《聰明簡潔的溝通》：優質會議的決勝點通常在開會之前，盡量在前一晚發出通知
我們想讓你知道的是
聽起來愚蠢，不過務必先確定你真的需要開會。如果是需要隱私和直白說實話的事，或許採取一對一的談話會比較好。會議發起人應在會議通知的電子郵件中訂定會議目標（直白的一句話）和議程（最多三項）。
文：吉姆．范德海（Jim VandeHei）、麥克．艾倫（Mike Allen）、羅伊．史瓦茲（Roy Schwartz）
聰明簡潔的會議
聰明指數：1506字，3 ½分鐘
想想你耗在過於冗長、過於龐雜、百無一用的會議，以及永遠拿不回來的時間。
為什麼重要：你可以透過在較短的會議中加入聰明簡潔溝通技巧，藉此轉變團隊的文化和績效。重視別人的時間（而且有重要事情要說）會成為你的正字標記。
- 第一步是學習怎麼開會。四個人當中有三個人沒有受過如何開會的訓練，難怪會有這麼多爛會議。
- 其他人也和你一樣：90％的人承認今天開會時在做白日夢，72％的人在做別的事。（資料來源：HBR Design Thinking）
- 現在就運用本章的原則建立連貫性，設定清楚的方向，並得到更好的成效。
會前準備：優質會議的決勝點通常在會議開始之前。
- 聽起來愚蠢，不過務必先確定你真的需要開會。如果是需要隱私和直白說實話的事，或許採取一對一的談話會比較好。
- 會議發起人應在會議通知的電子郵件中訂定會議目標（直白的一句話）和議程（最多三項）。
- 盡量在前一晚發出會議通知，以免有些與會者當天行程已經滿檔，這也能讓大家有充分的時間思考。
- 貝佐斯因為把這一點做到極致而聞名：他不信任在會議用PowerPoint報告（他說簡報檔與其說是說明，不如說是製造混淆），「相反地，我們寫的是有敘事結構的六頁備忘錄」，他在一封致股東信裡這麼說，「我們在每次會議開始時安靜閱讀這份文件，彷彿在『自修室』裡。」
- 六個精簡的句子就夠了！
- 如果可能，具體列出要做的決策或要採取的行動。
會議中：
1. 設定時間限制：如果做得好，20分鐘通常就夠了。大部分人都像機器人，不管需要做什麼，都會自動把會議時間設定為30分鐘以上。撼動你的組織文化，你會大放異彩。
- Slack通訊軟體的做法看起來很聰明：會議只有25分鐘或50分鐘。如果你的會議是一場接著一場連續排下去，你下一場會議就不會遲到，搞不好還有時間可以喝杯咖啡。
- 試試微型會議（5到10分鐘）。沒有任何法律或理論要求讓會議超過必要的時間。
2. 用標題為會議開場：就是在會前寄出的通知裡，用一句話寫下的目標，它點出這次開會的原因：我們有什麼事需要解決或討論？
3. 第二句話解釋「為什麼重要」，為什麼這件事在這個時候對在場的人這麼重要。大家都很忙，經常穿梭在一場又一場會議之間轉換主題，讓他們知道他們為什麼在這裡。
4. 接下來，明確說明必須做出哪些具體決定。會議結束時，你會在總結要點時回顧這些決定。
5. 引導討論，以焦點和效率為會議定調。把這當成健康的同儕壓力。如果有人開始離題，請微笑著打斷他說：「離題了！」振臂揮手能夠添點幽默，消除不快的感受。
6. 兼容並蓄。最安靜的人通常有最精采的想法。鼓勵沉默的人說出他們的觀點，至少他們會感謝你給他們開口的機會。
7. 會議剩2分鐘時，討論開始收尾。總結要點，具體說明後續步驟，讓團隊知道你會在下班前發送會議紀錄。
會議後：
- 趁著會議內容記憶猶新，用條列重點的方式發送簡要的追蹤事項清單給與會者。
- 我們發現，這些電子郵件通常能促使人們補充他們在會後想到的事項，或許這能幫大家省下一次會議。
錯誤示範：
- 聊天說笑與寒暄是早到者的福利。（又或者，如果你喜歡閒聊的程度和吉姆一樣，那就是你的懲罰。）開會時間到，如果你還在聊午餐或週末的事，等於在告訴一群大忙人這個會議沒有那麼重要。那你為什麼要開會？
- 開會的人太多、主題太多、時間太長。對於規畫出這樣一場會議的元凶，同事們不太可能會說什麼，不過，他們會注意，也會記住。
書籍介紹
本文摘錄自《聰明簡潔的溝通：200字寫重點，26秒贏得注意力》，天下文化出版
作者：吉姆．范德海（Jim VandeHei）、麥克．艾倫（Mike Allen）、羅伊．史瓦茲（Roy Schwartz）
譯者：周宜芳
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數位時代的寫作聖經，推文、郵件、簡報全適用
你知道嗎？
有三分之一的電子郵件根本沒人打開
大多數新聞報導都沒有人想看
你買來的書，許多章節連翻都沒翻
在資訊爆炸的時代，每天產生的數十億文字都在讓人浪費時間！
科學數據怎麼說：
眼動追蹤研究顯示，一個人平均花26秒閱讀一篇內容。
研究發現，200字之後的閱讀率大幅下降。
我們每天查看手機344次，但大腦卻在17毫秒內就判斷是否喜歡點閱的內容。不喜歡，就關掉。
為什麼重要：
這是一套顛覆一般認知的溝通法則，教你用最少的字說出更豐富的故事，簡報、文案、電子郵件……都適用。
結論：
簡潔帶來自信，冗長讓人恐懼。「聰明簡潔溝通法」教你穿透雜訊，直擊讀者的心。
2017年，美國新聞界老將吉姆．范德海、麥克．艾倫與羅伊．史瓦茲成立Axios新聞平台，他們發展出一套新的寫作模式，立志用「少即是多」的精神停止浪費大眾時間，解救讀者脫離文字苦海。
這樣的寫作型態讓Axios在美國一夕爆紅，並在新聞界、商業界、政治界引領風潮。這本書總結這套全新強效的溝通方法，手把手教你抓住溝通要訣，運用文字、表情符號、排版技巧，讓你的文字成為讀者眼中唯一的焦點。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
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上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！