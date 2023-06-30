英法院判「盧安達庇護計畫」違法，保守黨移民政策踢鐵板，首相蘇納克：上訴最高法院

綜合《紐約時報》，以及3篇《BBC》的報導，英格蘭及威爾斯上訴法院（Court of Appeal of England and Wales）於昨（29）日，推翻高等法院（High Court）去（2022）年12月的判決。上訴法院認定盧安達不是一個安全的國家，有許多違反人權的紀錄，不應將尋求英國庇護的非法移民包機送至該國，因此判英國政府的「盧安達庇護計畫」（Rwanda asylum plan）違法。

盧安達庇護計畫

2022年，有超過4萬5700人，從法國搭船，抵達英國尋求庇護。為了因應不斷增加的非法移民數量，英國政府於去（2022）年4月宣布「盧安達庇護計畫」，目的在把從法國偷渡至英國尋求庇護的非法移民，以包機的方式，飛越6500公里，將移民交由盧安達安置。抵達盧安達的移民有機會以難民的身份，留在盧安達，或是到其他「安全的第三國」尋求庇護。

英國與盧安達達成協議，向盧安達支付1.2億英鎊（約為1.51億美元）的發展資金，以及每位抵達該國的庇護尋求者的安置費用。作為交換，被送抵盧安達的難民，將無法再次前往英國。

截至目前為止，尚沒有任何庇護尋求者被送到盧安達。第一批要送到非洲大陸的非法移民，原先預定在2022年6月啟程，但歐洲人權法院（European Court of Human Rights）在最後一刻以法律行動阻止了「盧安達庇護計畫」的執行，並將計畫送進法院。

英國在為「盧安達庇護計畫」進行辯護時，舉了澳洲的離岸移民政策作為案例，用以說明自身計畫的正當性。澳洲將來自中東、南亞，以及東南亞的難民，安置在鄰國巴布亞紐幾內亞，以及諾魯的離岸拘留中心。不少難民在拘留中心一待就是好幾年，沒有機會踏上澳洲的土地，更別提獲得難民庇護資格。

高等法院與上訴法院的不同見解

倫敦高等法院於2022年12月，裁定「盧安達庇護計畫」合法，並沒有違反《聯合國難民公約》或是人權法。高等法院認為雖然有部分移民受到了不公平的對待，但整個計畫在法律上的合法的，英國政府在選擇盧安達作為合作國家時，也採取了合理的行動。然而後有對判決不滿者，將案件上訴至上訴法院。

而上訴法院於昨日以2票對1票的多數，宣布推翻下級法院－高等法院的判決，裁定「盧安達庇護計畫」違法。上訴法院認為盧安達對庇護申請者而言，並不是一個安全的國家。

盧安達方面則表示，「盧安達是世界上最安全的國家之一」，並對英國上訴法院的判決結果表示不認同。

難民慈善機構Care4Calais的執行長史密斯（Steve Smith）表示，在上訴法院的判決後，政府是時候放棄殘酷的「盧安達庇護計畫」，以及任何相關的替代方案了。

保守黨移民政策受挑戰，蘇納克：上訴最高法院

英國保守黨向來在難民議題上，採取較強硬的態度，主張減少來到英國的庇護申請者，甚至是驅逐難民。保守黨也一直努力遏止搭乘小船，從法國來到英國的非法移民。首相蘇納克（Rishi Sunak）也曾承諾會阻止來自海上的移民船，而這樣強硬的移民政策，也是他的施政要點之一。

上訴法院判定「盧安達庇護計畫」違法一事，打擊了蘇納克，以及英國保守黨的移民政策。《紐約時報》指出，判決結果對執政的保守黨，產生了重大的政治影響。蘇納克在昨日判決出爐後不久，便宣布政府將向最高法院進行上訴，以主張盧安達是安全的，而政府的庇護計畫也是合法且可行的。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範