西班牙加泰隆尼亞宣布：不得禁止女性裸上身進公共泳池，違者罰50萬歐元
我們想讓你知道的是
其實加泰隆尼亞自治區自2020年起，就已經訂定平等法案，給予女性赤裸上半身，進入公共泳池游泳的權利。雖然有了立法保障，但政策的落實做得並不徹底，有許多的泳池仍然拒絕讓上身赤裸的女性進入。且每年夏天，政府都會收到數十位民眾的投訴，表示自己被公共泳池拒絕進入。
綜合《BBC》、《The Mayor》、《加泰隆尼亞新聞》，以及《歐洲新聞台》的2篇報導，西班牙加泰隆尼亞自治區政府日前宣布，自治區內所有公共泳池，不得限制女性要穿著上半身的泳衣，女性可以和男性一樣，赤裸上身進入泳池。除此之外，政府也禁止歧視穿著穆斯林布基尼（Burkini）泳衣，或是全套包覆式泳衣的女性。違反上述規範的市政廳，將會被處以50萬歐元（約新台幣1690萬元）的罰款。
隸屬於自治區政府的加泰隆尼亞平等與女性主義部門（Department of Equality and Feminisms of the Catalan Government）在本（6）月致函自治區的各市政廳，提醒他們有義務允許任何性別的民眾，赤裸上身進入泳池游泳。並在信件中表示，禁止女性裸露上半身，是對他人身體自主權的侵犯，同時排除了特定性別的參與。
其實加泰隆尼亞自治區自2020年起，就已經訂定平等法案，給予女性赤裸上半身，進入公共泳池游泳的權利。雖然有了立法保障，但政策的落實做得並不徹底，有許多的泳池仍然拒絕讓上身赤裸的女性進入。且每年夏天，政府都會收到數十位民眾的投訴，表示自己被公共泳池拒絕進入。
其中1位投訴政府的民眾，是女性主義團體「解放乳頭」（Mugrons Lliures）的成員。該組織發言人特拉巴爾（Mariona Trabal ）表示，這是個關乎性別平等的問題，男人可以赤裸上身，但女人卻不行。
1名女性游泳選手表示，「如果可以的話，我當然會想要赤裸上身，但我已經被阻止過很多次了。」另一名游泳選手也表示，「任何人都該擁有不穿上衣的自由，我了解在私人泳池中，需要遵守業主的規定，但在由各市政廳管理的公共泳池中，女性與男性都該享有同樣的自由。如果他們（男性）不用穿，那我們也不用穿。」
而這個問題成為了加泰隆尼亞平等與女性主義部門，重點關注的議題之一。該部門也在本月向自治區內各大相關部門發送信件，提醒各部門遵守2020年平等法案的規定。平等與女性主義部門的發言人向西班牙媒體表示，那封信的目的雖然只是「提醒」，但相關單位有義務遵守。
加泰隆尼亞目前由支持獨立的加泰隆尼亞共和左派（Catalan Republican Left）主政，《BBC》報導指出，自治區政府「理論上」可以對任何違反平等法案、不讓女性赤裸上身進入泳池的市政廳，處以50萬歐元的罰款。
除了不允禁止想要赤裸上身的女性進入泳池外，平等與女性主義部門也禁止歧視想要在泳池遮住身體的女性，如穿著布基尼泳衣的伊斯蘭婦女。「我們譴責任何基於性別、宗教信仰或是衣著而生的歧視。」平等與女性主義部門表示。
根據《歐洲新聞台》的報導，左傾的加泰隆尼亞自治區政府，在去（2022）年，發起了1場旨在將女性赤裸上半身合理化的倡議活動。並且在宣傳影片中表示，「女性的身體從很小的時候開始，就被外界給性化，被性化的經驗伴隨我們一生，而女性需要遮住胸部就是對此最好的證明。」
新聞來源
- Spanish swimming pools in Catalonia told not to ban topless bathing（BBC）
- Free the nipple: Public pools in Catalonia must allow women to go topless, government urges（Euronews）
- Public swimming pools in Catalonia must allow women to go topless（Euronews）
