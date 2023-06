英法院判「盧安達庇護計畫」違法，保守黨移民政策踢鐵板，首相蘇納克：上訴最高法院

綜合《紐約時報》,以及3篇《BBC》的報導,英格蘭及威爾斯上訴法院(Court of Appeal of England and Wales)於昨(29)日,推翻高等法院(High Court)去(2022)年12月的判決。上訴法院認定盧安達不是一個安全的國家,有許多違反人權的紀錄,不應將尋求英國庇護的非法移民包機送至該國,因此判英國政府的「盧安達庇護計畫」(Rwanda asylum plan)違法。

盧安達庇護計畫

2022年,有超過4萬5700人,從法國搭船,抵達英國尋求庇護。為了因應不斷增加的非法移民數量,英國政府於去(2022)年4月宣布「盧安達庇護計畫」,目的在把從法國偷渡至英國尋求庇護的非法移民,以包機的方式,飛越6500公里,將移民交由盧安達安置。抵達盧安達的移民有機會以難民的身份,留在盧安達,或是到其他「安全的第三國」尋求庇護。

英國與盧安達達成協議,向盧安達支付1.2億英鎊(約為1.51億美元)的發展資金,以及每位抵達該國的庇護尋求者的安置費用。作為交換,被送抵盧安達的難民,將無法再次前往英國。

截至目前為止,尚沒有任何庇護尋求者被送到盧安達。第一批要送到非洲大陸的非法移民,原先預定在2022年6月啟程,但歐洲人權法院(European Court of Human Rights)在最後一刻以法律行動阻止了「盧安達庇護計畫」的執行,並將計畫送進法院。

英國在為「盧安達庇護計畫」進行辯護時,舉了澳洲的離岸移民政策作為案例,用以說明自身計畫的正當性。澳洲將來自中東、南亞,以及東南亞的難民,安置在鄰國巴布亞紐幾內亞,以及諾魯的離岸拘留中心。不少難民在拘留中心一待就是好幾年,沒有機會踏上澳洲的土地,更別提獲得難民庇護資格。

高等法院與上訴法院的不同見解

倫敦高等法院於2022年12月,裁定「盧安達庇護計畫」合法,並沒有違反《聯合國難民公約》或是人權法。高等法院認為雖然有部分移民受到了不公平的對待,但整個計畫在法律上的合法的,英國政府在選擇盧安達作為合作國家時,也採取了合理的行動。然而後有對判決不滿者,將案件上訴至上訴法院。

而上訴法院於昨日以2票對1票的多數,宣布推翻下級法院-高等法院的判決,裁定「盧安達庇護計畫」違法。上訴法院認為盧安達對庇護申請者而言,並不是一個安全的國家。

盧安達方面則表示,「盧安達是世界上最安全的國家之一」,並對英國上訴法院的判決結果表示不認同。

難民慈善機構Care4Calais的執行長史密斯(Steve Smith)表示,在上訴法院的判決後,政府是時候放棄殘酷的「盧安達庇護計畫」,以及任何相關的替代方案了。

保守黨移民政策受挑戰,蘇納克:上訴最高法院

英國保守黨向來在難民議題上,採取較強硬的態度,主張減少來到英國的庇護申請者,甚至是驅逐難民。保守黨也一直努力遏止搭乘小船,從法國來到英國的非法移民。首相蘇納克(Rishi Sunak)也曾承諾會阻止來自海上的移民船,而這樣強硬的移民政策,也是他的施政要點之一。

上訴法院判定「盧安達庇護計畫」違法一事,打擊了蘇納克,以及英國保守黨的移民政策。《紐約時報》指出,判決結果對執政的保守黨,產生了重大的政治影響。蘇納克在昨日判決出爐後不久,便宣布政府將向最高法院進行上訴,以主張盧安達是安全的,而政府的庇護計畫也是合法且可行的。

責任編輯:賴明君

核稿編輯:楊士範