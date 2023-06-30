【展覽】北美館《無垠之森》：村上春樹引出「過渡」時空，集結阿比查邦等知名藝術家聯合展出

台北市立美術館（以下簡稱北美館）今（2023）年暑期的首檔展覽《無垠之森》，以日本知名作家村上春樹具濃厚存在主義色彩的著作《海邊的卡夫卡》為切入點，輻射出一座龐大的空間、時間乃至於身體與記憶的「混屯中介」。

而本展也於今（30）日舉辦開幕記者會，記者會席間，北美館館長王俊傑以及《無垠之森》策展人簡正怡，也紛紛致詞並解釋此檔展覽的核心概念。

Photo Credit: 北美館提供 左至右：參展藝術家張紋瑄、參展藝術家王湘靈、北美館館長王俊傑、策展人簡正怡、參展藝術家林冠名

《無垠之森》的「時基媒體」藝術

《無垠之森》集結了國內外的13位藝術家，包含章光和、王湘靈、張紋瑄、林冠名、吳季璁、曾御欽、王雅慧（1973-2023）、李雅諾（Lee Yanor）、簡金凱森（Jane Jin Kaisen）、比爾維歐拉（Bill Viola）、麗莎蕾哈娜（Lisa Reihana）、琵拉瑪塔杜邦（Pilar Mata Dupont）以及阿比查邦韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）。

展覽以「影像」為核心概念，其中又以時基媒體（Time-Based Media）貫串全展，對於時基媒體藝術，北美館指出，時基媒體藝術是當代藝術領域較為嶄新的概念，其定義普遍引用英國泰特美術館（Tate）典藏修護研究主管皮德羅倫森（Pip Laurenson）的研究。

泛指使用膠捲、錄像、錄音、投影和電腦元素的作品，具備載體（information carrier）、回播器（playback machine）及播放機制（display mechanism）等特性。如果將藝術作品分成平面（2D）和立體（3D），時基媒體藝術則是將時間，也就是播放長度（duration）視作第四個維度。

北美館館長王俊傑就說：「在影像或是媒體藝術之中，很強調時間性跟空間性，《無垠之森》展出的所有作品，都能發現處理到時間與空間，更特別的是，如何把文學性帶入到當代藝術的創作。」

策展人簡正怡也表示：「《無垠之森》是充滿想像的嘗試，嘗試集合時基媒體藝術為主的當代藝術創作，探討所謂『過渡』的概念跟感受，之所以會有這個展，主要是來自北美館內，長久以來仰賴時間留存技術，而保存展現時基媒材的典藏品思考。」

事實上，北美館自1998年開始購藏新媒體、錄像藝術（時基媒體藝術），迄今也蒐購了80餘件國內外藝術家的作品，而在博物館具備的典藏功能，北美館也指出，館內除了制訂數位典藏規格與策略之外，也諮詢國際專家建立維護機制，並持續關注庫房典藏的登錄邏輯，嘗試以妥善的管理方法，延續時基媒體藝術的收藏脈絡。

北美館館長王俊傑補充：「很高興《無垠之森》能由北美館展覽組的助理研究員簡正怡策劃，這也是北美館一直持續希望透過機構自己的策展人，去研究跟策劃主題性的展覽。」

策展人簡正怡則說：「許多人並不知道，北美館擁有許多高品質且非常重要的錄像、錄像裝置作品的典藏，這些作品不常有機會對外呈現，因此我們也在思考，是否有機會通過有意義的、主題式的策展，將其串連，也展出國內外重量級的藝術創作者的作品，讓大家有機會走進影像藝術的迷人世界。」

Photo Credit: 北美館提供

村上春樹引導出「過渡」的空間與時間

「嘿，你知道什麼叫靈薄獄（limbo）嗎？就是橫在生與死的世界之間的中間地帶。一個模糊黯淡的寂寞地方，那也就是，我現在所在的地方。現在的這片森林。」——村上春樹，《海邊的卡夫卡》

北美館指出，《無垠之森》以村上春樹具濃厚存在主義色彩的著作《海邊的卡夫卡》為切入點，帶領觀眾走進一座偏僻未知、深不見底的渾沌森林，森林宛若一則隱喻，透過20餘件作品引導觀者感受「既不在此、也不在彼」的幽冥空間，它連結生與死、真實與幻象、現世與彼岸、此處與他處。

北美館館長王俊傑表示：「策展人特別用村上春樹的文字，作為靈感發想，去探討混屯交界的中間模糊地帶。而《無垠之森》呈現非常幽微又代入像森林之中作為隱喻的表現，也因此，展覽名稱就把森林的意象帶出。作品應該會有非常多進入到作品中的各式想像。雖然是以影像為主，但其內涵跟類型涵蓋了非常多的不同手法。」

例如，當代影壇最具代表性的泰國知名導演阿比查邦韋拉斯塔古的作品《致布魯斯》，除了是向實驗電影先驅及好友布魯斯貝利（Bruce Baillie, 1931-2020）致敬之外，內容也同時紀錄阿比查邦感染Covid-19之際的痊癒過程，影像以第一人稱視角，行走於寧靜無垠的森林，生機盎然的自然環境及潺潺流水，與藝術家時而咳嗽的聲音形成對比。

至於在形式上，阿比查邦則是致敬布魯斯的實驗錄像，模仿層疊的老式幻燈片，彷彿與記憶的幽魂偶遇，過渡至生死交錯的邊界——「幽魂」、「自然」、「時間」、「空間」、「記憶」等母題，也一直是阿比查邦所著迷的創作母題。

策展人簡正怡也補充：「就策展來說，森林這個意象，在展覽之中比較像是一則隱喻，包含多重性——文學、心理學、人類學的意喻，也包含人們體驗、參觀時基藝術的展品，具有的感官、身體的想像。」

Photo Credit: 藝術家及北美館提供 阿比查邦韋拉斯塔古，《致布魯斯》，2022，雙頻同步影像裝置、4K、立體聲、彩⾊，18分46秒，藝術家及馬凌畫廊收藏

小結

概括而言，《無垠之森》試圖以時基媒體典藏品作為基礎，結合攝影、裝置、書寫及複合媒材，深入探索藝術中的「中介／邊緣時刻」，藉由過道、逢魔時刻、薩滿三個主軸意象，引領觀者尋找貫穿時間、空間與文化領域「之間」的過渡地帶。

最後，策展人簡正怡引用於今年離世的參展藝術家王雅慧的話，提及王雅慧瑜芬蘭攝影博物館的參觀體驗：「照片的尺幅不大，清一色都是黑白像紙，我好像踏進芬蘭的森林，這森林的風景，正等待著與人們的目光再次相遇。」