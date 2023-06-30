台積電加派台灣員工支援亞利桑那州新廠：美國缺工成本高、機台設備延遲，量產時程恐延誤

全球半導體製造龍頭的台積電（TSMC）重要美國亞利桑那州（Arizona）廠區卡關。該廠本來預計2024年開始生產4奈米、2026年生產3奈米，是美國史上規模最大的外國直接投資案之一，如今面臨缺工和機台設備延遲等挑戰。

台積電缺工，美國廠計畫落後

疫情後全球供應鏈重組，半導體產業被劃定為3大區塊，分別是亞洲、歐洲及亞洲。

台積電受到區域政治的影響，由本來台灣為最大生產基地，中國輔助的模式，調整成為台灣主要研發、生產先進製程，部分移至美國，並向日本開闢成熟製程的產線。

其中，最引人注意的是美國廠區的部分，該區位於亞利桑那州，預計於2026年開始生產3奈米製程技術，該廠目前興建中的第一期工程預計於2024年開始生產4奈米製程技術。

兩期工程總投資金額約為400億美元，為亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。

半導體產業中最主要有三個要素必須完成，分別是資金、設備以及人力。

隨著晶片越做越小，投入的廠房建置成本將會倍數攀升，而所需要的設備也得透過設備廠商特別訂製，這些都障礙都成為韓國三星（Samsung）、英特爾（Intel）是否能向台積電競爭的原因。

最後則是人力部分，半導體製造和半導體設計差異很大，不是坐在辦公室而是要進工廠輪班顧機台，根據業內人士描述，除了產線上遇到問題，必須隨Call隨到以外，還得忍受高工時的壓力。

他強調：「每一次進入產線，必須消毒除塵，是絕對無塵的狀態。如果上班要去廁所，就得脫下所有衣服，返回再消毒一次，由於太過麻煩，讓他都會盡量減少廁所的次數，甚至下班才去廁所。」而這類的高壓產業特性，在半導體業只不過是冰山一角。

目前台積電亞利桑那廠區正面臨缺工的窘境，廠房興建速度以及產線人力都成為考驗，未來是否能在期限之內完工以利試產，明年下半年量產埋下未知數。

台積電先證實興設進度落後，美國廠區採用最先進半導體製程技術生產的晶圓廠，要有熟練的專業人員執行該廠區特定工程，從台灣調派具有豐富經驗的相關專業人員前往美國新廠支援，

機台設備進駐過慢，人力成本高漲

《日經亞洲》引述知情人士透露，台積電與供應商還積極向白宮爭取，協助申請非移民簽證，盼最快在今年7月派遣逾500名有經驗的員工至當地，加快無塵室設施、管線安裝和其他設備的工程進度。

沒有足夠有經驗的美國工人可以建設半導體設備，延誤了整體進度。《日經亞洲》報導指出在台灣，台積電通常可以在30個月內將讓工廠投入生產，但在美國需要18個月以上的時間才能投入營運；

此外，美國建設工廠的工人的薪資比台灣高數倍，反而不如從台灣派經驗豐富的建築承包商，或曾和供應商合作過的工人赴美，反而節省大量時間和成本。

另一方面，機台的進駐過慢也是讓台積電設廠停滯的原因之一。報導指出，許多參與計畫的供應商表示，生產工具的安裝進度，已從早春推遲至今年8月或更晚。

而主要供應6項支援先進半導體的機台設備廠商，有包括來自長期合作供應商的應用材料公司（Applied Materials）、ASM 公司、艾司摩爾（ASML）、Lam Research、KLA 公司、以及東京威力科創（Tokyo Electron）。

日前台積電強調，建造期間除了1萬多名協助興建廠房的營建人員之外，該廠兩期工程預計將創造1萬個高薪高科技工作機會，其中包括4500個直接受雇於台積的工作。兩期工程完工後將合計年產超過60萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400億美元，未來計畫是否生變猶未可知。

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核稿編輯：翁世航