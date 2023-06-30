印度向緬甸軍方出口武器，民間組織促西方共同對印度施壓武器禁運

文：姆伯爾・彼得

緬甸一個壓力集團敦促印度停止向緬甸軍方出售武器，並要求西方盟友加入這一呼籲，其中特別提到了瑞典和美國。

印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）上週對美國進行了首次國是訪問。美國、印度、澳大利亞和日本是四方對話機制（Quad）成員，人們普遍認為該聯盟致力於制衡中國在亞太地區日益增長的影響力。

壓力集團緬甸正義（Justice for Myanmar）表示，其研究發現，印度製造、瑞典設計的武器零部件仍在運往緬甸，即使在2021年軍事政變推翻緬甸民選政府後也是如此。

聯合國專家指責緬甸軍隊在與頑強的武裝抵抗力量作戰時犯有危害人類罪和戰爭罪，造成全國數千名平民死亡，超過150萬人流離失所。

儘管美國、歐盟和其他國家對緬甸實施武器禁運，但與緬甸接壤1600公里邊境的印度仍然是緬甸軍政權僅存的少數武器供應方之一。

緬甸正義組織發言人亞達納爾·貌（Yadanar Maung）對美國之音（VOA）表示：「印度出口武器、軍民兩用產品和技術對緬甸軍方意義重大，使其能夠繼續犯下戰爭罪和危害人類罪。」

她表示，印度最新的武器運送使其「進一步成為同謀」，並敦促其四方機制的盟友「加緊努力，開始利用其影響力來製止印度對軍政府的可憎支持。」

印度製造

緬甸正義表示，該組織對印度出口記錄的審議發現，2022年11月至4月期間，國有的巴拉特電子公司（Bharat Electronics）向緬甸軍方及其軍火經紀商交付了價值超過500萬美元（約新台幣1.56億元）的貨物。據稱，這些貨物包括用於海軍艦艇的傳感器和聲納部件、雷達設備和戰場無線電設備。

該組織表示，記錄還顯示去年10月印度揚特拉公司（Yantra India）運送了20枚122毫米砲管，很可能用於據報導被軍方用來攻擊民用目標的榴彈砲。

全球貿易追踪服務商磐聚網（Panjiva）的數據顯示，2019年、2020年和2022年，印度桑迪普金屬工藝公司（Sandeep Metalcraft）向另一個已知為緬甸軍方效力的軍火經紀商運送了數千枚爆炸導火線。

磐聚網使用來自包括印度等17個國家的政府發布的記錄，收集和共享商業航運數據。雖然2020年和2022年的記錄沒有具體說明導火線的類型，但緬甸正義表示，2019年的那批貨物被列為447型，用於84毫米卡爾·古斯塔夫（Carl Gustaf）無後座力砲，這是一種最初由瑞典設計和製造的肩扛式武器。緬甸正義表示，相信2022年的那批導火線也屬於同一類型。

2022年9月，瑞典軍工巨頭薩博（Saab）宣布計劃在印度建廠生產卡爾·古斯塔夫無後座力砲，並於2024年建成和投入運營。

鑑於印度持續出口武器，緬甸正義組織擔心該工廠即將生產的無後座力砲可能會像導火線一樣，最終落入緬甸軍政府手中。

「當薩博在印度生產武器時，無法保證這些武器會發生什麼。瑞典和薩博可能對最終用途和最終用戶提出了要求，但我們還沒有看到這些條款，因此無法得知有哪些甚至是否有任何不得轉售緬甸的要求，」亞達納爾·貌說 。

她補充說，即使有這樣的條款，也沒有實際的方法可以保證這些無後座力砲不會出口，並呼籲瑞典暫停與印度武器製造商的所有許可和生產協議。

薩博和瑞典外交部都沒有回覆美國之音的置評請求。

巴拉特、桑迪普、揚特拉公司和印度外交部也沒有回覆。

Photo Credit: GettyImages 圖為2023年1月4日在緬甸首都奈比多舉行的獨立日典禮。

手段與目的

來自巴拉特、桑迪普和揚特拉的貨物只是過去幾年印度向緬甸出口的一系列武器中的最新一批。

聯合國緬甸人權事務特別報告員湯姆·安德魯斯（Tom Andrews）在上個月的一份報告中表示，印度在緬甸政變後向其出口的武器總額至少達到5100萬美元（約新台幣15.9億元）。

安德魯斯在報告中表示，印度沒有理由不了解緬甸軍方「可能犯下的戰爭罪行」，而且這些出口「可能違反」新德里根據《瓦森納協議》（Wassenaar Agreement）承擔的義務。這項不具約束力的條約規定，包括印度在內的成員國有義務防止向其行為「引起嚴重關切」的最終用戶轉讓武器。

安德魯斯寫道：「因此，印度應該意識到，它向緬甸軍方提供的武器......很可能被用來實施國際犯罪。」

他補充說：「印度國有武器製造商停止向緬甸軍方出售武器和相關材料，而且印度政府停止授權這些武器轉讓，這將符合緬甸人民的利益。」

新加坡東南亞研究所（Institute of Southeast Asian Studies）高級研究員伊恩·斯托里（Ian Storey）追踪該地區與主要大國的關係。他表示，印度停止向緬甸出生武器的可能性很小。

他對美國之音表示：「對於印度來說，向緬甸出售武器被視為讓軍政府對其保持好感並防止該國過度依賴中國和俄羅斯的一種手段。」

「新德里的四方機制夥伴在阻止武器從印度轉移到緬甸方面無能為力，」他補充。 「正如我們從印度對俄烏戰爭的政策中看到的那樣，新德里的行動是為了推進其認為的自身國家利益，而不是其他國家的利益。」

對所有國家的呼籲

印度最近增加了從俄羅斯獲得的武器和石油訂單，並在聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的投票中棄權。去年12月，它還與中國和俄羅斯一道，不參與聯合國安理會要求立即結束緬甸暴力的投票。