《以色列：猶太民族的千年建國之路》：接受賠償金之後，以色列拒談大屠殺的態度出現第一道裂隙

文：丹尼爾．格迪斯（Daniel Gordis）

以色列直視大屠殺

這是奧許維茲星球的記事……這個星球的居民沒有名字，他們沒有父母也沒有孩子……他們不在那裡出生也不在那裡生育……他們既不依照這個世界的法則生存——也不依照其法則死亡。——葉赫爾．迪—努爾（Yechiel De-Nur），艾希曼審判時的證詞

一九六○年五月二十三日下午四點鐘，以色列國會議場擠得水泄不通。總理本—古里昂顯然有前所未有的消息要傳達給全國人民。聚集在會場內的人等待聆聽總理要說什麼，空氣中洋溢著興奮期待之情。

本—古里昂走向講台，開始演說：

我必須告知國會，納粹頭號戰犯，與納粹領袖共謀消滅六百萬歐洲猶太人，要為所謂最終解決方案負責的阿道夫．艾希曼，在不久前被以色列安全單位查獲。阿道夫．艾希曼已經在以色列監禁中，不久將依懲治納粹分子及其合作者的法律接受審判。

語畢，本—古里昂離開講台，走出了議場。

廳內一片靜默。每個人都在努力消化這個重大消息與其意義。以色列終於將從消滅歐洲猶太人的計畫策動者之一身上，獲取到一點公平正義嗎？數百萬人慘遭謀殺與虐待，送進毒氣室並燒毀或活埋，一百萬孩童被納粹種族屠殺機器斬斷了生命，如今終於有人要為此受到懲罰了嗎？喪生的錫安主義大會代表，場內許多人和以色列社會中數十萬其他人的兄弟姊妹、父母與伴侶，有人將為他們的死負起罪責了嗎？

阿道夫．艾希曼（Adolf Eichmann）是納粹黨衛隊的Obersturmbannführer（中校），也是大屠殺的規劃者之一，在通過最終解決方案的萬湖會議中扮演要角，而且在他被捕之時是仍在世的納粹軍官中位階最高的。戰後多數時間他都以假名生活在阿根廷。而現在摩薩德（Mossad，以色列安全單位之一）不僅找到他、逮捕他，還將他偷運出阿根廷，送到了以色列。

這簡直超乎想像。然後，好像在延續六十三年前赫茨爾在巴塞爾獲得的十分鐘歡呼鼓掌，議場內的人真情流露地爆出如雷掌聲，震動了整個議場。

不難預料，世界上多數人並沒有為此喝采。譴責聲浪從全球各地湧來。公然庇護納粹的阿根廷官員聲稱，以色列的行動「是受普世人類全面譴責的政權典型的手法」。聯合國安全理事會通過一三八號決議，直指以色列侵犯了阿根廷主權，並警告未來的類似行動會削弱國際和平。美國、法國、英國與蘇聯亦同聲譴責以色列。

阿根廷百姓以政府的反應馬首是瞻，對阿根廷猶太社區展開反猶暴力攻擊。《華盛頓郵報》與《紐約郵報》都刊出譴責文章，《基督科學箴言報》則指出，以色列決定「針對在以色列境外對猶太人犯下的罪行進行裁決，與納粹認為自己有權要求『德國出生或德裔人士的忠誠』，不論他們生活在哪裡，殊無二致」。《時代》雜誌則莫名其妙地稱本—古里昂的行為為一種「反向種族主義」（inverse racism）。

以色列並不卻步，在追求正義的驅動下持續進行。本—古里昂還懷抱教育目的。以色列年輕人成長的社會，至今一直避免面對大屠殺。總理相信，此時該是公開面對過去的時候了。「以色列的青年應該了解真相，知道一九三三到一九四五年在歐洲猶太人身上發生的事情。」

於是，以色列採取大膽行動，對於在以色列建國前於另外一塊大陸發生的罪行伸張司法權，對在第三國擒獲的謀殺犯——象徵納粹政權的艾希曼——展開審判。這一次，看守者是猶太人而不是納粹。這一次，不是猶太人被困在刺鐵絲網後方，而是被控訴的納粹黨員在猶太國的首都耶路撒冷，在猶太法官組成的法庭裡，坐在一個防護玻璃罩的後面。

艾希曼的審判，是以色列社會首次共同面對納粹暴行的恐怖細節，以及從歐洲地獄倖存的以色列人無日或忘的夢魘。但是納粹的大屠殺已經不只一次影響了以色列的政策。早在本—古里昂發布消息震驚國會全體議員的近十年前，以色列與德意志聯邦共和國（西德）就在一九五一年展開談判，就德國為大屠殺期間殘害猶太人的行為給予以色列金錢賠償達成協議。戰後德國總理康拉德．阿登納爾（Konrad Adenauer）在一九五一年九月二十七日說，德國「已經準備好了，將與猶太人代表，以及接收了許多無家可歸的難民的以色列國家代表，共同就實質補償問題達成解決方案」。

以色列竟願意和德國政府談判的消息，讓原已從政治生涯退隱的貝京重出江湖。他本來已離開公共舞台，至少暫時如此。可是當本—古里昂宣布他將針對賠償問題向國會提出動議時，貝京的長年夥伴呼籲他出面，因為他們深信只有貝京（他仍是國會成員）最能清楚傳達與德國人達成任何協議都是萬萬不可之事。在他們的認知中，賠償問題也為貝京提供了重回政治場域的機會，而且不是以本—古里昂輕蔑不屑的對象重回，而是為猶太人發聲，對本—古里昂拋棄他對猶太歷史與猶太榮譽感的責任提出控訴。

父母與兄長都遭納粹殺害的貝京發動了猛烈攻勢，抨擊本—古里昂和以色列竟可能接受德國人金錢補償的想法。他憤怒地指出，只要有一絲一毫自尊的猶太人，都不可能考慮與德國人談判。

在後續的辯論中，貝京指出：「他們［政府］即將與德國人簽署協議，並認可德國是一個國家，而不是他們真正的面目：用獠牙吞噬並消耗我們民族的一群狼。」

貝京可說是以色列當時最出色的演說者，成功激起以色列社會多數人的熱情。以色列大報《晚禱報》（Ma’ariv）刊出一則漫畫，描繪一名德國人拿著一袋被血浸染的錢，伸出手臂要拿給一個以色列人。一九五一年十二月的《自由報》（Herut，貝京所屬政黨的報紙）頭條這樣質問：「一個燒傷的小孩我們可以拿多少錢？」

本—古里昂一本他向來的務實精神提出反駁，指出一個經濟繁榮的猶太國家會引發國際上的敬佩，而猶太人守護其榮譽的方式不只一種。本—古里昂知道以色列經濟已經在崩潰邊緣。政府已實施糧食配給，能讓以色列自立自強的重機械幾乎付之闕如，而數十萬來到以色列的貧困猶太移民迫切需要住處。如果德國的賠償金能協助以色列站穩腳步，那也是獲取正義的一種形式。