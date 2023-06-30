學者評私校退場條例：「制度就是告訴你，趕快結束學校吧」
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先前被列入專輔學校的高苑科技大學，因為獲得台鋼集團挹注2.8億元，得以解決財務缺口，免除專輔繼續辦學，但多名與會學者都認為是特例。
《私立高級中等以上學校退場條例》上路超過1年，已有6所私立大專校院依法停辦，另13所私立高中職被列入「專案輔導學校」。《當代法律》雜誌與東吳大學、全國大學自主聯盟協會今（30）日共同舉辦私校退場機制學術座談會，其中針對《退場條例》在專輔學校改善、改辦的規定進行討論。
一旦被列入專輔學校，需依法在2年改善期內改善辦學解除專輔，或是改辦為其他教育、文化、社會福利機構，否則就必須停招停辦。
不過，輔仁大學法律學院院長吳志光認為，與其說是「輔導」，不如說是「加速退場」，因為依法專輔學校有多個不得辦理事項，包含辦理推廣教育、開設遠距課程、境外專班、招收境外生，且100萬以上工程需報請主管機關、董事會改組任用有所限制，等於是教育部「接管」學校。吳志光認為，這樣的情況下，專輔學校已經無法生財，想永續經營力有未殆。
先前被列入專輔學校的高苑科技大學，因為獲得台鋼集團挹注2.8億元，得以解決財務缺口，免除專輔繼續辦學，但多名與會學者都認為是特例。
文化大學法律系教授周佳宥就指出，雖然法理上學校在專輔階段還有機會，但此時已經沒有財政收入，很難再去招募參與者。高雄大學法學院教授廖義銘也說，台灣還是有很多人願意向退場學校投入資金，但相關規範讓這些能量受到干預。
建業法律事務所所長王晨桓坦言，制度面上只能期待專輔學校有像高苑一樣好的契機被拯救，但真正的問題在於：「難道不能創造一個環境，讓救世主可以進來嗎？」
學者質疑加派董事為「橡皮圖章」
也有學校會想轉型為教育、文化、社福機構，但目前列入專輔的學校多半位於非都會區、地處偏遠，吳志光認為目前轉型的條件太過嚴格，因此這樣的學校轉型空間有限，無可避免只能走上解散一途。
另外，《退場條例》第14條指出，專輔學校停招時，學校法人主管機關應重組董事會，法規明定當中有一定比例須為專任教職員、學者專家，且原本的董事長、董事、監察人的配偶、三親等以內血親、姻親都不得擔任重組後的董事會。
這種教育部加派的專輔學校董事會，依法免付積欠薪資的連帶給付責任，除非故意或重大過失才須負賠償責任，「意思就是可以安然下台免責」，吳志光認為，這樣的制度設計只是要止損，並非讓學校起死回生，「制度就是告訴你，趕快結束學校吧。」而專輔學校若停招停辦，後續就須解散清算，周佳宥甚至指出，新的董事會只是解算清算程序的橡皮圖章。
廖義銘則舉例，如果私校想轉型為社福團體，以興建社會住宅為例，會有幾個角色需要加入董事會：第1是建商、開發集團等出資財團必須加入董事會，取得相當的決策權，才有足夠誘因挹注私校；第2是財團介入過程協助財團和學校溝通的中介團隊；第3是原本的董事會須協助新的經營團隊；第4是學校仍留守的教職員，因為教職員若沒有看到權益受到應有的保障，會影響轉型的行政流程。
然而，在《退場條例》第14條的規定下，教育部要核定董事長人選，且原經營團隊創辦人、親戚等都不可加入董事會，廖義銘認為，那對市場來說，「我幹嘛認真去推動呢？」
廖義銘表示，官派董事在法律上是「毫無利害關係人」，對學校的未來和轉型都沒有關係，就算整個學校廢棄、董事會改組，就只是不用再來開會而已。因此，他受訪時建議教育部不應該這麼介入董事會的組成，且《退場條例》規定董事會改組原經營團隊的比例要放寬到1/3。
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核稿編輯：楊士範
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- 2023-06-30 學者評私校退場條例：「制度就是告訴你，趕快結束學校吧」
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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