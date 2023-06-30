統一獅擊敗富邦悍將奪隊史第16座季冠軍，總教練林岳平坦言「心中石頭終於放下」

（中央社）中華職棒統一獅隊今（29）日靠著勝騎士先發演出8局僅失1分好投，終場以7比3擊敗富邦悍將，外野滿滿觀眾拋下橘色彩帶，順利奪下隊史第16座季冠軍，也獲得季後賽門票。

獅隊今（29）日只要贏球就能上半季自力封王，開賽前外野4000張門票就已完售，且比賽開始後球場外也仍有相當多球迷在外排隊，最後總進場人數為1萬156人，為今年新莊球場首度破萬觀眾進場，本季最多人數。

獅隊3局上靠著蘇智傑從肯特手中轟出陽春全壘打，率先攻下1分；4局上林祖傑敲出安打後，陳傑憲擊出內野安打，且靠著游擊手失誤得1分，接著蘇智傑再敲安打送回1分，獅隊取得3比0領先。4局下悍將一壘有人時，靠著戴培峰敲出二壘安打，追回1分。

不過5局上獅隊的郭阜林遭到觸身球後，靠著推進及林祖傑擊出內野安打，再攻下1分；9局上陳重羽敲出1打點三壘安打，陳重廷再擊出邊線內野安打送回1分，之後滿壘時陳鏞基遭觸身球擠回1分，將領先擴大至7比1。

9局下悍將戴培峰轟出2分砲，可惜接下來沒能再添分數進帳，終場獅隊仍以7比3奪勝，奪下季冠軍。

獅隊此戰先發投手勝騎士用107球投滿8局，僅被敲出4支安打，出現3次四壞球保送、1次觸身球，送出5次三振，僅失掉1分，奪下本季第8勝，也獲選為單場最有價值球員。

Photo Credit: 中央社 統一獅洋投勝騎士。

帶完經典賽後率獅奪季冠軍 林岳平放下心中大石

（中央社）中職統一獅隊今（29）日奪下隊史第16座季冠軍，由於上星期戰績不佳，總教練林岳平賽後坦言「心中石頭終於放下」，雖然一開始很擔心球隊狀況，但他指出，後來有磨合出好狀況。

獅隊上週在爭冠期僅1勝4敗，不過今天以7比3擊敗富邦悍將，順利拋下橘色彩帶。賽後獅隊總教練林岳平表示：「懸著心一個星期了，上星期我們不是打不好，是結果不好，希望球隊在下半季能搶下勝率第1。」

季前林岳平與獅隊首席教練高志綱帶領世界棒球經典賽台灣隊，因此較晚回到獅隊，林岳平承認：「回到球隊裡面看到熱身賽的狀況，確實是很擔憂，擔心我們會很糟糕，所以花了很多時間建立比賽強度，有段期間的磨合。」

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上半季獅隊採取7先發輪值策略，4名洋投勝騎士、克維斯、羅昂、布雷克輪流，本土3名投手林子崴、胡智爲及古林睿煬，先發投手穩定也連帶讓牛棚投手更有餘裕。

林岳平指出，能拿下季冠軍最重要的關鍵，就是有7個好投手，「4個洋將、3個本土輪流出賽的節奏，一起搶下上半季勝利。」

另外，林岳平認為一開始球隊攻擊比較弱，但後來打者進入4、5月後，慢慢進入狀況，也贏下幾場1分差的比賽，產生很大信心，「找了新的打擊教練（馬修爾）喚醒打擊，找了新的守備教練（玉木朋孝）鞏固防線，投手教練羅錦龍也帶領投手，到最後有磨合到2020年下半季好的狀況。」

外野3鬼合體是奪季冠軍關鍵 蘇智傑撐起獅隊火力

（中央社）中職統一獅今天奪下季冠軍，上半季突破重圍的關鍵莫過於「外野3鬼」合體，蘇智傑、林安可揮別去年傷勢困擾繳出好表現，尤其教頭林岳平稱讚前半段是蘇智傑撐起了球隊打擊。

