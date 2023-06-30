台積電加派台灣員工支援亞利桑那州新廠：美國缺工成本高、機台設備延遲，量產時程恐延誤
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台積電（TSMC）美國亞利桑那州（Arizona）廠區卡關，面臨大缺工、機台進駐過慢等問題干擾，恐無法在時間內讓產線運轉，緊急從台灣派員前往美國救援。
全球半導體製造龍頭的台積電（TSMC）重要美國亞利桑那州（Arizona）廠區卡關。該廠本來預計2024年開始生產4奈米、2026年生產3奈米，是美國史上規模最大的外國直接投資案之一，如今面臨缺工和機台設備延遲等挑戰。
台積電缺工，美國廠計畫落後
疫情後全球供應鏈重組，半導體產業被劃定為3大區塊，分別是亞洲、歐洲及亞洲。
台積電受到區域政治的影響，由本來台灣為最大生產基地，中國輔助的模式，調整成為台灣主要研發、生產先進製程，部分移至美國，並向日本開闢成熟製程的產線。
其中，最引人注意的是美國廠區的部分，該區位於亞利桑那州，預計於2026年開始生產3奈米製程技術，該廠目前興建中的第一期工程預計於2024年開始生產4奈米製程技術。
兩期工程總投資金額約為400億美元，為亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案，也是美國史上規模最大的外國直接投資案之一。
半導體產業中最主要有三個要素必須完成，分別是資金、設備以及人力。
隨著晶片越做越小，投入的廠房建置成本將會倍數攀升，而所需要的設備也得透過設備廠商特別訂製，這些都障礙都成為韓國三星（Samsung）、英特爾（Intel）是否能向台積電競爭的原因。
最後則是人力部分，半導體製造和半導體設計差異很大，不是坐在辦公室而是要進工廠輪班顧機台，根據業內人士描述，除了產線上遇到問題，必須隨Call隨到以外，還得忍受高工時的壓力。
他強調：「每一次進入產線，必須消毒除塵，是絕對無塵的狀態。如果上班要去廁所，就得脫下所有衣服，返回再消毒一次，由於太過麻煩，讓他都會盡量減少廁所的次數，甚至下班才去廁所。」而這類的高壓產業特性，在半導體業只不過是冰山一角。
目前台積電亞利桑那廠區正面臨缺工的窘境，廠房興建速度以及產線人力都成為考驗，未來是否能在期限之內完工以利試產，明年下半年量產埋下未知數。
台積電先證實興設進度落後，美國廠區採用最先進半導體製程技術生產的晶圓廠，要有熟練的專業人員執行該廠區特定工程，從台灣調派具有豐富經驗的相關專業人員前往美國新廠支援，
機台設備進駐過慢，人力成本高漲
《日經亞洲》引述知情人士透露，台積電與供應商還積極向白宮爭取，協助申請非移民簽證，盼最快在今年7月派遣逾500名有經驗的員工至當地，加快無塵室設施、管線安裝和其他設備的工程進度。
沒有足夠有經驗的美國工人可以建設半導體設備，延誤了整體進度。《日經亞洲》報導指出在台灣，台積電通常可以在30個月內將讓工廠投入生產，但在美國需要18個月以上的時間才能投入營運；
此外，美國建設工廠的工人的薪資比台灣高數倍，反而不如從台灣派經驗豐富的建築承包商，或曾和供應商合作過的工人赴美，反而節省大量時間和成本。
另一方面，機台的進駐過慢也是讓台積電設廠停滯的原因之一。報導指出，許多參與計畫的供應商表示，生產工具的安裝進度，已從早春推遲至今年8月或更晚。
而主要供應6項支援先進半導體的機台設備廠商，有包括來自長期合作供應商的應用材料公司（Applied Materials）、ASM 公司、艾司摩爾（ASML）、Lam Research、KLA 公司、以及東京威力科創（Tokyo Electron）。
日前台積電強調，建造期間除了1萬多名協助興建廠房的營建人員之外，該廠兩期工程預計將創造1萬個高薪高科技工作機會，其中包括4500個直接受雇於台積的工作。兩期工程完工後將合計年產超過60萬片晶圓，終端產品市場價值預估超過400億美元，未來計畫是否生變猶未可知。
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核稿編輯：翁世航
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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