2023/07/15,
心理

【繪本】《敏敏不說話——認識選擇性緘默症》：不是害羞，是害怕

【繪本】《敏敏不說話——認識選擇性緘默症》：不是害羞，是害怕
Photo Credit: 紅出版（青森文化）

我們想讓你知道的是

大家對「選擇性緘默症」這個名詞或許很陌生，但它卻是一種孩童時期相當常見的焦慮症之一。不幸的是，很多家長及教師對它的病症的敏感度較低，常常誤以為孩子是不懂說話甚至語言發展遲緩，因此很多患者錯失了及早治療的機會，若不及早介入處理，會影響孩子的學習及社交生活，嚴重者更會誘發其他情緒狀況。

文：Ms. Wincy 著、A-Four 繪

大家好，我是Wincy。本書的主角「敏敏」是按照我的童年模樣所繪畫而成的，大部分情節均根據真實經歷編寫。「敏敏」這個名稱除了是形容很多「選緘症」患者的高敏感特質，也向一位中學及少年時期陪伴我很多的好朋友「敏敏」致意，見證了我在群體生活中的成長。

我童年時，經常因為說不出話而給老師誤會或錯過大小機會，不同程度的「害怕」與「擔憂」都像剎車腳踏般阻止了我的聲音，萬幸是我的樣子長得文靜，加上那個年代並沒有這麼多口試、面試及小組討論，總算是低著頭熬過去了。

慢慢成長，少年時期的我用盡方法讓自己「大膽」說話，其實我內心的緊張卻沒有減少，焦慮在人生階段爆發時，壓力濕疹也都出現了，甚至影響學習時的記憶力和判斷力。故此，我不斷地鍛鍊自己，也把握機會進修、裝備技巧，成為教師、治療師。我更鼓起勇氣成立了非牟利機構香港選擇性緘默症協會，提供公眾教育及專業培訓，讓更多人了解及認識選擇性緘默症情況。希望更多小朋友能及早被識別、介入處理，得到適切幫助。

十分感謝畫師的細緻繪畫，透過「敏敏」不同的表情及肢體語言，我希望大家能了解「選緘症」常見的神情動態、行為反應，從而認識到「普通怕羞」與「選緘症」的不同之處。

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書籍介紹

本文摘錄自《敏敏不說話——認識選擇性緘默症》，紅出版（青森文化）出版

作者：Ms. Wincy 著、A-Four 繪

  • 紅出版
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大家對「選擇性緘默症」這個名詞或許很陌生，但它卻是一種孩童時期相當常見的焦慮症之一。不幸的是，很多家長及教師對它的病症的敏感度較低，常常誤以為孩子是不懂說話甚至語言發展遲緩，因此很多患者錯失了及早治療的機會，若不及早介入處理，會影響孩子的學習及社交生活，嚴重者更會誘發其他情緒狀況。

這本繪本的小主角敏敏所經歷的，正是作者 Wincy童年的寫照。透過敏敏的視角，及神級畫師A-four的細膩筆觸，描繪了有選擇性緘默症的孩子所面臨的挑戰，如害怕與陌生人交談、在學校持續不敢發言等。透過這本書，可以提醒社會關注孩子的心理健康，並培養同理心和包容心，讓每個孩子都能健康成長。

在家中表現開朗又喜歡上學的敏敏，每逢離開家門後卻彷彿被封住嘴巴，是「害羞」嗎？也可能是有「選擇性緘默症」。

香港選擇性緘默症協會創辦人Ms. Wincy改編自己童年的真實經歷，透過神級畫師A-four的細膩筆觸，繪出孩子作為選擇性緘默症患者的困難，了解其與「普通害羞」的不同，讓大家正視、認識選擇性緘默症。

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Photo Credit: 紅出版（青森文化）

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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