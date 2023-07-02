首爾實地訪查：韓國疫後重新迎接國外遊客，但物價飆漲已一去不復返
我們想讓你知道的是
重回不少國外觀光客會去逛的知名景點東大門、明洞等地，這些旅遊聖地日漸重拾大量遊客外，但我閒逛於街道上，體感是路邊小吃價格，飆漲地令人有感。在我回國沒幾天，也看到韓國當地媒體，以「（觀光客）只是買個路邊小吃，竟花了10萬韓元」為題，外國旅客也大喊吃不消的小吃價格，進而登上平台報導。
端午連假，暌違三年多，重回韓國首爾一遊。
桃園機場的早班飛機，於出境處看到人山人海嬉鬧迫不及待出國的台灣遊客，深覺影響全球各國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，已見消逝，眾人迎來後疫情時代，國境也慢慢解封，這從機場內外出入境人數，與當天我所搭乘的滿員的長榮航空班機，足有體會。
兩個多小時的飛機，很快地機降首爾仁川機場，漫步在出入關步道上，見到韓國迎來一波波觀光客潮，身邊時傳親切台灣與日本遊客的對話聲，少了點是大聲嚷嚷中國客遊團。
我所熟悉的出入境通道、領行李步驟，今日舊地重遊，令人好奇，韓國又有著怎麼的改變？
此次端午連假三、四天行程，除了進行自己的學術考察外，最讓我好奇的是，莫過於各國於這三年多疫情間經濟發展與現況。
舉例而言，韓國中央銀行於2021年8月首度搶先亞洲各國升息，升息速度與強勁歷年最高，迄今已經累積升息12碼，使利率從歷史低點0.5％攀升至3.5％，而好消息是，連升迄今，韓國央行於5月底第三度凍結基準利率，維持在3.5％不變，暫停升息。
但韓元匯率仍持續貶值，尚未起色，連帶使得台韓近期面臨同樣的物價通膨壓力，也發生在當地，如這趟旅途中，我觀察到當地台幣韓元匯率約為1：40至1：41，相較起三、四年前，我求學階段的1：33至1：35，韓元貶值不少，此匯差對來到當地遊玩觀光客來說，是件好事，但對當地居民而言，得承擔著物價通膨壓力。
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
我們想讓你知道的是
最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。