在英國的香港BNO移民，依然受到中國追蹤異議人士的不安全感壓迫
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當一對香港藝術家夫婦2021年離開香港時，他們沒有告訴任何人，因為擔心在離開之前被舉報和逮捕。就像其他許多流亡英國的香港人一樣，兩年後，這對夫婦在倫敦仍然擔心北京的長臂威脅......而英國政府不久前，才下令中國關閉了英國境內的秘密警察局。
文：德國之聲中文網（法新社）
繼北京於2019年鎮壓大規模的民主抗議活動，並於次年全面實施《港區國安法》之後，倫敦已向來自這個前殖民地的移民發放了16.6萬份簽證。BNO護照持有者均可以申請這類簽證。這種護照允許他們在英國生活和工作5年，然後可以申請英國公民身份。
在這股移民潮中來到英國的，就包括藝術家夫婦Lumli和Lumlong。在他們倫敦的小公寓裡，43歲的Lumli和Lumlong還保存著他們描繪民主示威者所遭受暴力的藝術品。
2021年5月在香港舉辦展覽後，他們意識到自己必須離開。
「因為我們的畫作，我們被中共當局在報紙上指控違反《港區國安法》。」Lumlong說，「警察還來我們的畫室嚇唬我們。」
Lumli補充說，這次訪問讓兩人都感到，如果不逃離，他們「遲早」會被逮捕。
他們花了兩週時間才獲得簽證，但直到真正抵達倫敦後他們才告訴家人。
「我們在這裡也並不完全安全」
即使是現在，在世界的另一邊，「我們在這裡也並不完全安全」。Lumlong說，「英國有很多（中共的）線人。」
英國政府本月早些時候下令中國關閉英國境內的秘密警察局。
北京表示，並未營運任何秘密警察局，但營運著提供行政服務的服務中心。
人權組織「保護衛士」在一份報告中表示，世界各地城市的此類站點都被用來追蹤異議人士。英國安全事務大臣圖根達特（Tom Tugendhat）表示，英國的此類「警察服務站」不應「以任何形式運作」。
這對夫婦說，去（2022）年有為親北京媒體工作的記者隱藏身份參觀了他們在倫敦舉辦的一個展覽。他們說，兩人隨後被那家媒體指責「與外國勢力勾結」。他們說，幾天後，兩人的社群網站帳戶遭到駭客攻擊。
「這太可怕了。駭客把我們的圖片變成了ISIS的旗幟」，Lumlong說。
Lumlong表示，他們感謝英國為他們提供庇護，但提醒說倫敦必須頂住來自北京的壓力。「如果英國政府面對中共不夠強硬，我們就永遠不會安全。」
去年10月，中國駐英格蘭北部曼徹斯特領事館發生的暴力事件曝光後，英國香港社區感到震驚。警方稱，當時一群男子從曼徹斯特領事館沖出來，將一名香港抗議者拖進館內進行毆打。
中國當局回應稱，領事館工作人員必須「以身體抵禦未經授權的進入和隨之而來的襲擊。」
未能擺脫的噩夢
「我們的社區正在遭受跨國鎮壓」，在英港人組織「英國港僑協會」創辦人鄭文傑說。他是英國駐香港領事館的前雇員。他說自己在2019年8月被中國警方拘留並遭受酷刑15天。隨後他在英國獲得庇護。
「有時我覺得自己被跟蹤了。」他說，並說他經常做噩夢，因為擔心「他們可能會向警方舉報我，並找到辦法抓住我，將我送回香港或中國」。
6月4日，一些香港人在倫敦特拉法加廣場參加紀念1989年天安門民主運動的守夜活動時表達了類似的擔憂——在香港持續了30年的維園悼念活動已經停辦。
一名39歲的會計師（出於安全原因拒絕透露姓名）表示，他和妻子移居到倫敦，以確保他們的兩個孩子能夠接受不受中共宣傳洗腦的教育。
「但我們希望有一天，中央政府會改變、香港會回到像以前一樣開放的社會。」他說。「現在，作為一個中國人，作為一個香港人，我們需要以同樣的民主和自由精神生活在這裡（英國）。」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：「有時我覺得自己被跟蹤了」 在英港人仍生活在恐懼中
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
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※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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