- Catalan government reminds local pools that they can’t bar topless women（The Mayor eu）
- Topless women in public swimming pools allowed, says government（Catalan News）
延伸閱讀
- 每到夏天我要穿泳裝：為何包太多不行、布料太少又不妥？
- 女性解放上空照如何避開臉書審查？請使用「男性乳頭模板」
- 穿戴頭巾或是解放乳頭，追求的都是社會承認女性是「完整的人」
- 就算「布基尼」有毒，「布基尼禁令」也無法解毒
- 《赤祼真實：100個女人的乳房》解放媒體美化後真實的酥胸
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
Tags：
將來銀行房貸「自貸高級感」，三大神級優惠輕鬆購屋、轉貸最有感
我們想讓你知道的是
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，前500名在9月底完成撥款的申貸者，還能享有三大神級優惠。
將來銀行推出全台首創的「全線上申辦」房貸，有別於以往需要本人親至分行櫃檯辦理，還要花時間當面對保，將來銀行的「自貸高級感」優惠房貸活動，不只可以輕鬆全線上申辦，且9月底完成撥款的前500名申貸者，還享有「利率地板價」、「全額補貼設定費」、「抽百萬裝潢金」三大神級優惠。
利率地板價、規費全額補貼再抽百萬裝潢金，稀有三優惠合體打造理想家
近年來連續升息的趨勢，讓許多貸款族的壓力也跟著升升不息。將來銀行逆勢操作，寵粉升級，帶來最神級的房貸優惠。即日起到9月10日，成功申請房貸，並於9月底前撥款的前500名客戶，無論購屋或轉貸，均享「地政設定規費100%全額補貼」，以及「利率一律市場地板價」（目前以台北、新北、桃園的住宅物件為主，未來將持續擴展至全台），首購自住者為2.06%，第二戶為2.375%，豪宅或小套房（小於15坪）利率為2.47％。以首購自住者、30年期，一千萬的貸款為例，地政設定規費為12,000元；利率2.06%計算，每月還款金額約為37,263元（最終金額皆以實際核貸結果為準）。省利息、省支出，再加上多項業務整合處理，開辦費也只要1,000元，減輕負擔超有感。
房貸不該讓你流淚，房子住起來更要舒適有質感。100萬元裝潢金、Sogo現金禮券10萬元或全聯禮券1萬元，只要申貸成功，就有機會抽中這波超狂實用好禮。從裝潢、添購家飾家電，到一次備好日常家用品，你想要的生活樣貌，將來銀行加碼支持。而且抽獎機會無上限，凡撥款每滿500萬元就有一次抽獎機會，1000萬2次…以此類推，這種優惠是不是太佛了？
線上申貸神簡單，免出門、零接觸，有網路就能辦
將來銀行的全線上申辦步驟非常簡單，房貸初心者也能立刻上手。
步驟1：上傳申請文件
文件列表
- 購屋申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「買賣合約書」
- 轉（增）貸申貸者：請上傳「身分證正反面」、「財力證明」、申報「同一關係人」＋「投資理財聲明書」
- 擔保品出租中：請上傳「租約」
- 有保證人：請保證人填寫相關資料
步驟2：電話照會、溝通核貸條件、視訊對保
拆解流程
- 火速進行「電話照會」
- 再接「溝通核貸條件」
- 確認完成將來銀行開戶＋解鎖將來銀行App生物辨識設定
- 最後進行「視訊對保」
步驟3：抵押權設定
可自行辦理或委託代書；轉貸者要需原銀行提供結清資料。
步驟4：撥款
核准金額將撥入將來銀行戶頭或代償前銀行貸款；轉貸申貸者要先取得塗銷證明，才能動用代償前銀行後的餘額。
購屋貸款、房屋轉增貸，屬於你的人生高光時刻就從將來開始。更多詳情，請見將來銀行官網資訊。