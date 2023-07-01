TNL+ 2023/07/01,
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4名女子的極地冒險：英國開出南極港口職缺，每年5個月管理企鵝、郵局和禮品店

4名女子的極地冒險：英國開出南極港口職缺，每年5個月管理企鵝、郵局和禮品店
Photo Credit: GettyImages

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成員們表示，她們在休息時間會在島上散步，悠閒地觀察平常不會注意到的生物，像是苔蘚、海星與磷蝦。並表示在洛克羅伊港的生活一開始確實有些困難，但後來卻讓她們感到相當自在，周圍只有雪、大海，以及企鵝，「道路、政治與社交媒體感覺離我們非常遙遠。」

文：賴明君

位於南極高迪爾島（Goudier Island）的洛克羅伊港（Port Lockroy），是南極的觀光勝地，每年平均接待1萬5000名來自世界各地的旅客。島上除了有1000多隻巴布亞企鵝（Gentoo penguins）以外，還有全世界最南邊的郵局與博物館。

管理此地的英國南極遺產信託基金（UK Antarctic Heritage Trust），每年會在數千位報名者當中，選出4位成員，派至洛克羅伊港執行5個月的工作任務。成功獲選的成員會在每年的11月，旅行8000英里（約1萬3000公里）的距離，從英國到洛克羅伊港服務。

4名女子的南極基地冒險

根據《衛報》的報導，2022年11月前往洛克羅伊港的4位成員皆是女性。30歲、擁有生物學博士學位的希爾頓（Mairi Hilton），在計畫中擔任野生動物監測員，負責監測巴布亞企鵝的數量與巢穴狀況；40歲、有過南極探險隊經驗的布魯佐內（Lucy Bruzzone），擔任的是基地主任；23歲、擁有牛津大學地球科學學位的巴蘭坦（Clare Ballantyne），負責的是洛克羅伊港的郵局業務；而31歲、有業務經驗的柯貝特（Natalie Corbett），則是負責島上的禮品店。

4名成員皆已完成為期5個月的工作任務，回到英國後，她們在英國南極遺產信託基金的網站上，分享在洛克羅伊港的經歷。

在南極工作的這段期間，成員們接待了200多艘來到高迪爾島的船隻，接待了將近1萬6000名旅客，並且處理了549公斤的郵件，其中包含9萬3000張的明信片。除此之外，她們也需記錄島上巴布亞企鵝的數量變化，並且剷除深達4公尺的積雪，以及海鳥與企鵝的糞便。

成員們表示，她們在休息時間會在島上散步，悠閒地觀察平常不會注意到的生物，像是苔蘚、海星與磷蝦。並表示在洛克羅伊港的生活一開始確實有些困難，但後來卻讓她們感到相當自在，周圍只有雪、大海，以及企鵝，「道路、政治與社交媒體感覺離我們非常遙遠。」

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