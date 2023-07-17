男性結紮手術QA：會影響男性雄風嗎？術後反悔是否能再恢復生育？
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結紮手術目前有兩類，一種是傳統輸精管結紮術，另一個則是無刀口輸精管結紮術。這兩種手術方式的效果沒有差異，患者都須進行局部麻醉。相較傳統手術，無刀口輸精管結紮術可減少出血、感染和疼痛，並縮短手術時間。兩者還有什麼差別呢？
隨著醫學進步、社會風氣的改變，不少男人願意為老婆結紮。男性結紮並不是割雞雞這麼可怕的事情，「輸精管結紮術」的原理在於截斷輸精管，進而達到避孕效果。不過結紮會不會影響性功能？有哪些後遺症？來看看專家怎麼說。
輸精管結紮術的原理
根據《現場科學》（LIVE SCIENCE）報導，美國每年有50萬名男性接受輸精管結紮術。美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，精子是在睾丸中產生的，輸精管是連接睾丸和陰莖的管道，輸精管結紮術便是切割或密封輸精管，當精子不能輸送到精液中，就能達到避孕效果。
克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）表示，當男性確定他們不想要小孩，或是不打算再生小孩時，就會考慮進行結紮。
結紮手術兩種類型比一比
結紮手術目前有兩類，一種是傳統輸精管結紮術，另一個則是無刀口輸精管結紮術。這兩種手術方式的效果沒有差異，患者都須進行局部麻醉。相較傳統手術，無刀口輸精管結紮術可減少出血、感染和疼痛，並縮短手術時間。
- 傳統輸精管結紮術：醫生會在陰囊上做小切口，取出一小段輸精管截斷並綁起來，止血之後縫合。由於兩側陰囊內皆有輸精管，因此兩側都須做手術，術後會有兩個小傷口。
- 無刀口輸精管結紮術：不需要切口，醫生觸摸找到輸精管後，用手術夾固定位置，接著在陰囊上穿刺小洞，即可將輸精管拉出來，剪斷、綁緊後電燒癒合，再將輸精管歸位。
結紮手術Q&A
Q：輸精管結紮術有效嗎？
梅約診所（Mayo Clinic）的資料表示，輸精管結紮術是一種非常有效的節育方法，成功率超過99％。
Q：會影響男性雄風嗎？
美國泌尿外科協會醫師帕魯什巴巴爾（Paurush Babbar）釋疑，結紮並不會影響性功能，精液也不會明顯改變；英國諾丁漢大學生理學生殖和發育副教授亞當沃金斯（Adam Watkins）說明，睾丸會繼續製造精子，但無法經由輸精管到儲精囊。
Q：是否有懷孕風險？
美國疾病管制暨預防中心提醒，男性結紮後，另一半仍有懷孕的可能性。醫師說明，結紮術很有效，但不會立即起作用，患者完全絕育通常需要幾個月的時間，這段時間建議男性使用其他方式來避孕，直到術後精液分析完成，通常是在手術後12週，或是射精20次呈陰性（精液內無精子），才算安全完成。
Q：結紮會有那些併發症？
根據《世界男性健康雜誌》（The World Journal of Men's Health）2021年發表的文章指出，輸精管結紮術存在長短期併發症的小型風險。大多數患者約在手術後兩週內會出現腫脹、瘀青和一些不適，這些症狀通常會自行消失。另外有些人可能會出現陰囊感染、血腫（皮下出血，外觀像瘀傷）和精子肉芽腫（由精子從輸精管滲漏到組織中引起的陰囊腫塊）。
Q：結紮後有辦法再生育嗎？
醫師說明，結紮是一種相當常規和快速的手術，也被視為永久性手術，雖然可以逆轉，不過「輸精管吻合術」（又稱輸精管結紮逆轉手術）比起結紮更棘手，也無法保證能完全恢復男性的生育能力，因此只有當患者確定他們完全不再想要有任何孩子時，才會建議進行結紮手術。此外，輸精管吻合術比起結紮手術時間更長，約2到3小時，價格也較昂貴。
輸精管吻合術的原理，是使用顯微縫合線將結紮過的輸精管再重新接通，透過自然受孕來達到懷孕的目的。手術成功率在於輸精管吻合術與先前結紮手術間隔多久時間，以及另一半的年齡。根據梅約診所數據顯示，另一半能成功懷孕的機率從30％到90％不等，若是結紮10年後才進行輸精管吻合術，懷孕機率僅30％。
參考資料
本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：男性結紮怎麼做？會影響性功能嗎？【懶人包】一次看
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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