陳傑憲今年擔任隊長，上半季出賽54場，繳出打擊率3成12；蘇智傑揮別去年因傷僅在一軍出賽15場，本季在5月花蓮比賽時化身「花蓮王」，上半季出賽55場敲9轟，打擊率3成25；林安可今年在春訓因2度被打到頭而趕不上開季，不過4月底回歸一軍後外野3鬼合體，帶動全隊攻擊火力。

獅隊總教練林岳平今天賽後也表示，上半季蘇智傑扮演很重要的攻擊火力，「一開始傑憲還不是很穩定、安可還在受傷時，智傑一個人扛下球隊攻擊，包括花蓮那2週，確實是球隊很重要的週期。」

Photo Credit: 中央社 左起：林安可、蘇智傑、陳傑憲。

蘇智傑則謙遜地說：「不只我在支撐球隊，大家都非常努力。」今年上半季揮別傷勢，他則直言：「因為去年一整季幾乎都沒有在一軍，今年能夠先拿下季冠軍很開心。」

上星期獅隊戰績不佳，封王進度也一度「卡關」，不過蘇智傑指出，其實一直有機會，「大家今天都豁出去了，沒有留下任何力氣，一定要拿下來。」

隊長陳傑憲表示：「我有跟隊友講，我們是個團隊，相信著彼此，很感謝團隊讓我今年當隊長，也可以拿下季冠軍。」他不忘感謝球隊老將胡金龍、陳鏞基、林益全，幫他一起把球隊帶起來，「老的教導我們，我們中生代跟上去，小將也很爭氣。」

雖然球季初教練團很擔心球隊狀況，不過陳傑憲說：「一個團隊不能因為一時士氣不好就放棄，路還很長，上半季（冠軍）我們拿到了，但這只是短暫目標而已，我們還是要總冠軍。」

轉戰獅隊奪季冠軍 林益全感謝球隊給舞台 （中央社）中職統一獅隊昨晚拋下橘色彩帶，剛好是林益全、胡金龍前東家的主場，2人上場代打也得到歡呼，林益全賽後直呼感動，「我現在是統一獅林益全，感謝球隊給我這麼棒的舞台。」 37歲的林益全今年從富邦悍將轉戰獅隊，39歲胡金龍則是去年到獅隊，重現經典「金鏞連線」，與同為39歲的陳鏞基一起打拚。獅隊今天作客新莊球場，是林益全、胡金龍前東家的主場，本來獅隊總教練林岳平第9局要換林益全代打，但對方換上左投，又換上胡金龍代打，2人都得到全場球迷歡呼。 Photo Credit: 中央社 對於這個調度，林岳平賽後說明：「希望他們得到球迷歡呼，過往這裡是他們的主場，只是現在換到我們球隊，延續他們的棒球生命，我們打棒球的就是需要舞台，希望他們在這舞台可以表現出來。」 轉戰獅隊首年就奪季冠軍，林益全說：「真的很開心、很享受當下，因為等了7年了（2016年義大犀牛奪冠）。」今天第9局上場代打時，林益全表示，「當下就很感動，也謝謝總教練做場面給我，讓我跟金龍好好去享受，只是剛好遇到左投。」 談到封王戰對上前東家，林益全說：「我現在是統一獅的林益全，我就是為統一獅賣命、打拚。」雖然林益全在季初打擊狀況還沒找回來，不過到了6月逐漸加溫，屢屢繳出關鍵表現，他說：「其實我已經不用證明什麼了，就是好好享受球隊給我這麼棒的舞台，讓我可以開心在棒球場上奔馳。」 胡金龍則表示：「（拿下季冠軍）滿開心的，一開始大家不看好我們，但我們一步一步來，不過這是一個過程，接下來還有更多挑戰要完成。」

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：楊士範