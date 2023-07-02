首爾實地訪查：韓國疫後重新迎接國外遊客，但物價飆漲已一去不復返

端午連假，暌違三年多，重回韓國首爾一遊。

桃園機場的早班飛機，於出境處看到人山人海嬉鬧迫不及待出國的台灣遊客，深覺影響全球各國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，已見消逝，眾人迎來後疫情時代，國境也慢慢解封，這從機場內外出入境人數，與當天我所搭乘的滿員的長榮航空班機，足有體會。

兩個多小時的飛機，很快地機降首爾仁川機場，漫步在出入關步道上，見到韓國迎來一波波觀光客潮，身邊時傳親切台灣與日本遊客的對話聲，少了點是大聲嚷嚷中國客遊團。

我所熟悉的出入境通道、領行李步驟，今日舊地重遊，令人好奇，韓國又有著怎麼的改變？

此次端午連假三、四天行程，除了進行自己的學術考察外，最讓我好奇的是，莫過於各國於這三年多疫情間經濟發展與現況。

舉例而言，韓國中央銀行於2021年8月首度搶先亞洲各國升息，升息速度與強勁歷年最高，迄今已經累積升息12碼，使利率從歷史低點0.5％攀升至3.5％，而好消息是，連升迄今，韓國央行於5月底第三度凍結基準利率，維持在3.5％不變，暫停升息。

但韓元匯率仍持續貶值，尚未起色，連帶使得台韓近期面臨同樣的物價通膨壓力，也發生在當地，如這趟旅途中，我觀察到當地台幣韓元匯率約為1：40至1：41，相較起三、四年前，我求學階段的1：33至1：35，韓元貶值不少，此匯差對來到當地遊玩觀光客來說，是件好事，但對當地居民而言，得承擔著物價通膨壓力。