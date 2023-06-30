英法院判「盧安達庇護計畫」違法，保守黨移民政策踢鐵板，首相蘇納克：上訴最高法院
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英國與盧安達達成協議，向盧安達支付1.2億英鎊的發展資金。作為交換，盧安達接收從英國送來的難民，而被送抵盧安達的難民，將無法再次前往英國。英國上訴法院在29日判定「盧安達安置計畫」違法，理由是因為對難民而言，盧安達並不是一個足夠安全的國家。
綜合《紐約時報》，以及3篇《BBC》的報導，英格蘭及威爾斯上訴法院（Court of Appeal of England and Wales）於昨（29）日，推翻高等法院（High Court）去（2022）年12月的判決。上訴法院認定盧安達不是一個安全的國家，有許多違反人權的紀錄，不應將尋求英國庇護的非法移民包機送至該國，因此判英國政府的「盧安達庇護計畫」（Rwanda asylum plan）違法。
盧安達庇護計畫
2022年，有超過4萬5700人，從法國搭船，抵達英國尋求庇護。為了因應不斷增加的非法移民數量，英國政府於去（2022）年4月宣布「盧安達庇護計畫」，目的在把從法國偷渡至英國尋求庇護的非法移民，以包機的方式，飛越6500公里，將移民交由盧安達安置。抵達盧安達的移民有機會以難民的身份，留在盧安達，或是到其他「安全的第三國」尋求庇護。
英國與盧安達達成協議，向盧安達支付1.2億英鎊（約為1.51億美元）的發展資金，以及每位抵達該國的庇護尋求者的安置費用。作為交換，被送抵盧安達的難民，將無法再次前往英國。
截至目前為止，尚沒有任何庇護尋求者被送到盧安達。第一批要送到非洲大陸的非法移民，原先預定在2022年6月啟程，但歐洲人權法院（European Court of Human Rights）在最後一刻以法律行動阻止了「盧安達庇護計畫」的執行，並將計畫送進法院。
英國在為「盧安達庇護計畫」進行辯護時，舉了澳洲的離岸移民政策作為案例，用以說明自身計畫的正當性。澳洲將來自中東、南亞，以及東南亞的難民，安置在鄰國巴布亞紐幾內亞，以及諾魯的離岸拘留中心。不少難民在拘留中心一待就是好幾年，沒有機會踏上澳洲的土地，更別提獲得難民庇護資格。
高等法院與上訴法院的不同見解
倫敦高等法院於2022年12月，裁定「盧安達庇護計畫」合法，並沒有違反《聯合國難民公約》或是人權法。高等法院認為雖然有部分移民受到了不公平的對待，但整個計畫在法律上的合法的，英國政府在選擇盧安達作為合作國家時，也採取了合理的行動。然而後有對判決不滿者，將案件上訴至上訴法院。
而上訴法院於昨日以2票對1票的多數，宣布推翻下級法院－高等法院的判決，裁定「盧安達庇護計畫」違法。上訴法院認為盧安達對庇護申請者而言，並不是一個安全的國家。
盧安達方面則表示，「盧安達是世界上最安全的國家之一」，並對英國上訴法院的判決結果表示不認同。
難民慈善機構Care4Calais的執行長史密斯（Steve Smith）表示，在上訴法院的判決後，政府是時候放棄殘酷的「盧安達庇護計畫」，以及任何相關的替代方案了。
保守黨移民政策受挑戰，蘇納克：上訴最高法院
英國保守黨向來在難民議題上，採取較強硬的態度，主張減少來到英國的庇護申請者，甚至是驅逐難民。保守黨也一直努力遏止搭乘小船，從法國來到英國的非法移民。首相蘇納克（Rishi Sunak）也曾承諾會阻止來自海上的移民船，而這樣強硬的移民政策，也是他的施政要點之一。
上訴法院判定「盧安達庇護計畫」違法一事，打擊了蘇納克，以及英國保守黨的移民政策。《紐約時報》指出，判決結果對執政的保守黨，產生了重大的政治影響。蘇納克在昨日判決出爐後不久，便宣布政府將向最高法院進行上訴，以主張盧安達是安全的，而政府的庇護計畫也是合法且可行的。
新聞來源
- Court Rejects U.K. Plan to Fly Asylum Seekers to Rwanda as Unlawful（New York Times）
- What is the UK's plan to send asylum seekers to Rwanda?（BBC）
- Rwanda Events of 2021（Human Rights Watch）
- Rwanda asylum flight cancelled after legal action（BBC）
- Rwanda migrant plan is lawful, High Court rules（BBC）
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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