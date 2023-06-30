統一獅擊敗富邦悍將奪隊史第16座季冠軍，總教練林岳平坦言「心中石頭終於放下」
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統一獅在歷經一周的小低潮後，在昨日晚間調整好狀態，終場以7比3擊敗富邦悍將，奪下隊史第16座季冠軍。賽後總教練林岳平坦言「心中石頭終於放下。」林益全也直呼感動，「我現在是統一獅林益全，感謝球隊給我這麼棒的舞台。」
（中央社）中華職棒統一獅隊今（29）日靠著勝騎士先發演出8局僅失1分好投，終場以7比3擊敗富邦悍將，外野滿滿觀眾拋下橘色彩帶，順利奪下隊史第16座季冠軍，也獲得季後賽門票。
獅隊今（29）日只要贏球就能上半季自力封王，開賽前外野4000張門票就已完售，且比賽開始後球場外也仍有相當多球迷在外排隊，最後總進場人數為1萬156人，為今年新莊球場首度破萬觀眾進場，本季最多人數。
獅隊3局上靠著蘇智傑從肯特手中轟出陽春全壘打，率先攻下1分；4局上林祖傑敲出安打後，陳傑憲擊出內野安打，且靠著游擊手失誤得1分，接著蘇智傑再敲安打送回1分，獅隊取得3比0領先。4局下悍將一壘有人時，靠著戴培峰敲出二壘安打，追回1分。
不過5局上獅隊的郭阜林遭到觸身球後，靠著推進及林祖傑擊出內野安打，再攻下1分；9局上陳重羽敲出1打點三壘安打，陳重廷再擊出邊線內野安打送回1分，之後滿壘時陳鏞基遭觸身球擠回1分，將領先擴大至7比1。
9局下悍將戴培峰轟出2分砲，可惜接下來沒能再添分數進帳，終場獅隊仍以7比3奪勝，奪下季冠軍。
獅隊此戰先發投手勝騎士用107球投滿8局，僅被敲出4支安打，出現3次四壞球保送、1次觸身球，送出5次三振，僅失掉1分，奪下本季第8勝，也獲選為單場最有價值球員。
帶完經典賽後率獅奪季冠軍 林岳平放下心中大石
（中央社）中職統一獅隊今（29）日奪下隊史第16座季冠軍，由於上星期戰績不佳，總教練林岳平賽後坦言「心中石頭終於放下」，雖然一開始很擔心球隊狀況，但他指出，後來有磨合出好狀況。
獅隊上週在爭冠期僅1勝4敗，不過今天以7比3擊敗富邦悍將，順利拋下橘色彩帶。賽後獅隊總教練林岳平表示：「懸著心一個星期了，上星期我們不是打不好，是結果不好，希望球隊在下半季能搶下勝率第1。」
季前林岳平與獅隊首席教練高志綱帶領世界棒球經典賽台灣隊，因此較晚回到獅隊，林岳平承認：「回到球隊裡面看到熱身賽的狀況，確實是很擔憂，擔心我們會很糟糕，所以花了很多時間建立比賽強度，有段期間的磨合。」
上半季獅隊採取7先發輪值策略，4名洋投勝騎士、克維斯、羅昂、布雷克輪流，本土3名投手林子崴、胡智爲及古林睿煬，先發投手穩定也連帶讓牛棚投手更有餘裕。
林岳平指出，能拿下季冠軍最重要的關鍵，就是有7個好投手，「4個洋將、3個本土輪流出賽的節奏，一起搶下上半季勝利。」
另外，林岳平認為一開始球隊攻擊比較弱，但後來打者進入4、5月後，慢慢進入狀況，也贏下幾場1分差的比賽，產生很大信心，「找了新的打擊教練（馬修爾）喚醒打擊，找了新的守備教練（玉木朋孝）鞏固防線，投手教練羅錦龍也帶領投手，到最後有磨合到2020年下半季好的狀況。」
