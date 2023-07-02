憂北京政治宣傳目的，德國教育部長促高校與「孔子學院」劃清界線

文：德國之聲中文網（綜合報導）

德國聯邦科研教育部長斯塔克－瓦青格（Bettina Stark-Watzinger）對《商報》表示，面對中國對科學和教育的「直接影響」，德國必須設定「明確的界限」。她敦促獨立的德國高校結束同孔院的合作，「應該有比現在更多的高校以批評眼光重新評估同孔院的聯繫，以便承擔起責任。」

目前，德國仍有19所孔子學院在營運，過去年間，多所高校比如漢堡大學、法蘭克福大學、杜塞道夫大學、特里爾大學等結束了同孔院的合作。據悉，一些孔院雖然不再掛靠大學，但沒有真正關閉。

斯塔克－瓦青格對在德孔院的最新表態是對前不久發布的憲法保護年度報告的回應。她認為，憲法保護給出的警告十分必要，但更重要的是在行動層面產生結果。

今（2023）年6月，《憲法保護2022年年度報告》有關的內容這樣寫道，「在中國共產黨的影響戰略中，中國孔子學院特別有助於傳播中國的無瑕形象。中國共產黨還利用一些忠於政權的中國僑民和學生。這些人尤其被用來壓制對中國共產黨政策的批評，並在國外傳播黨的官方說法，以便對他們的社會和職業環境施加影響。」

該報告認為，由於中國使用全面的訊息收集方式，因此在經濟和科學間諜活動領域以及外國直接投資方面構成「最大的威脅」。

孔院被北京用作政治宣傳的目的

今年3月，斯塔克－瓦青格作為26年以來首位德國聯邦部長訪問台灣。她所在的自民黨多年以來對在德孔院持批評態度，一度曾考慮向聯邦議院提交禁止孔院的法案。斯塔克－瓦青格部長本人去年曾公開表示，反對由中國教育部承擔經費的孔院，認為它會被北京政府用作政治宣傳的目的。

斯塔克－瓦青格不是唯一對孔子學院持遲疑態度的高層政治家，她的前任、基民盟黨籍的前德國聯邦科教部長卡利切克（Anja Karliczek）也對孔子學院「深感憂慮」，她辭任前寫給德國高校校長會議和文化部長會議的信中指出，德國高校應該「重新評估孔子學院在德國大學中的作用，並得出正確的結論。」她認為，孔子學院對德國高校工作的影響已經變得顯而易見，這是「不能被接受的」。她建議有關高校「認真審視和孔子學院的合作」，「果斷地處理」中國的影響。

中國通過孔院施加政治影響最著名的事件發生在2021年10月。前《明鏡》主編、現任《世界報》出版人的奧斯特（Stefan Aust）同蓋格斯（Adrian Geiges）合寫了《習近平－世界上最具權勢的人》一書，原定於10月27日在漢諾威大學以及杜伊斯堡埃森大學，同當地的孔子學院舉行新書介紹和朗讀活動，但該活動被突然取消。

出版該書的Piper出版社認為，兩所孔子學院受到來自中國國內的巨大壓力，稱一名孔子學院的工作人員表示，「不可以像正常人那樣論述習近平。現在，他不可觸碰，不能評說。」出版社經理馮・羅芬貝格（Felicitas von Lovenberg）認為，兩家孔子學院取消活動是一個「令人不安、難以接受的訊號」。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：德聯邦教育部長敦促高校結束與孔院合作

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航