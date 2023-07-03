高等教育並非「基本人權」，美國最高法院推翻「種族平權招生」並不違反自由進步觀念
我們想讓你知道的是
正如判詞所言，高等教育平權要達到的目標是不明確的。你要指望高等教育要令黑人上大學的比例，達到亞裔人上大學的比例才算達到目標，這根本不現實，也不公平。這兩個種族，在對待教育的態度上，從文化上的思維就差距巨大。
6月29日，美國最高法院以6：2和6：3的票數，分別就哈佛大學和北卡羅來納州立大學的招生案作出裁決，認定兩校在招生過程中，考慮種族因素，即實行了「種族歸納」（racial profiling），違反了《美國憲法第14條修正案》，人人平等權利的原則。
這是繼去（2022）年差不多同一時間，最高法院的墮胎權判決之後，另一次重大的「逆轉」判決。
這兩宗案件的基本背景是，自從美國在上世紀60年代頒布《平權法案》之後，至少幾百間大學在招生過程中加入了種族因素，對原先代表性比較少的種族，比如黑人、拉丁裔和原住民，以「包容性」和「多元化」的名義，給予額外照顧。相反，對白人，特別是亞裔，執行相對嚴苛的標準。僅僅從標準化考試的分數看，亞裔要獲得很高的分數才能入大學特別是名校，但黑人入學的分數相對低得多。
有趣的是，平權法案中寫的是「禁止基於種族、膚色或血統的歧視」，在幾乎每個學校招生的表格中也都會寫明，在招生中禁止種族歧視。然而，學校按照這種原則制定的政策和實際操作中，由於對黑人和拉丁裔進行「補償性」的優惠，反而變相成為歧視亞裔和白人的工具。有人認為這是「逆向種族歧視」，這種說法並非沒有道理。
最高法院的這次判決，對亞裔學生而言是重大利好，也有利高加索裔（白人）學生，但對拉美、原住民和非裔學生而言，無疑打擊重大。由於這種制度實行了50、60年，大部分有名的大學都已經習慣這種招生傳統和意識形態，它們在宣佈會遵守法律之餘，也紛紛表示遺憾，並誓言在法律許可的範圍內，繼續堅持包容性和多元化。
於是，筆者認為，這些大學還是有機會制定新的政策，比如加重某些硬指標的權重（體育）、考慮學生的社區和家庭收入等，變相地繞過「種族歸納」的規定。總之，目前對亞裔和白人的「招生歧視」必然會減少，但也絕不可能變成東亞社會所熟悉的那套唯分數論的政策。
最高法院的這次判決，結果毫不意外。自從川普（Donald Trump）總統委任了三名保守派大法官，讓最高法院的保守派 vs 自由派的比例變成了6：3之後，這個案件的結果就基本定了。大法官就位之後，就開始對60、70年代「華倫法庭」（Warren Court，首席大法官為厄爾・華倫〔Earl Warren〕）的若干個重大判決準備一一「翻案」。去年的墮胎權案件是第一個，現在的大學招生案也是其中之一。
Tags：
房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
本文章內容由「遠揚之森」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。