外野3鬼合體是奪季冠軍關鍵 蘇智傑撐起獅隊火力
（中央社）中職統一獅今天奪下季冠軍，上半季突破重圍的關鍵莫過於「外野3鬼」合體，蘇智傑、林安可揮別去年傷勢困擾繳出好表現，尤其教頭林岳平稱讚前半段是蘇智傑撐起了球隊打擊。
陳傑憲今年擔任隊長，上半季出賽54場，繳出打擊率3成12；蘇智傑揮別去年因傷僅在一軍出賽15場，本季在5月花蓮比賽時化身「花蓮王」，上半季出賽55場敲9轟，打擊率3成25；林安可今年在春訓因2度被打到頭而趕不上開季，不過4月底回歸一軍後外野3鬼合體，帶動全隊攻擊火力。
獅隊總教練林岳平今天賽後也表示，上半季蘇智傑扮演很重要的攻擊火力，「一開始傑憲還不是很穩定、安可還在受傷時，智傑一個人扛下球隊攻擊，包括花蓮那2週，確實是球隊很重要的週期。」
蘇智傑則謙遜地說：「不只我在支撐球隊，大家都非常努力。」今年上半季揮別傷勢，他則直言：「因為去年一整季幾乎都沒有在一軍，今年能夠先拿下季冠軍很開心。」
上星期獅隊戰績不佳，封王進度也一度「卡關」，不過蘇智傑指出，其實一直有機會，「大家今天都豁出去了，沒有留下任何力氣，一定要拿下來。」
隊長陳傑憲表示：「我有跟隊友講，我們是個團隊，相信著彼此，很感謝團隊讓我今年當隊長，也可以拿下季冠軍。」他不忘感謝球隊老將胡金龍、陳鏞基、林益全，幫他一起把球隊帶起來，「老的教導我們，我們中生代跟上去，小將也很爭氣。」
雖然球季初教練團很擔心球隊狀況，不過陳傑憲說：「一個團隊不能因為一時士氣不好就放棄，路還很長，上半季（冠軍）我們拿到了，但這只是短暫目標而已，我們還是要總冠軍。」
轉戰獅隊奪季冠軍 林益全感謝球隊給舞台
（中央社）中職統一獅隊昨晚拋下橘色彩帶，剛好是林益全、胡金龍前東家的主場，2人上場代打也得到歡呼，林益全賽後直呼感動，「我現在是統一獅林益全，感謝球隊給我這麼棒的舞台。」
37歲的林益全今年從富邦悍將轉戰獅隊，39歲胡金龍則是去年到獅隊，重現經典「金鏞連線」，與同為39歲的陳鏞基一起打拚。獅隊今天作客新莊球場，是林益全、胡金龍前東家的主場，本來獅隊總教練林岳平第9局要換林益全代打，但對方換上左投，又換上胡金龍代打，2人都得到全場球迷歡呼。
對於這個調度，林岳平賽後說明：「希望他們得到球迷歡呼，過往這裡是他們的主場，只是現在換到我們球隊，延續他們的棒球生命，我們打棒球的就是需要舞台，希望他們在這舞台可以表現出來。」
轉戰獅隊首年就奪季冠軍，林益全說：「真的很開心、很享受當下，因為等了7年了（2016年義大犀牛奪冠）。」今天第9局上場代打時，林益全表示，「當下就很感動，也謝謝總教練做場面給我，讓我跟金龍好好去享受，只是剛好遇到左投。」
談到封王戰對上前東家，林益全說：「我現在是統一獅的林益全，我就是為統一獅賣命、打拚。」雖然林益全在季初打擊狀況還沒找回來，不過到了6月逐漸加溫，屢屢繳出關鍵表現，他說：「其實我已經不用證明什麼了，就是好好享受球隊給我這麼棒的舞台，讓我可以開心在棒球場上奔馳。」
胡金龍則表示：「（拿下季冠軍）滿開心的，一開始大家不看好我們，但我們一步一步來，不過這是一個過程，接下來還有更多挑戰要完成。」
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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