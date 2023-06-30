【展覽】北美館《無垠之森》：村上春樹引出「過渡」時空，集結阿比查邦等知名藝術家聯合展出
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北美館今年暑期的首檔展覽《無垠之森》，以村上春樹《海邊的卡夫卡》作為引言，抓出「時基媒體藝術」的概念，並且集結泰國名導阿比查邦等人的創作，試圖讓觀眾走進影像世界。本展於今日舉辦開幕記者會，館長王俊傑以及策展人簡正怡，也解釋了此檔展覽的核心概念。
台北市立美術館（以下簡稱北美館）今（2023）年暑期的首檔展覽《無垠之森》，以日本知名作家村上春樹具濃厚存在主義色彩的著作《海邊的卡夫卡》為切入點，輻射出一座龐大的空間、時間乃至於身體與記憶的「混屯中介」。
而本展也於今（30）日舉辦開幕記者會，記者會席間，北美館館長王俊傑以及《無垠之森》策展人簡正怡，也紛紛致詞並解釋此檔展覽的核心概念。
《無垠之森》的「時基媒體」藝術
《無垠之森》集結了國內外的13位藝術家，包含章光和、王湘靈、張紋瑄、林冠名、吳季璁、曾御欽、王雅慧（1973-2023）、李雅諾（Lee Yanor）、簡金凱森（Jane Jin Kaisen）、比爾維歐拉（Bill Viola）、麗莎蕾哈娜（Lisa Reihana）、琵拉瑪塔杜邦（Pilar Mata Dupont）以及阿比查邦韋拉斯塔古（Apichatpong Weerasethakul）。
展覽以「影像」為核心概念，其中又以時基媒體（Time-Based Media）貫串全展，對於時基媒體藝術，北美館指出，時基媒體藝術是當代藝術領域較為嶄新的概念，其定義普遍引用英國泰特美術館（Tate）典藏修護研究主管皮德羅倫森（Pip Laurenson）的研究。
泛指使用膠捲、錄像、錄音、投影和電腦元素的作品，具備載體（information carrier）、回播器（playback machine）及播放機制（display mechanism）等特性。如果將藝術作品分成平面（2D）和立體（3D），時基媒體藝術則是將時間，也就是播放長度（duration）視作第四個維度。
北美館館長王俊傑就說：「在影像或是媒體藝術之中，很強調時間性跟空間性，《無垠之森》展出的所有作品，都能發現處理到時間與空間，更特別的是，如何把文學性帶入到當代藝術的創作。」
策展人簡正怡也表示：「《無垠之森》是充滿想像的嘗試，嘗試集合時基媒體藝術為主的當代藝術創作，探討所謂『過渡』的概念跟感受，之所以會有這個展，主要是來自北美館內，長久以來仰賴時間留存技術，而保存展現時基媒材的典藏品思考。」
事實上，北美館自1998年開始購藏新媒體、錄像藝術（時基媒體藝術），迄今也蒐購了80餘件國內外藝術家的作品，而在博物館具備的典藏功能，北美館也指出，館內除了制訂數位典藏規格與策略之外，也諮詢國際專家建立維護機制，並持續關注庫房典藏的登錄邏輯，嘗試以妥善的管理方法，延續時基媒體藝術的收藏脈絡。
北美館館長王俊傑補充：「很高興《無垠之森》能由北美館展覽組的助理研究員簡正怡策劃，這也是北美館一直持續希望透過機構自己的策展人，去研究跟策劃主題性的展覽。」
策展人簡正怡則說：「許多人並不知道，北美館擁有許多高品質且非常重要的錄像、錄像裝置作品的典藏，這些作品不常有機會對外呈現，因此我們也在思考，是否有機會通過有意義的、主題式的策展，將其串連，也展出國內外重量級的藝術創作者的作品，讓大家有機會走進影像藝術的迷人世界。」
村上春樹引導出「過渡」的空間與時間
「嘿，你知道什麼叫靈薄獄（limbo）嗎？就是橫在生與死的世界之間的中間地帶。一個模糊黯淡的寂寞地方，那也就是，我現在所在的地方。現在的這片森林。」——村上春樹，《海邊的卡夫卡》
北美館指出，《無垠之森》以村上春樹具濃厚存在主義色彩的著作《海邊的卡夫卡》為切入點，帶領觀眾走進一座偏僻未知、深不見底的渾沌森林，森林宛若一則隱喻，透過20餘件作品引導觀者感受「既不在此、也不在彼」的幽冥空間，它連結生與死、真實與幻象、現世與彼岸、此處與他處。
北美館館長王俊傑表示：「策展人特別用村上春樹的文字，作為靈感發想，去探討混屯交界的中間模糊地帶。而《無垠之森》呈現非常幽微又代入像森林之中作為隱喻的表現，也因此，展覽名稱就把森林的意象帶出。作品應該會有非常多進入到作品中的各式想像。雖然是以影像為主，但其內涵跟類型涵蓋了非常多的不同手法。」
例如，當代影壇最具代表性的泰國知名導演阿比查邦韋拉斯塔古的作品《致布魯斯》，除了是向實驗電影先驅及好友布魯斯貝利（Bruce Baillie, 1931-2020）致敬之外，內容也同時紀錄阿比查邦感染Covid-19之際的痊癒過程，影像以第一人稱視角，行走於寧靜無垠的森林，生機盎然的自然環境及潺潺流水，與藝術家時而咳嗽的聲音形成對比。
至於在形式上，阿比查邦則是致敬布魯斯的實驗錄像，模仿層疊的老式幻燈片，彷彿與記憶的幽魂偶遇，過渡至生死交錯的邊界——「幽魂」、「自然」、「時間」、「空間」、「記憶」等母題，也一直是阿比查邦所著迷的創作母題。
策展人簡正怡也補充：「就策展來說，森林這個意象，在展覽之中比較像是一則隱喻，包含多重性——文學、心理學、人類學的意喻，也包含人們體驗、參觀時基藝術的展品，具有的感官、身體的想像。」
小結
概括而言，《無垠之森》試圖以時基媒體典藏品作為基礎，結合攝影、裝置、書寫及複合媒材，深入探索藝術中的「中介／邊緣時刻」，藉由過道、逢魔時刻、薩滿三個主軸意象，引領觀者尋找貫穿時間、空間與文化領域「之間」的過渡地帶。
最後，策展人簡正怡引用於今年離世的參展藝術家王雅慧的話，提及王雅慧瑜芬蘭攝影博物館的參觀體驗：「照片的尺幅不大，清一色都是黑白像紙，我好像踏進芬蘭的森林，這森林的風景，正等待著與人們的目光再次相遇。」
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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