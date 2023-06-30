健保部分負擔新制7月上路：醫院慢箋首次調劑需收取部分負擔，醫院急診將依層級別定額收費

健保部分負擔新制將於明（7/1）日正式上路，門診藥品部分負擔調高醫學中心及區域醫院的收取上限至300元。醫院所開立的慢性病連續處方箋，第1次調劑比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔，第2次以後調劑維持免收；急診部分負擔新制則會改為依醫院層級採取定額方式向民眾收費。

基層診所維持免收慢箋部分負擔，法定免部分負擔者不受新制影響

依據健保署21日公布之新聞稿，本次門診藥品部分負擔，調高醫學中心或區域醫院藥費收取上限，最多收300元；醫院所開立的慢性病連續處方箋，第1次調劑比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔，第2次以後調劑維持免收，基層診所維持免收慢性病連續處方箋部分負擔；而中低收入者及身心障礙者，不論就醫院所層級，藥品部分負擔均按照基層診所收費方式收取。

至於急診部分負擔新制，健保署表示民眾到大型醫院急診，會依醫院層級別採定額方式收取；醫學中心調高為750元、區域醫院調高為400元，地區醫院和基層診所維持收取150元；中低收入者與身心障礙者於醫學中心收取550元、區域醫院300元、地區醫院及基層診所150元。

為了持續保障弱勢族群，健保署指出對於現行法定免部分負擔的民眾，如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，及原本由其他單位補助的低收入戶、榮民、三歲以下兒童、警察消防海巡空勤軍人、油症患者、替代役役男等對象，不受影響。

《聯合新聞網》報導，新制上路後領取慢箋需計入門診藥費部分負擔，是否影響民眾就醫意願？糖尿病衛教學會理事、彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科主治醫師杜思德說：「我覺得會」。他不擔心老病人，原因是他們知道按時服藥對控制病情的重要，但新病人或三高初期患者，若沒有不適感，也沒有病識感，對於拿藥要花錢，可能影響就醫意願。

《聯合新聞網》報導，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，部分負擔新制上路，對特定族群仍有影響，如第一次慢箋藥費取消免部分負擔，恐衝擊國內潛在慢性病患者，若患者不願就醫花錢，不利慢性病長期控制，一旦延誤就醫或出現併發症，健保醫療資源只會花費更多。

林雅惠說，健保署加速推動分級醫療，6年來投入400多億元，但整體成效不佳，許多輕症患者仍到醫學中心急診，必須從壯大基層醫療、改善急診壅塞、檢討健保支付誘因、提升基層醫療夜間及假日開診率著手。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範