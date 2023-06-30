2023/06/30,
歐洲

西班牙加泰隆尼亞宣布：不得禁止女性裸上身進公共泳池，違者罰50萬歐元

西班牙加泰隆尼亞宣布：不得禁止女性裸上身進公共泳池，違者罰50萬歐元
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我們想讓你知道的是

其實加泰隆尼亞自治區自2020年起，就已經訂定平等法案，給予女性赤裸上半身，進入公共泳池游泳的權利。雖然有了立法保障，但政策的落實做得並不徹底，有許多的泳池仍然拒絕讓上身赤裸的女性進入。且每年夏天，政府都會收到數十位民眾的投訴，表示自己被公共泳池拒絕進入。

綜合《BBC》《The Mayor》《加泰隆尼亞新聞》，以及《歐洲新聞台》的2篇報導，西班牙加泰隆尼亞自治區政府日前宣布，自治區內所有公共泳池，不得限制女性要穿著上半身的泳衣，女性可以和男性一樣，赤裸上身進入泳池。除此之外，政府也禁止歧視穿著穆斯林布基尼（Burkini）泳衣，或是全套包覆式泳衣的女性。違反上述規範的市政廳，將會被處以50萬歐元（約新台幣1690萬元）的罰款。

隸屬於自治區政府的加泰隆尼亞平等與女性主義部門（Department of Equality and Feminisms of the Catalan Government）在本（6）月致函自治區的各市政廳，提醒他們有義務允許任何性別的民眾，赤裸上身進入泳池游泳。並在信件中表示，禁止女性裸露上半身，是對他人身體自主權的侵犯，同時排除了特定性別的參與。

其實加泰隆尼亞自治區自2020年起，就已經訂定平等法案，給予女性赤裸上半身，進入公共泳池游泳的權利。雖然有了立法保障，但政策的落實做得並不徹底，有許多的泳池仍然拒絕讓上身赤裸的女性進入。且每年夏天，政府都會收到數十位民眾的投訴，表示自己被公共泳池拒絕進入。

其中1位投訴政府的民眾，是女性主義團體「解放乳頭」（Mugrons Lliures）的成員。該組織發言人特拉巴爾（Mariona Trabal ）表示，這是個關乎性別平等的問題，男人可以赤裸上身，但女人卻不行。

1名女性游泳選手表示，「如果可以的話，我當然會想要赤裸上身，但我已經被阻止過很多次了。」另一名游泳選手也表示，「任何人都該擁有不穿上衣的自由，我了解在私人泳池中，需要遵守業主的規定，但在由各市政廳管理的公共泳池中，女性與男性都該享有同樣的自由。如果他們（男性）不用穿，那我們也不用穿。」

而這個問題成為了加泰隆尼亞平等與女性主義部門，重點關注的議題之一。該部門也在本月向自治區內各大相關部門發送信件，提醒各部門遵守2020年平等法案的規定。平等與女性主義部門的發言人向西班牙媒體表示，那封信的目的雖然只是「提醒」，但相關單位有義務遵守。

加泰隆尼亞目前由支持獨立的加泰隆尼亞共和左派（Catalan Republican Left）主政，《BBC》報導指出，自治區政府「理論上」可以對任何違反平等法案、不讓女性赤裸上身進入泳池的市政廳，處以50萬歐元的罰款。

除了不允禁止想要赤裸上身的女性進入泳池外，平等與女性主義部門也禁止歧視想要在泳池遮住身體的女性，如穿著布基尼泳衣的伊斯蘭婦女。「我們譴責任何基於性別、宗教信仰或是衣著而生的歧視。」平等與女性主義部門表示。

根據《歐洲新聞台》的報導，左傾的加泰隆尼亞自治區政府，在去（2022）年，發起了1場旨在將女性赤裸上半身合理化的倡議活動。並且在宣傳影片中表示，「女性的身體從很小的時候開始，就被外界給性化，被性化的經驗伴隨我們一生，而女性需要遮住胸部就是對此最好的證明。」

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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