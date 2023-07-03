TNL+ 2023/07/03,
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高等教育並非「基本人權」，美國最高法院推翻「種族平權招生」並不違反自由進步觀念

高等教育並非「基本人權」，美國最高法院推翻「種族平權招生」並不違反自由進步觀念
Photo Credit: GettyImages

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正如判詞所言，高等教育平權要達到的目標是不明確的。你要指望高等教育要令黑人上大學的比例，達到亞裔人上大學的比例才算達到目標，這根本不現實，也不公平。這兩個種族，在對待教育的態度上，從文化上的思維就差距巨大。

6月29日，美國最高法院以6：2和6：3的票數，分別就哈佛大學和北卡羅來納州立大學的招生案作出裁決，認定兩校在招生過程中，考慮種族因素，即實行了「種族歸納」（racial profiling），違反了《美國憲法第14條修正案》，人人平等權利的原則。

這是繼去（2022）年差不多同一時間，最高法院的墮胎權判決之後，另一次重大的「逆轉」判決。

這兩宗案件的基本背景是，自從美國在上世紀60年代頒布《平權法案》之後，至少幾百間大學在招生過程中加入了種族因素，對原先代表性比較少的種族，比如黑人、拉丁裔和原住民，以「包容性」和「多元化」的名義，給予額外照顧。相反，對白人，特別是亞裔，執行相對嚴苛的標準。僅僅從標準化考試的分數看，亞裔要獲得很高的分數才能入大學特別是名校，但黑人入學的分數相對低得多。

有趣的是，平權法案中寫的是「禁止基於種族、膚色或血統的歧視」，在幾乎每個學校招生的表格中也都會寫明，在招生中禁止種族歧視。然而，學校按照這種原則制定的政策和實際操作中，由於對黑人和拉丁裔進行「補償性」的優惠，反而變相成為歧視亞裔和白人的工具。有人認為這是「逆向種族歧視」，這種說法並非沒有道理。

最高法院的這次判決，對亞裔學生而言是重大利好，也有利高加索裔（白人）學生，但對拉美、原住民和非裔學生而言，無疑打擊重大。由於這種制度實行了50、60年，大部分有名的大學都已經習慣這種招生傳統和意識形態，它們在宣佈會遵守法律之餘，也紛紛表示遺憾，並誓言在法律許可的範圍內，繼續堅持包容性和多元化。

於是，筆者認為，這些大學還是有機會制定新的政策，比如加重某些硬指標的權重（體育）、考慮學生的社區和家庭收入等，變相地繞過「種族歸納」的規定。總之，目前對亞裔和白人的「招生歧視」必然會減少，但也絕不可能變成東亞社會所熟悉的那套唯分數論的政策。

最高法院的這次判決，結果毫不意外。自從川普（Donald Trump）總統委任了三名保守派大法官，讓最高法院的保守派 vs 自由派的比例變成了6：3之後，這個案件的結果就基本定了。大法官就位之後，就開始對60、70年代「華倫法庭」（Warren Court，首席大法官為厄爾・華倫〔Earl Warren〕）的若干個重大判決準備一一「翻案」。去年的墮胎權案件是第一個，現在的大學招生案也是其中之一。

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