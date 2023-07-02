端午節後柯文哲聲量衝第一，數據顯示綠營已從「打侯」轉為「打柯」

2024總統選戰開打！近期多家媒體民調顯示，民眾黨總統參選人柯文哲異軍突起，支持度穩坐第二，甚至在部分民調中領先了民進黨總統參選人賴清德的支持度，高居榜首之位，對比落入「老三」窘境的國民黨總統參選人侯友宜，表現相當亮眼，一舉一動均引發政壇高度關注。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年6月1日至6月27日的網路輿情數據資料，數據分析結果顯示，相較柯文哲與侯友宜本月的總聲量均超過50萬，賴清德的總聲量只有35.6萬左右，聲量表現長期不見起色；侯友宜則是因爆發新北市幼兒園疑似餵藥（餵毒）案頻遭質疑，而後前往台大與青年學生座談引發關注，讓他的網路聲量增高，然而在事件過後聲量消沈快速。

至於柯文哲，成長趨勢相當明顯，例如他在端午節連假前後，拋出尚未公布的國政白皮書中重啟服貿主張試水溫，引發輿論高度熱議，正反論戰不斷，聲量在端午節後飆高。值得注意的是，分析6月21日至6月27日之間三人的網路聲量比例，賴清德同期聲量12.1萬（29％）、侯友宜10.3萬（25％）、柯文哲19.6萬（47％），可以看見，柯文哲的聲量在競爭對手中已經佔了近半。

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此外，分析比較賴清德、柯文哲、侯友宜三人在臉書社群、PTT與Dcard等論壇、YouTube平台等不同網路平台間的關注度，柯文哲在三大面向中全勝，尤其在PTT與Dcard等論壇上關注度突破52％，賴清德僅27％，侯友宜20％。

社群平台方面，柯文哲39％居冠、賴清德35％居次、侯友宜26％；YouTube平台方面，柯文哲39％、侯友宜37％居次，反觀賴清德陣營頻頻宣傳YouTube頻道又開設多檔節目，但關注度僅佔比24％見底。

讓人疑惑的是，儘管柯文哲憑藉獲得多名高聲量KOL、網紅支持，網路聲量表現不俗並不讓人意外，但民進黨陣營素來以經營社群平台見長，加上賴清德從參選以來就積極經營社群平台、重視影音類的社群溝通，但關注度卻不如期待，甚至比「幾乎什麼也沒有做」的侯友宜表現更差。

反而，柯文哲接受媒體人廖筱君「筱君台灣PLUS」網路節目專訪，短短四天觀看量就超過16萬次，又帶動新聞媒體跟進報導，效果相當不錯。

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根據媒體報導，柯文哲崛起支持度大躍進，超車原本排名第二的侯友宜，讓民進黨調整原本「打侯」的策略，逐漸轉向「打柯」。網路數據分析也驗證這個說法，透過分析臉書親綠粉絲專頁，在調查期間內對於侯友宜、柯文哲的討論度，可以發現，面對民調表現積弱不振的侯友宜，親綠粉專根本不想打侯友宜，而是把攻擊重心轉向柯文哲。

6月初至今，即便侯友宜有新北幼兒園餵藥、政大與台大校園演講失言等負面新聞，但綠營「打侯」力道明顯變弱，調查期間內，綠營針對柯文哲發出1277則「打柯」貼文，回文數高達25000多則，針對侯友宜只有658則「打侯」貼文，回文數不到19000則。

此外，在端午節連假後「打柯」力道明顯加重，在6月21日至6月27日就發出484則「打柯」貼文，回文數近萬則，同期「打侯」貼文只有85篇，回文數1434則，從數據分析可以看出，侯友宜幾乎已經不是綠營在網路輿論戰上的目標。

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原本在2022年底，侯友宜還是藍綠白候選人當中，聲勢最高的人選，短短半年間，侯友宜的支持度一落千丈，遭沒有公職身份、沒有行政資源的柯文哲彎道超車，而賴清德身上除了有執政包袱，在網路聲量表現上也落後對手，精心規劃的一系列網路影音節目不受網友青睞，網路輿情戰操作策略讓外界霧裡看花。

單從網路聲量走勢觀察，柯文哲在網路世界的表現不俗、無人能出其右，且成長動能、潛力俱足，似乎也讓外界觀點逐漸改變，讓人覺得柯文哲想從總統選戰中勝出，或許已不再是天方夜譚。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此

原標題：端午後柯文哲聲量衝第一！數據揭柯成綠營首要敵人

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航