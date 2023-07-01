TNL+ 2023/07/01,
歐洲

吃著火鍋唱著歌，一路開進莫斯科——普亭不想讓你知道的「瓦格納叛亂學」

吃著火鍋唱著歌，一路開進莫斯科——普亭不想讓你知道的「瓦格納叛亂學」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

普里戈任發起這場「一日兵變」在短短一天之內就結束，卻留下了許多疑雲。這篇文章主要會針對瓦格納一日兵變從發起的原因、普里戈任的計畫、為什麼會虎頭蛇尾的結束，還有後續影響，推理這場兵變留下的種種謎團。

從莫斯科時間6月23日晚上9時10分開始，瓦格納集團（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeniy Prigozhin）發起的「正義進軍」行動，徹底吸引了全球媒體的目光。

雖然這場「一日兵變」在短短一天之內就結束，卻留下了許多疑雲。這篇文章主要會針對瓦格納一日兵變從發起的原因、普里戈任的計畫、為什麼會虎頭蛇尾的結束，還有後續影響，推理這場兵變留下的種種謎團。

兵變的導火線，隱含大清洗與軍閥養成的死亡循環

這場兵變的導火線，是瓦格納傭兵集團領袖普里戈任，跟俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu），在俄烏戰場結下的一連串心結。舉凡普里戈任指控俄軍高層故意剋扣瓦格納傭兵團的補給、彈藥，或是批評俄軍高層掩瞞真實戰況、領導僵化害瓦格納士兵喪失性命，都展現普里戈任跟俄軍高層的矛盾越來越深。

但這些「心結」不單純是普里戈任跟紹伊古不合，而是有更深層的結構性因素。早在去年10月的評論裡，我們就討論過，俄烏戰爭長期化，會持續培養出「戰爭軍閥」，最終反噬俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。

就像東漢長期的西羌戰爭培養出董卓、唐玄宗的擴張政策把府兵改制藩鎮，養出安祿山、滿清跟準葛爾的戰爭培育出年羹堯。獨裁國家在戰爭中養出軍閥反噬中央，幾乎已經成為某種歷史必然的結構性因素。

我在去年10月的評論中，曾經推測「末日將軍」蘇洛維金（Sergei Surovikin）會是叛變的軍閥。雖然最後公開兵變的是普里戈任，但俄方在兵變後已經逮捕了蘇洛維金。根據外媒披露的最新調查進展，蘇洛維金也參與了這次的瓦格納兵變，並在暗中支持普里戈任。

到了這個地步，普亭要維護自己的統治權威，避免再度發生將領叛亂，能做的選擇也不多，只能效仿蘇聯時期的史達林（Joseph Stalin），對俄軍領導階層實施「大清洗」。但是大清洗的後果，就是會進一步重創俄軍的指揮結構，造成戰力更加滑落。

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