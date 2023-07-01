在英國的香港BNO移民，依然受到中國追蹤異議人士的不安全感壓迫

文：德國之聲中文網（法新社）

繼北京於2019年鎮壓大規模的民主抗議活動，並於次年全面實施《港區國安法》之後，倫敦已向來自這個前殖民地的移民發放了16.6萬份簽證。BNO護照持有者均可以申請這類簽證。這種護照允許他們在英國生活和工作5年，然後可以申請英國公民身份。

在這股移民潮中來到英國的，就包括藝術家夫婦Lumli和Lumlong。在他們倫敦的小公寓裡，43歲的Lumli和Lumlong還保存著他們描繪民主示威者所遭受暴力的藝術品。

2021年5月在香港舉辦展覽後，他們意識到自己必須離開。

「因為我們的畫作，我們被中共當局在報紙上指控違反《港區國安法》。」Lumlong說，「警察還來我們的畫室嚇唬我們。」

Lumli補充說，這次訪問讓兩人都感到，如果不逃離，他們「遲早」會被逮捕。

他們花了兩週時間才獲得簽證，但直到真正抵達倫敦後他們才告訴家人。

「我們在這裡也並不完全安全」

即使是現在，在世界的另一邊，「我們在這裡也並不完全安全」。Lumlong說，「英國有很多（中共的）線人。」

英國政府本月早些時候下令中國關閉英國境內的秘密警察局。

北京表示，並未營運任何秘密警察局，但營運著提供行政服務的服務中心。

人權組織「保護衛士」在一份報告中表示，世界各地城市的此類站點都被用來追蹤異議人士。英國安全事務大臣圖根達特（Tom Tugendhat）表示，英國的此類「警察服務站」不應「以任何形式運作」。

這對夫婦說，去（2022）年有為親北京媒體工作的記者隱藏身份參觀了他們在倫敦舉辦的一個展覽。他們說，兩人隨後被那家媒體指責「與外國勢力勾結」。他們說，幾天後，兩人的社群網站帳戶遭到駭客攻擊。

「這太可怕了。駭客把我們的圖片變成了ISIS的旗幟」，Lumlong說。

Lumlong表示，他們感謝英國為他們提供庇護，但提醒說倫敦必須頂住來自北京的壓力。「如果英國政府面對中共不夠強硬，我們就永遠不會安全。」

去年10月，中國駐英格蘭北部曼徹斯特領事館發生的暴力事件曝光後，英國香港社區感到震驚。警方稱，當時一群男子從曼徹斯特領事館沖出來，將一名香港抗議者拖進館內進行毆打。

中國當局回應稱，領事館工作人員必須「以身體抵禦未經授權的進入和隨之而來的襲擊。」

未能擺脫的噩夢

「我們的社區正在遭受跨國鎮壓」，在英港人組織「英國港僑協會」創辦人鄭文傑說。他是英國駐香港領事館的前雇員。他說自己在2019年8月被中國警方拘留並遭受酷刑15天。隨後他在英國獲得庇護。

「有時我覺得自己被跟蹤了。」他說，並說他經常做噩夢，因為擔心「他們可能會向警方舉報我，並找到辦法抓住我，將我送回香港或中國」。

6月4日，一些香港人在倫敦特拉法加廣場參加紀念1989年天安門民主運動的守夜活動時表達了類似的擔憂——在香港持續了30年的維園悼念活動已經停辦。

一名39歲的會計師（出於安全原因拒絕透露姓名）表示，他和妻子移居到倫敦，以確保他們的兩個孩子能夠接受不受中共宣傳洗腦的教育。

「但我們希望有一天，中央政府會改變、香港會回到像以前一樣開放的社會。」他說。「現在，作為一個中國人，作為一個香港人，我們需要以同樣的民主和自由精神生活在這裡（英國）。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：「有時我覺得自己被跟蹤了」 在英港人仍生活在恐懼中

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九