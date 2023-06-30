拜登政府第10度對台軍售、金額高達138億元，為何近年美國對台軍售多為彈藥和零組件？

美國國防安全合作署（DSCA）29日宣布新一波對台軍售，將對台提供總額4.4億美元的軍用武器，包括30公厘彈藥及輪式車輛備用零件，估計總額為4.4億美元（約新台幣138億元），這是美國總統拜登上台後第10度對台軍售，學者指出，這項軍售案可以看出台美共識，更強調不對稱作戰。

美國國防安全合作署29日晚間發布聲明，指出美國國務院已批准向駐美代表處銷售兩批軍售案，包括對台出售30公厘高爆燃燒曳光彈、多功能彈藥及訓練彈等，並包含工程技術服務，金額為3億3220萬美元。另一件軍售案則對台出售輪式車輛、武器及其他相關元件的備用與維修零件，金額為1億800萬美元。

美國國防安全合作署表示，此軍售案將支持台灣軍事部隊現代化，並保持可靠的防禦能力，能推動美國外交政策與國安目標，並有助於改善台灣的安全，且維持該地區的政治穩定、軍事平衡和經濟進步。

我國國防部表示，這兩項對台軍售案已進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。國防部表示，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，其中「30公厘機砲彈藥」案包含高爆彈、穿甲彈及練習彈等3項彈藥，為囤儲戰備彈藥所需，以維持區域穩定基礎。

我國國防部表示，面對中共不斷擴大軍事與灰色地帶壓迫，已對我形成嚴峻威脅。本次美方宣布對臺軍售項目，除有助於建構我應對中共軍事威脅；同時亦可強化我防衛韌性，滿足戰演訓任務所需。

這是拜登2021年1月上任以來，第10度對台軍售，也是今年第2度軍售案。

台灣國防部智庫「國家安全研究院」所長蘇紫雲告訴《關鍵評論網》，這筆軍售可以看出，拜登政府對台軍售更強調不對稱作戰，象徵台美對於快速增加台灣戰備儲存能力的共識，以防中共攻台時被封鎖補給不容易。這次通過的軍售案為精準彈藥和後勤補給，如30公厘機砲彈是給雲豹鏈砲車CM34使用，鏈砲車可以在戰場上發揮快速打擊的效果，也可以做為反登陸的火力，敵人登陸艇靠近灘頭的時候2000公尺都能有殺傷範圍，可以阻絕登陸艇靠岸，而輪式車輛的補給品、零組件等則是後勤裝備。

Photo Credit: 中央社 由軍備局研製、搭載美製30公厘練砲的雲豹裝甲車。

蘇紫雲指出，最近這幾筆軍售案都是零組件、補給品，比較昂貴的船艦可能可以透過軍援的方式提供給台灣，美國去年通過「2023國防授權法」，就承諾提供台灣5億美元的無償軍援。

而疑似作為抗議軍售案，我國國防部今日上午8點左右陸續偵獲中共殲10、殲11、殲16、蘇愷30、轟6等各型機計24架次，其中11架次逾越中線；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握共軍動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

台美簽署採購火山布雷系統，陳建仁：有助增強台灣不對稱戰力

國防部昨日也公佈採購決標公告，顯示台美已完成簽署採購陸上機動布雷系統（火山布雷系統），金額達新台幣45億4054萬元，已於本月21日生效，將在2029年年底前完成交運，並部署本島北中南3個軍團的工兵群。

美方去年12月宣布14套火山布雷系統對台軍售案，包括火山車載布雷系統、10噸重型增程機動戰術卡車、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥（練習用假彈）、M89訓練彈藥（測試彈）等，金額為1.8億美元（約新台幣54.5億餘元），不過就國防部發佈的公告內容顯示，軍售案的金額有所差異，採購項目及數量可能有些調整。

Photo Credit: U.S. Army Reserve Photo by Sgt. 1st Class Clinton Ｗood 美國火山布雷系統搭配的M87A1反裝甲雷布雷罐。

我國軍購火山布雷系統，日前被質疑是買冷戰時期的產物、要將台灣變成「地雷島」，蘇紫雲接受《關鍵評論網》訪問，表示火山布雷車是防禦性的布雷裝備，應是針對中共可能登陸的血色沙灘，在戰術上能很快形成阻絕區，讓敵人停止前進或者繞路，依照簽約文件來看，我國購買的火山布雷車應會放在桃園（第三作戰區）、台中（第五作戰區）、台南（第四作戰區）。

蘇紫雲強調，火山布雷車是對敵人車輛產生威脅，不是人員殺傷雷，並不在《渥太華公約》規範的禁止範圍裡，加上有定時摧毀的功能，能減少戰後清理的問題，再加上是在地面上布雷，能大幅減輕人員誤觸的風險，和外界擔憂的人道問題不會有影響。

民眾黨立委邱臣遠表示，地雷不應是台灣唯一選項，今年初就曾建議國防部，萬象水雷是非常好的防禦性武器，但如今國防部仍未優先考慮。不過蘇紫雲認為地雷與水雷不一樣，好比「標槍」反戰車飛彈和「魚叉」反艦飛彈是不同的用途，應該相互配合使用，不是說用水雷取代地雷，應視為系統性的部署。

行政院長陳建仁今日出席活動時被問及此事時表示，這項採購的項目有助於增強台灣的不對稱戰力，台灣會持續加強全民國防防衛的力量，確保國家的安全和利益，也會跟理念相同的國家一起努力，來維護台海跟印太地區的和平、穩定和繁榮發展。

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核稿編輯：楊士範