賴清德僅27％，侯友宜20％。
社群平台方面，柯文哲39％居冠、賴清德35％居次、侯友宜26％；YouTube平台方面，柯文哲39％、侯友宜37％居次，反觀賴清德陣營頻頻宣傳YouTube頻道又開設多檔節目，但關注度僅佔比24％見底。
讓人疑惑的是，儘管柯文哲憑藉獲得多名高聲量KOL、網紅支持，網路聲量表現不俗並不讓人意外，但民進黨陣營素來以經營社群平台見長，加上賴清德從參選以來就積極經營社群平台、重視影音類的社群溝通，但關注度卻不如期待，甚至比「幾乎什麼也沒有做」的侯友宜表現更差。
反而，柯文哲接受媒體人廖筱君「筱君台灣PLUS」網路節目專訪，短短四天觀看量就超過16萬次，又帶動新聞媒體跟進報導，效果相當不錯。
根據媒體報導，柯文哲崛起支持度大躍進，超車原本排名第二的侯友宜，讓民進黨調整原本「打侯」的策略，逐漸轉向「打柯」。網路數據分析也驗證這個說法，透過分析臉書親綠粉絲專頁，在調查期間內對於侯友宜、柯文哲的討論度，可以發現，面對民調表現積弱不振的侯友宜，親綠粉專根本不想打侯友宜，而是把攻擊重心轉向柯文哲。
6月初至今，即便侯友宜有新北幼兒園餵藥、政大與台大校園演講失言等負面新聞，但綠營「打侯」力道明顯變弱，調查期間內，綠營針對柯文哲發出1277則「打柯」貼文，回文數高達25000多則，針對侯友宜只有658則「打侯」貼文，回文數不到19000則。
此外，在端午節連假後「打柯」力道明顯加重，在6月21日至6月27日就發出484則「打柯」貼文，回文數近萬則，同期「打侯」貼文只有85篇，回文數1434則，從數據分析可以看出，侯友宜幾乎已經不是綠營在網路輿論戰上的目標。
原本在2022年底，侯友宜還是藍綠白候選人當中，聲勢最高的人選，短短半年間，侯友宜的支持度一落千丈，遭沒有公職身份、沒有行政資源的柯文哲彎道超車，而賴清德身上除了有執政包袱，在網路聲量表現上也落後對手，精心規劃的一系列網路影音節目不受網友青睞，網路輿情戰操作策略讓外界霧裡看花。
單從網路聲量走勢觀察，柯文哲在網路世界的表現不俗、無人能出其右，且成長動能、潛力俱足，似乎也讓外界觀點逐漸改變，讓人覺得柯文哲想從總統選戰中勝出，或許已不再是天方夜譚。
本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：端午後柯文哲聲量衝第一！數據揭柯成綠營首要敵人
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。