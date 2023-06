西班牙加泰隆尼亞宣布：不得禁止女性裸上身進公共泳池，違者罰50萬歐元

綜合《BBC》、《The Mayor》、《加泰隆尼亞新聞》,以及《歐洲新聞台》的2篇報導,西班牙加泰隆尼亞自治區政府日前宣布,自治區內所有公共泳池,不得限制女性要穿著上半身的泳衣,女性可以和男性一樣,赤裸上身進入泳池。除此之外,政府也禁止歧視穿著穆斯林布基尼(Burkini)泳衣,或是全套包覆式泳衣的女性。違反上述規範的市政廳,將會被處以50萬歐元(約新台幣1690萬元)的罰款。

隸屬於自治區政府的加泰隆尼亞平等與女性主義部門(Department of Equality and Feminisms of the Catalan Government)在本(6)月致函自治區的各市政廳,提醒他們有義務允許任何性別的民眾,赤裸上身進入泳池游泳。並在信件中表示,禁止女性裸露上半身,是對他人身體自主權的侵犯,同時排除了特定性別的參與。

其實加泰隆尼亞自治區自2020年起,就已經訂定平等法案,給予女性赤裸上半身,進入公共泳池游泳的權利。雖然有了立法保障,但政策的落實做得並不徹底,有許多的泳池仍然拒絕讓上身赤裸的女性進入。且每年夏天,政府都會收到數十位民眾的投訴,表示自己被公共泳池拒絕進入。

其中1位投訴政府的民眾,是女性主義團體「解放乳頭」(Mugrons Lliures)的成員。該組織發言人特拉巴爾(Mariona Trabal )表示,這是個關乎性別平等的問題,男人可以赤裸上身,但女人卻不行。

1名女性游泳選手表示,「如果可以的話,我當然會想要赤裸上身,但我已經被阻止過很多次了。」另一名游泳選手也表示,「任何人都該擁有不穿上衣的自由,我了解在私人泳池中,需要遵守業主的規定,但在由各市政廳管理的公共泳池中,女性與男性都該享有同樣的自由。如果他們(男性)不用穿,那我們也不用穿。」

而這個問題成為了加泰隆尼亞平等與女性主義部門,重點關注的議題之一。該部門也在本月向自治區內各大相關部門發送信件,提醒各部門遵守2020年平等法案的規定。平等與女性主義部門的發言人向西班牙媒體表示,那封信的目的雖然只是「提醒」,但相關單位有義務遵守。

加泰隆尼亞目前由支持獨立的加泰隆尼亞共和左派(Catalan Republican Left)主政,《BBC》報導指出,自治區政府「理論上」可以對任何違反平等法案、不讓女性赤裸上身進入泳池的市政廳,處以50萬歐元的罰款。

除了不允禁止想要赤裸上身的女性進入泳池外,平等與女性主義部門也禁止歧視想要在泳池遮住身體的女性,如穿著布基尼泳衣的伊斯蘭婦女。「我們譴責任何基於性別、宗教信仰或是衣著而生的歧視。」平等與女性主義部門表示。

根據《歐洲新聞台》的報導,左傾的加泰隆尼亞自治區政府,在去(2022)年,發起了1場旨在將女性赤裸上半身合理化的倡議活動。並且在宣傳影片中表示,「女性的身體從很小的時候開始,就被外界給性化,被性化的經驗伴隨我們一生,而女性需要遮住胸部就是對此最好的證明。」

責任編輯:賴明君

核稿編輯:楊士範