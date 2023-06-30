你買糧我捐糧！法國皇家用實際行動迎接國際貓咪狗狗節 攜手新北市好日子愛心大平台　讓浪浪也能過好日子

毛小孩讓世界變得更美好，以「為寵物打造更美好的世界」為使命的寵物飼料品牌「法國皇家」，一直以來皆會定期捐贈飼料給十多家公私立收容所。為迎接8月即將到來的國際貓咪日、狗狗日，法國皇家進行公益加碼，攜手富邦媒體科技股份有限公司momo電商平台、新北市動保處與社會局的好日子愛心大平台，發起「你買糧我捐糧」活動，消費者只要在7/1至7/18期間於momo電商平台購買任一法國皇家乾、濕糧，品牌即捐贈二包濕糧予好日子愛心大平台，目標捐出至少12,000包主食濕糧（市價總值約67萬元），攜手飼主募糧成就暖心公益。

法國皇家台灣市場總監張堇琪表示：「法國皇家以貫徹貓狗為優先的經營理念，透過以科學為基礎的精準營養，幫助牠們獲得健康良好的生活品質；同時也將環境和社會的影響納入考量，我們的永續發展願景在於追求寵物、人類與地球三方共榮共存。」永續發展一直是法國皇家的核心DNA，從取得永續漁獲來源、積極實踐碳中和，鼓勵飼主帶寵物看獸醫，到推廣當個負責任的飼主，處處為提升毛孩福祉盡一份心力。

8月8日是國際貓咪日，8月26日則是國際狗狗日；前者由國際愛護動物基金會設立，希望喚起對動物權益之關注，宣導愛護貓咪觀念；後者由美國全國狗節基金會創辦人Colleen Paige發起，藉此思考狗狗對人類的重要性。這些節日，並非飼主專屬，所有的人都能透過擔任義工、捐款、照顧或陪伴有需要的貓犬等行動，給予毛小孩更友善的生活環境。法國本次的募糧公益行動預計捐出12000包濕糧，總計重量將較去年成長逾2成，價值增長3倍，且透過好日子愛心大平台，擴大捐贈對象為6家，進一步將愛的力量放大。

至於為何選擇主食濕糧作為捐助項目？張堇琪補充，最理想的食物不只是提供最好的營養，還必須有好的適口性。所謂的適口性，是一種吸引與刺激食用熱情和積極性的食物特性。簡單來說，就是讓讓食物「好吃」的特質。濕糧有助毛孩增加水份攝取，香氣也更容易吸引挑食的毛小孩，以貓咪為例，許多貓不愛喝水，吃濕糧就有助於讓貓咪獲得水份，進一步幫助降低腎臟或泌尿道等健康問題發生機率。但濕糧的價格高，對在收容所裡等家，連吃飽都可能有困難的浪浪來說，遙不可及。所以法國皇家特別透過這個機會，提供營養、適口性高的主食濕糧，來寵愛浪浪。

濕糧有助毛孩增加水份攝取，香氣也更容易吸引挑食的毛小孩，法國皇家希望透過此次公益

今年法國皇家的寵物CSR公益活動特別與新北市動保處以及社會局的好日子愛心大平台合作，除了考量新北市是全台浪浪隻數最多的縣市，也和新北市有相對成熟的寵物政策有關。考量民間動物收容所常面臨經費與飼料不足壓力，動保處在好日子愛心大平台網站設立新北市民間動物收容處所浪浪居住品質提升捐款專戶與新北市私人動物收容所物資捐資專戶，讓想要行善者有出處、需要支援扶助者有資源。

新北市動保處處長楊淑方表示，新北市集合政府與民間力量齊心提升動物福利，有全國首創6項動保政策，包括里辦公處認養小棧、偏鄉行動醫療站、犬貓長照服務、殯葬帶路雞鴨管理、防疫居家寵物照護，及動物之家空間活化、太陽能等資源永續等政策，讓毛小孩從出生、成長、照顧、醫療、長照到善終都能獲得完整照顧，楊淑方表示，將會更積極提升寵物福祉，讓動福永續。